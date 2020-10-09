https://ria.ru/20201009/bank-1579111882.html

Банк "Траст" прокомментировал арест своего топ-менеджера

Арест первого заместителя председателя правления, главного исполнительного директора банка непрофильных активов "Траст" Михаила Хабарова стал неожиданным и... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T20:35

2020-10-09T20:35

2020-10-09T20:45

траст

происшествия

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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости/Прайм.</strong> Арест первого заместителя председателя правления, главного исполнительного директора банка непрофильных активов "<a href="http://ria.ru/organization_TRAST/" target="_blank" data-auto="true">Траст</a>" Михаила Хабарова стал неожиданным и неприятным событием, теперь банку придётся скорректировать ряд бизнес-процессов, но его задачи в целом решаются, заявили РИА Новости в пресс-службе "Траста".Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> ранее в пятницу арестовал Хабарова, подозреваемого в мошенничестве. Срок ареста установлен до 30 ноября. По данным адвоката топ-менеджера, у Хабарова после обвинений его бывшим деловым партнером Александром Богатиковым в похищении 900 миллионов рублей прошли обыски в рамках уголовного дела, его вызвали на допрос в Следственный комитет, после чего он был задержан."Для банка непрофильных активов это крайне неожиданное и неприятное событие. Уверены, что Михаил, оставшись на свободе, оказал бы следствию полное содействие. Поэтому считаем, что суд избрал избыточную меру пресечения", - отметили в "Трасте".В пресс-службе подчеркнули, что Хабаров играет одну из ключевых ролей в деятельности "Траста". "Нам придётся скорректировать ряд бизнес-процессов. Тем не менее, задачи, которые стоят перед банком непрофильных активов, решаются и будут решаться в соответствии с намеченными планами несмотря на происходящее", - добавили в банке.

https://ria.ru/20201007/moshennichestvo-1578658852.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

траст , происшествия