Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201009/bank-1579111882.html
Банк "Траст" прокомментировал арест своего топ-менеджера
Арест первого заместителя председателя правления, главного исполнительного директора банка непрофильных активов "Траст" Михаила Хабарова стал неожиданным и... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T20:35
2020-10-09T20:45
траст
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1579108301_0:175:456:432_1400x0_80_0_0_69e8484bf703b92a89e109c1a9b29a4c.jpg
<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости/Прайм.</strong> Арест первого заместителя председателя правления, главного исполнительного директора банка непрофильных активов "<a href="http://ria.ru/organization_TRAST/" target="_blank" data-auto="true">Траст</a>" Михаила Хабарова стал неожиданным и неприятным событием, теперь банку придётся скорректировать ряд бизнес-процессов, но его задачи в целом решаются, заявили РИА Новости в пресс-службе "Траста".Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> ранее в пятницу арестовал Хабарова, подозреваемого в мошенничестве. Срок ареста установлен до 30 ноября. По данным адвоката топ-менеджера, у Хабарова после обвинений его бывшим деловым партнером Александром Богатиковым в похищении 900 миллионов рублей прошли обыски в рамках уголовного дела, его вызвали на допрос в Следственный комитет, после чего он был задержан."Для банка непрофильных активов это крайне неожиданное и неприятное событие. Уверены, что Михаил, оставшись на свободе, оказал бы следствию полное содействие. Поэтому считаем, что суд избрал избыточную меру пресечения", - отметили в "Трасте".В пресс-службе подчеркнули, что Хабаров играет одну из ключевых ролей в деятельности "Траста". "Нам придётся скорректировать ряд бизнес-процессов. Тем не менее, задачи, которые стоят перед банком непрофильных активов, решаются и будут решаться в соответствии с намеченными планами несмотря на происходящее", - добавили в банке.
https://ria.ru/20201007/moshennichestvo-1578658852.html
3
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1579108301_0:170:456:512_1400x0_80_0_0_a9f60c81edb1ca92f93408fa223a6c06.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
траст , происшествия

Банк "Траст" прокомментировал арест своего топ-менеджера

20:35 09.10.2020 (обновлено: 20:45 09.10.2020)
 
© Пресс-служба Пресненского суда / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя правления, главный исполнительный директор банка "Траст" Михаил Хабаров в зале суда
Первый заместитель председателя правления, главный исполнительный директор банка Траст Михаил Хабаров в зале суда - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© Пресс-служба Пресненского суда
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости/Прайм. Арест первого заместителя председателя правления, главного исполнительного директора банка непрофильных активов "Траст" Михаила Хабарова стал неожиданным и неприятным событием, теперь банку придётся скорректировать ряд бизнес-процессов, но его задачи в целом решаются, заявили РИА Новости в пресс-службе "Траста".
Пресненский суд Москвы ранее в пятницу арестовал Хабарова, подозреваемого в мошенничестве. Срок ареста установлен до 30 ноября. По данным адвоката топ-менеджера, у Хабарова после обвинений его бывшим деловым партнером Александром Богатиковым в похищении 900 миллионов рублей прошли обыски в рамках уголовного дела, его вызвали на допрос в Следственный комитет, после чего он был задержан.
"Для банка непрофильных активов это крайне неожиданное и неприятное событие. Уверены, что Михаил, оставшись на свободе, оказал бы следствию полное содействие. Поэтому считаем, что суд избрал избыточную меру пресечения", - отметили в "Трасте".
В пресс-службе подчеркнули, что Хабаров играет одну из ключевых ролей в деятельности "Траста". "Нам придётся скорректировать ряд бизнес-процессов. Тем не менее, задачи, которые стоят перед банком непрофильных активов, решаются и будут решаться в соответствии с намеченными планами несмотря на происходящее", - добавили в банке.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
7 октября, 16:33
В Петербурге сотрудницу полиции заподозрили в мошенничестве с зарплатами
 
Обсудить3
ТРАСТПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:41Московские переговоры по Карабаху продолжаются уже девять часов
01:36В Раде предложили отменить ежегодный переход на зимнее время
01:32Украина решила наказать Никарагуа за отправку консула в Крым
01:17Россия призвала США отказаться от концепции соперничества держав
01:06Синоптики рассказали о близкой к рекорду температуре в Москве
00:56Обвиняемому в убийстве Флойда полицейскому разрешили покинуть штат
00:52Россия готова продлить СНВ-3 без предусловий
00:28Террористы убили находившуюся в заложниках в Мали гражданку Швейцарии
00:25В США рассказали о сдерживании ядерного усиления России и Китая
00:11В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в Европейской России
00:06В Австралии пропал серфер после предполагаемого нападения акулы
23:56Власти Москвы объяснили консультации с бизнесом
23:45В Калининграде нашли около 300 мешков с человеческими костями
23:35В Минздраве оценили состояние раненного в Карабахе журналиста
23:23Британия отозвала посла из Белоруссии
23:14В работе Facebook произошел сбой
23:04В Москве за сутки умерли 30 пациентов с COVID-19
23:02Главы МИД Белоруссии и ЕС провели переговоры
22:49При взрыве на топливном складе в Бейруте погибли четыре человека
22:35В партии Зеленского призвали Киев закупить российскую вакцину
Лента новостейМолния