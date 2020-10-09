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ВТБ Капитал Инвестиции снизил комиссии по биржевым фондам
Стоимость чистых активов биржевых фондов ВТБ Капитал Инвестиции (входит в Группу ВТБ) превысила 5 миллиардов рублей, в связи с чем компания снизила комиссии по... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T16:12
2020-10-09T16:12
втб
новости компаний - экономика
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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости</strong>. Стоимость чистых активов биржевых фондов ВТБ Капитал Инвестиции (входит в Группу <a href="https://ria.ru/organization_VTB" target="_blank">ВТБ</a>) превысила 5 миллиардов рублей, в связи с чем компания снизила комиссии по ним; минимальная комиссия теперь у фонда ВТБ – Ликвидность - не более 0,4%, максимальная комиссия по всем фондам не превышает 0,81%, сообщает банк.Линейка БПИФ ВТБ сегодня состоит из 9 фондов, покрывающих все классы активов.Как отметили в банке, биржевые фонды ВТБ "еще до момента снижения являлись лидерами рэнкинга российских фондов по минимальным инфраструктурным расходам по версии Investfunds.ru".Купить и продать паи любого биржевого фонда ВТБ можно в мобильном приложении ВТБ Мои Инвестиции. Брокерская комиссия по сделкам с БПИФ составляет 0%. Стоимость пая начинается с 1 рубля. При владении фондами от трех лет инвестор может получить налоговый вычет."Мы стремимся быть лидерами по уровню удовлетворенности наших клиентов, поэтому всегда ищем возможности сделать инвестиции еще доступнее. Сегодня мы видим большой спрос розничных инвесторов на биржевые фонды: за полтора года с момента появления первых таких продуктов клиенты вложили в них более 5 миллиардов рублей", - приводится в сообщении комментарий главного исполнительного директора ВТБ Капитал Инвестиции, старшего вице-президента ВТБ Владимира Потапова.
https://ria.ru/20201001/blagotvoritelnost-1578053199.html
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втб, новости компаний - экономика

ВТБ Капитал Инвестиции снизил комиссии по биржевым фондам

16:12 09.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Стоимость чистых активов биржевых фондов ВТБ Капитал Инвестиции (входит в Группу ВТБ) превысила 5 миллиардов рублей, в связи с чем компания снизила комиссии по ним; минимальная комиссия теперь у фонда ВТБ – Ликвидность - не более 0,4%, максимальная комиссия по всем фондам не превышает 0,81%, сообщает банк.
Линейка БПИФ ВТБ сегодня состоит из 9 фондов, покрывающих все классы активов.
Как отметили в банке, биржевые фонды ВТБ "еще до момента снижения являлись лидерами рэнкинга российских фондов по минимальным инфраструктурным расходам по версии Investfunds.ru".
Купить и продать паи любого биржевого фонда ВТБ можно в мобильном приложении ВТБ Мои Инвестиции. Брокерская комиссия по сделкам с БПИФ составляет 0%. Стоимость пая начинается с 1 рубля. При владении фондами от трех лет инвестор может получить налоговый вычет.
ВТБ Капитал Инвестиции перевел 1,2 млн рублей фонду Старость в радость - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
1 октября, 15:02
ВТБ Капитал Инвестиции перевел 1,2 млн рублей фонду "Старость в радость"
"Мы стремимся быть лидерами по уровню удовлетворенности наших клиентов, поэтому всегда ищем возможности сделать инвестиции еще доступнее. Сегодня мы видим большой спрос розничных инвесторов на биржевые фонды: за полтора года с момента появления первых таких продуктов клиенты вложили в них более 5 миллиардов рублей", - приводится в сообщении комментарий главного исполнительного директора ВТБ Капитал Инвестиции, старшего вице-президента ВТБ Владимира Потапова.
 
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ВТБНовости компаний - Экономика
 
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