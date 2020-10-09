https://ria.ru/20201009/bank-1579057738.html

ВТБ Капитал Инвестиции снизил комиссии по биржевым фондам

Стоимость чистых активов биржевых фондов ВТБ Капитал Инвестиции (входит в Группу ВТБ) превысила 5 миллиардов рублей, в связи с чем компания снизила комиссии по... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T16:12

2020-10-09T16:12

2020-10-09T16:12

втб

новости компаний - экономика

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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости</strong>. Стоимость чистых активов биржевых фондов ВТБ Капитал Инвестиции (входит в Группу <a href="https://ria.ru/organization_VTB" target="_blank">ВТБ</a>) превысила 5 миллиардов рублей, в связи с чем компания снизила комиссии по ним; минимальная комиссия теперь у фонда ВТБ – Ликвидность - не более 0,4%, максимальная комиссия по всем фондам не превышает 0,81%, сообщает банк.Линейка БПИФ ВТБ сегодня состоит из 9 фондов, покрывающих все классы активов.Как отметили в банке, биржевые фонды ВТБ "еще до момента снижения являлись лидерами рэнкинга российских фондов по минимальным инфраструктурным расходам по версии Investfunds.ru".Купить и продать паи любого биржевого фонда ВТБ можно в мобильном приложении ВТБ Мои Инвестиции. Брокерская комиссия по сделкам с БПИФ составляет 0%. Стоимость пая начинается с 1 рубля. При владении фондами от трех лет инвестор может получить налоговый вычет."Мы стремимся быть лидерами по уровню удовлетворенности наших клиентов, поэтому всегда ищем возможности сделать инвестиции еще доступнее. Сегодня мы видим большой спрос розничных инвесторов на биржевые фонды: за полтора года с момента появления первых таких продуктов клиенты вложили в них более 5 миллиардов рублей", - приводится в сообщении комментарий главного исполнительного директора ВТБ Капитал Инвестиции, старшего вице-президента ВТБ Владимира Потапова.

https://ria.ru/20201001/blagotvoritelnost-1578053199.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

втб, новости компаний - экономика