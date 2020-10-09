https://ria.ru/20201009/babanov-1578950105.html

Оппозиционные партии Киргизии выдвинули еще одного кандидата в премьеры

Четыре оппозиционных партии Киргизии "Республика", "Ата-Мекен" ("Отчизна"), "Бир Бол" ("Единство") и "Реформа" объединились и выдвинули еще одну кандидатуру на... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T08:30

2020-10-09T08:30

2020-10-09T08:59

садыр жапаров

"ата-мекен"

омурбек бабанов

бишкек

протесты в бишкеке

киргизия

в мире

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<strong>БИШКЕК, 9 окт - РИА Новости.</strong> Четыре оппозиционных партии <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> "Республика", "Ата-Мекен" ("Отчизна"), "Бир Бол" ("<a href="http://ria.ru/organization_Edinstvo/" target="_blank" data-auto="true">Единство</a>") и "Реформа" объединились и выдвинули еще одну кандидатуру на пост премьера республики - Омурбека Бабанова, сообщил журналистам член партии "<a href="http://ria.ru/organization_Ata-Meken/" target="_blank" data-auto="true">Ата-Мекен</a>", оппозиционер Тилек Токтогазиев."Принято решение выдвинуть от наших партий единую кандидатуру <a href="http://ria.ru/person_Omurbek_Babanov/" target="_blank" data-auto="true">Омурбека Бабанова</a> на пост премьер-министра страны и Тилека Токтогазиева - на пост первого вице-премьера", - зачитал он меморандум, подписанный лидерами партий.По его словам, ранее утвержденный на должность премьера парламентом страны <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыр Жапаров</a> был назначен незаконно и не является легитимным главой кабмина.В понедельник в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, находится в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии оппозиционера Садыра Жапарова. Шестого октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру. Ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением, создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента и роспуска парламента.

https://ria.ru/20201008/kirgiziya-1578820601.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

садыр жапаров, "ата-мекен", омурбек бабанов, бишкек, киргизия, в мире