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Протесты в Бишкеке
https://ria.ru/20201009/babanov-1578950105.html
Оппозиционные партии Киргизии выдвинули еще одного кандидата в премьеры
Четыре оппозиционных партии Киргизии "Республика", "Ата-Мекен" ("Отчизна"), "Бир Бол" ("Единство") и "Реформа" объединились и выдвинули еще одну кандидатуру на... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T08:30
2020-10-09T08:59
садыр жапаров
"ата-мекен"
омурбек бабанов
бишкек
протесты в бишкеке
киргизия
в мире
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<strong>БИШКЕК, 9 окт - РИА Новости.</strong> Четыре оппозиционных партии <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> "Республика", "Ата-Мекен" ("Отчизна"), "Бир Бол" ("<a href="http://ria.ru/organization_Edinstvo/" target="_blank" data-auto="true">Единство</a>") и "Реформа" объединились и выдвинули еще одну кандидатуру на пост премьера республики - Омурбека Бабанова, сообщил журналистам член партии "<a href="http://ria.ru/organization_Ata-Meken/" target="_blank" data-auto="true">Ата-Мекен</a>", оппозиционер Тилек Токтогазиев."Принято решение выдвинуть от наших партий единую кандидатуру <a href="http://ria.ru/person_Omurbek_Babanov/" target="_blank" data-auto="true">Омурбека Бабанова</a> на пост премьер-министра страны и Тилека Токтогазиева - на пост первого вице-премьера", - зачитал он меморандум, подписанный лидерами партий.По его словам, ранее утвержденный на должность премьера парламентом страны <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыр Жапаров</a> был назначен незаконно и не является легитимным главой кабмина.В понедельник в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, находится в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии оппозиционера Садыра Жапарова. Шестого октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру. Ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением, создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента и роспуска парламента.
https://ria.ru/20201008/kirgiziya-1578820601.html
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садыр жапаров, "ата-мекен", омурбек бабанов, бишкек, киргизия, в мире

Оппозиционные партии Киргизии выдвинули еще одного кандидата в премьеры

08:30 09.10.2020 (обновлено: 08:59 09.10.2020)
 
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкБывший премьер-министр Киргизии Омурбек Бабанов в аэропорту Манас в Бишкеке. 9 августа 2019
Бывший премьер-министр Киргизии Омурбек Бабанов в аэропорту Манас в Бишкеке. 9 августа 2019 - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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БИШКЕК, 9 окт - РИА Новости. Четыре оппозиционных партии Киргизии "Республика", "Ата-Мекен" ("Отчизна"), "Бир Бол" ("Единство") и "Реформа" объединились и выдвинули еще одну кандидатуру на пост премьера республики - Омурбека Бабанова, сообщил журналистам член партии "Ата-Мекен", оппозиционер Тилек Токтогазиев.
"Принято решение выдвинуть от наших партий единую кандидатуру Омурбека Бабанова на пост премьер-министра страны и Тилека Токтогазиева - на пост первого вице-премьера", - зачитал он меморандум, подписанный лидерами партий.
По его словам, ранее утвержденный на должность премьера парламентом страны Садыр Жапаров был назначен незаконно и не является легитимным главой кабмина.
В понедельник в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.
Участники акции протеста в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
Вчера, 13:39Протесты в Бишкеке
В Совфеде заявили о переходе власти в Киргизии в руки толпы
Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии оппозиционера Садыра Жапарова. Шестого октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру. Ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением, создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента и роспуска парламента.
 
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Протесты в БишкекеСадыр Жапаров"Ата-Мекен"Омурбек БабановБишкекКиргизияВ мире
 
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