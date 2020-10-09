Оппозиционные партии Киргизии выдвинули еще одного кандидата в премьеры
08:30 09.10.2020 (обновлено: 08:59 09.10.2020)
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкБывший премьер-министр Киргизии Омурбек Бабанов в аэропорту Манас в Бишкеке. 9 августа 2019
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
БИШКЕК, 9 окт - РИА Новости. Четыре оппозиционных партии Киргизии "Республика", "Ата-Мекен" ("Отчизна"), "Бир Бол" ("Единство") и "Реформа" объединились и выдвинули еще одну кандидатуру на пост премьера республики - Омурбека Бабанова, сообщил журналистам член партии "Ата-Мекен", оппозиционер Тилек Токтогазиев.
"Принято решение выдвинуть от наших партий единую кандидатуру Омурбека Бабанова на пост премьер-министра страны и Тилека Токтогазиева - на пост первого вице-премьера", - зачитал он меморандум, подписанный лидерами партий.
По его словам, ранее утвержденный на должность премьера парламентом страны Садыр Жапаров был назначен незаконно и не является легитимным главой кабмина.
В понедельник в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.
Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии оппозиционера Садыра Жапарова. Шестого октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру. Ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением, создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента и роспуска парламента.