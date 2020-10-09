https://ria.ru/20201009/avtobus-1578972565.html

Житель Приморья остановил переполненный автобус после смерти водителя

Житель Приморья остановил переполненный людьми автобус после внезапной смерти водителя, сообщает в пятницу региональное управление МВД России. РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T10:53

2020-10-09T10:53

2020-10-09T11:55

находка

происшествия

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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 9 окт — РИА Новости.</strong> Житель Приморья остановил переполненный людьми автобус после внезапной смерти водителя, сообщает в пятницу региональное управление МВД России.Инцидент случился в <a href="http://ria.ru/location_Nakhodka/" target="_blank" data-auto="true">Находке</a>. Водитель автобуса, отъехав от остановки "Первостроители", через несколько минут почувствовал себя плохо, упал на пол и, как впоследствии стало известно, скончался."В это время очевидец произошедшего, 29-летний житель поселка Врангель Василий Бернюков не растерялся, оперативно сел за руль автобуса и остановил наполненное пассажирами транспортное средство", — отмечает полиция.Начальник отдела МВД по Находке полковник Вадим Трущенко поблагодарил Бернюкова, работающего в строительной сфере, за смелость и самоотверженность. Герою вручили благодарственное письмо.Сам молодой человек рассказал, что инцидент произошел около 7:30 утра, когда он ехал на работу. Автобус был заполнен людьми, "примерно человек 40 было"."Через пару минут после того, как двинулся автобус, я увидел, что водитель начал наклоняться вправо и упал на пол. Не знаю, как это произошло, но очнулся уже, когда сидел за рулем автобуса и останавливал его", — цитирует Бернюкова полиция.Впоследствии он "осознал, что могла произойти трагедия, так как все произошло на повороте дороги и транспортное средство могло съехать в кювет".

https://ria.ru/20190121/1549667363.html

https://ria.ru/20200904/avariya-1576783472.html

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находка

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

находка, происшествия