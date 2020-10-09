https://ria.ru/20201009/aviasoobschenie-1587755716.html

Международное авиасообщение из Самары возобновится с 10 октября

Международное авиасообщение из Самары возобновится с 10 октября

Международные рейсы из самарского аэропорта "Курумоч" будут возобновлены с 10 октября, сообщила в пятницу пресс-служба аэропорта. РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T16:53

2020-10-09T16:53

2020-12-04T20:53

россия

курумоч (аэропорт)

самара

самарская область

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САМАРА, 9 окт – РИА Новости. Международные рейсы из самарского аэропорта "Курумоч" будут возобновлены с 10 октября, сообщила в пятницу пресс-служба аэропорта."С 10 октября 2020 года в соответствии с решением правительства Российской Федерации из международного аэропорта "Курумоч" возобновляются международные рейсы", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, в расписание аэропорта на данный момент введены рейсы авиакомпаний Azur Air и "Икар" по маршруту "Самара - Анталия". В релизе отмечается, что расписание чартерных рейсов необходимо уточнять дополнительно у авиакомпаний-перевозчиков и туроператоров.Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ. С августа Россия начала постепенно возобновлять авиасообщение с другими странами. К настоящему времени разрешено летать в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, на Мальдивы, в Белоруссию, Киргизию, Казахстан и Южную Корею.

https://ria.ru/20150618/1077036024.html

россия

самара

самарская область

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россия, курумоч (аэропорт), самара, самарская область