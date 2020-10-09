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Международное авиасообщение из Самары возобновится с 10 октября
Международное авиасообщение из Самары возобновится с 10 октября
Международные рейсы из самарского аэропорта "Курумоч" будут возобновлены с 10 октября, сообщила в пятницу пресс-служба аэропорта. РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T16:53
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россия
курумоч (аэропорт)
самара
самарская область
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САМАРА, 9 окт – РИА Новости. Международные рейсы из самарского аэропорта "Курумоч" будут возобновлены с 10 октября, сообщила в пятницу пресс-служба аэропорта."С 10 октября 2020 года в соответствии с решением правительства Российской Федерации из международного аэропорта "Курумоч" возобновляются международные рейсы", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, в расписание аэропорта на данный момент введены рейсы авиакомпаний Azur Air и "Икар" по маршруту "Самара - Анталия". В релизе отмечается, что расписание чартерных рейсов необходимо уточнять дополнительно у авиакомпаний-перевозчиков и туроператоров.Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ. С августа Россия начала постепенно возобновлять авиасообщение с другими странами. К настоящему времени разрешено летать в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, на Мальдивы, в Белоруссию, Киргизию, Казахстан и Южную Корею.
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россия, курумоч (аэропорт), самара, самарская область

Международное авиасообщение из Самары возобновится с 10 октября

16:53 09.10.2020 (обновлено: 20:53 04.12.2020)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 777-3MO в небе над Москвой
Самолет Boeing 777-3MO в небе над Москвой - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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САМАРА, 9 окт – РИА Новости. Международные рейсы из самарского аэропорта "Курумоч" будут возобновлены с 10 октября, сообщила в пятницу пресс-служба аэропорта.
"С 10 октября 2020 года в соответствии с решением правительства Российской Федерации из международного аэропорта "Курумоч" возобновляются международные рейсы", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в расписание аэропорта на данный момент введены рейсы авиакомпаний Azur Air и "Икар" по маршруту "Самара - Анталия". В релизе отмечается, что расписание чартерных рейсов необходимо уточнять дополнительно у авиакомпаний-перевозчиков и туроператоров.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ. С августа Россия начала постепенно возобновлять авиасообщение с другими странами. К настоящему времени разрешено летать в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, на Мальдивы, в Белоруссию, Киргизию, Казахстан и Южную Корею.
Аэропорт Курумоч в Самаре. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 18.06.2015
18 июня 2015, 16:30
Авиасообщение между Самарой и Крымом увеличат в летний периодВ летнем расписании аэропорта "Курумоч" сейчас шесть рейсов в Симферополь в неделю, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе аэропорта "Курумоч". По словам представителей пресс-службы, аэропорт вошел в программу субсидируемых авиаперевозок в Крым.
 
РоссияКурумоч (аэропорт)СамараСамарская область
 
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