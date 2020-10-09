https://ria.ru/20201009/atambaev-1578999117.html

Экс-президент Киргизии Атамбаев вышел к митингующим в Бишкеке

Экс-президент Киргизии Атамбаев впервые после освобождения из СИЗО протестующими появился на митинге возле "Форума" в Бишкеке, передает Sputnik Киргизия. РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T12:39

2020-10-09T12:39

2020-10-09T12:40

протесты в бишкеке

алмазбек атамбаев

бишкек

киргизия

в мире

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<strong>БИШКЕК, 9 окт - РИА Новости.</strong> Экс-президент <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> Атамбаев впервые после освобождения из СИЗО протестующими появился на митинге возле "Форума" в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a>, передает Sputnik Киргизия."Бывший президент Кыргызстана <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank" data-auto="true">Алмазбек Атамбаев</a> и политик <a href="http://ria.ru/person_Omurbek_Babanov/" target="_blank" data-auto="true">Омурбек Бабанов</a> вышли из здания "Медиафорума" в Бишкеке к митингующим", - говорится в сообщении.Ранее сторонники Атамбаева и экс-премьера Бабанова, который претендует на пост нового главы кабмина, объединились на митинге в Бишкеке.Митинг проходит возле здания штаба партии Атамбаева СДПК. Они выступают против действующей власти, в частности президента <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбая Жээнбекова</a>, а также назначенного парламентом нового премьера <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a>.В понедельник в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии оппозиционера Садыра Жапарова. Шестого октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру. Ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением, создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента и роспуска парламента.

https://ria.ru/20201009/protesty-1578998771.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алмазбек атамбаев, бишкек, киргизия, в мире