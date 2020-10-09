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https://ria.ru/20201009/arslonga-1578966688.html
Международный фестиваль ArsLonga начинается в Москве
Юбилейную программу ХХ международного музыкального фестиваля ArsLonga, который откроется 9 октября, составят десять концертов и серия мастер-классов, сообщили... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T11:13
2020-10-09T11:13
культура
игорь миркурбанов
дарья мороз
музыка
новости культуры
концертный зал "зарядье"
московская консерватория имени п. и. чайковского
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<strong>МОСКВА, 9 окт – РИА новости. </strong>Юбилейную программу ХХ международного музыкального фестиваля ArsLonga, который откроется 9 октября, составят десять концертов и серия мастер-классов, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.Фестиваль ArsLonga, который пройдет с 9 октября по 8 ноября, состоится на нескольких лучших концертных площадках Москвы, включая концертный зал "Зарядье", БЗК Московской консерватории, "Башмет Центр" и Московскую филармонию."Международный музыкальный фестиваль ArsLonga – заметное событие, которое на протяжении двух десятилетий знакомит зрителя с великими классическими произведениями и современными интерпретациями. Участие в нем является важным этапом творческого пути для молодых и уже состоявшихся музыкантов, дает стимул к покорению новых профессиональных вершин", - сказала министр культуры РФ Ольга Любимова, которую цитирует пресс-служба.Министр подчеркнула, что "проект включает в себя не только культурную, но и образовательную программу: все желающие могут посетить мастер-классы, получить профессиональные оценки и советы от признанных мастеров музыкального искусства"."Несмотря на то, что в этом году фестиваль пройдет в особых условиях и с соблюдением всех мер безопасности, уверена, он станет ярким событием и запоминающимся праздником для всех ценителей академической музыки", - подчеркнула Любимова.Откроет программу фестиваля симфонический спектакль "Мастер и Маргарита" с участием Дарьи Мороз, Игоря Миркурбанова, Ивана Руднева и Московского симфонического оркестра. Необычная постановка по мотивам культового романа Булгакова будет показана на сцене Большого зала консерватории 9 октября. Позже симфоспектакль будут представлен в Самаре и Светлогорске в рамках региональной программы.Главной темой фестиваля в этом году станет музыка Бетховена, чье 250-летие празднует весь мир. 11 октября в БЗК Московской консерватории пройдет концерт "Вселенная Бетховен", на котором прозвучат Пятая симфония и концерт для скрипки с оркестром ре-мажор.С 30 октября по 1 ноября в "Башмет Центре" состоится грандиозный проект Beethoven-Crazy-Weekend, в рамках которого в течение трех дней в режиме нон-стоп будут исполнены камерные сочинения композитора, в числе которых виолончельные и скрипичные сонаты, квартеты, трио, песни для голоса и другие произведения.Кульминацией фестиваля станет "Бетховен-Марафон" на сцене Большого зала "Зарядья", где 8 ноября с 14.00 до 21.00 прозвучат все фортепианные концерты и концерт для скрипки, виолончели и фортепиано Бетховена в исполнении ведущих музыкантов России.В рамках фестиваля в артистическом центре Yamaha пройдут мастер-классы, в которых примут участие профессора МГК Элисо Вирсаладзе, Владимир Овчинников и другие.По традиции одни из концертов фестиваля будет посвящен юным талантам. 18 октября в Камерном зале Московской филармонии состоится концерт юных победителей Гран-при "Золотые таланты 2019" Марии Зайцевой (виолончель) и обладателя первой премии Михаила Усова (скрипка).
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игорь миркурбанов, дарья мороз, музыка, новости культуры, концертный зал "зарядье", московская консерватория имени п. и. чайковского

Международный фестиваль ArsLonga начинается в Москве

11:13 09.10.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкФестиваль "Красная площадь". День второй
Фестиваль Красная площадь. День второй - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 9 окт – РИА новости. Юбилейную программу ХХ международного музыкального фестиваля ArsLonga, который откроется 9 октября, составят десять концертов и серия мастер-классов, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.
Фестиваль ArsLonga, который пройдет с 9 октября по 8 ноября, состоится на нескольких лучших концертных площадках Москвы, включая концертный зал "Зарядье", БЗК Московской консерватории, "Башмет Центр" и Московскую филармонию.
"Международный музыкальный фестиваль ArsLonga – заметное событие, которое на протяжении двух десятилетий знакомит зрителя с великими классическими произведениями и современными интерпретациями. Участие в нем является важным этапом творческого пути для молодых и уже состоявшихся музыкантов, дает стимул к покорению новых профессиональных вершин", - сказала министр культуры РФ Ольга Любимова, которую цитирует пресс-служба.
Министр подчеркнула, что "проект включает в себя не только культурную, но и образовательную программу: все желающие могут посетить мастер-классы, получить профессиональные оценки и советы от признанных мастеров музыкального искусства".
"Несмотря на то, что в этом году фестиваль пройдет в особых условиях и с соблюдением всех мер безопасности, уверена, он станет ярким событием и запоминающимся праздником для всех ценителей академической музыки", - подчеркнула Любимова.
© Международнsq фестивалm ArsLongaАфиша XX Международного фестиваля ArsLonga
Афиша XX Международного фестиваля ArsLonga - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© Международнsq фестивалm ArsLonga
Афиша XX Международного фестиваля ArsLonga
Откроет программу фестиваля симфонический спектакль "Мастер и Маргарита" с участием Дарьи Мороз, Игоря Миркурбанова, Ивана Руднева и Московского симфонического оркестра. Необычная постановка по мотивам культового романа Булгакова будет показана на сцене Большого зала консерватории 9 октября. Позже симфоспектакль будут представлен в Самаре и Светлогорске в рамках региональной программы.
Главной темой фестиваля в этом году станет музыка Бетховена, чье 250-летие празднует весь мир. 11 октября в БЗК Московской консерватории пройдет концерт "Вселенная Бетховен", на котором прозвучат Пятая симфония и концерт для скрипки с оркестром ре-мажор.
С 30 октября по 1 ноября в "Башмет Центре" состоится грандиозный проект Beethoven-Crazy-Weekend, в рамках которого в течение трех дней в режиме нон-стоп будут исполнены камерные сочинения композитора, в числе которых виолончельные и скрипичные сонаты, квартеты, трио, песни для голоса и другие произведения.

Друзья! Опубликована подробная программа BEETHOVEN-Crazy-WEEKEND, который пройдет в Башмет Центр 30,31 октября и 1...

Опубликовано Международный музыкальный фестиваль ArsLonga Среда, 7 октября 2020 г.
Кульминацией фестиваля станет "Бетховен-Марафон" на сцене Большого зала "Зарядья", где 8 ноября с 14.00 до 21.00 прозвучат все фортепианные концерты и концерт для скрипки, виолончели и фортепиано Бетховена в исполнении ведущих музыкантов России.
В рамках фестиваля в артистическом центре Yamaha пройдут мастер-классы, в которых примут участие профессора МГК Элисо Вирсаладзе, Владимир Овчинников и другие.
По традиции одни из концертов фестиваля будет посвящен юным талантам. 18 октября в Камерном зале Московской филармонии состоится концерт юных победителей Гран-при "Золотые таланты 2019" Марии Зайцевой (виолончель) и обладателя первой премии Михаила Усова (скрипка).
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КультураИгорь МиркурбановДарья МорозМузыкаНовости культурыКонцертный зал "Зарядье"Московская консерватория имени П. И. Чайковского
 
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