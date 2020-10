https://ria.ru/20201009/agutin-1579078083.html

Лещенко считает альбом Агутина достойным международной сцены

Альбом Леонида Агутина La Vida Cosmopolita, номинированный на премию "Грэмми", достоин международной сцены, считает певец Лев Лещенко. РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T17:39

2020-10-09T17:39

2020-10-09T17:39

культура

музыка

новости культуры

шоу-бизнес

лев лещенко

леонид агутин

грэмми

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574368185_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_fb2458ba3a6e7fb710ce3bce47353043.jpg

<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Альбом Леонида Агутина La Vida Cosmopolita, номинированный на премию "Грэмми", достоин международной сцены, считает певец Лев Лещенко.Ранее Агутин опубликовал на своей странице в Facebook сообщение о том, что его альбом выдвинут на "Грэмми" в пяти номинациях. Представитель артиста рассказала РИА Новости, что альбом вошел в лонг-лист премии, шорт-лист будет объявлен в декабре."Это замечательно, это достойно того, чтобы прозвучать на интернациональной сцене. Российская эстрада частично выходит на международную арену, но это бывает или в национальных диаспорах, или на "Евровидении", скажем. Больше у нас нет таких контактов. И то, что его выдвинули, он этого достоин, мне кажется. Он очень интересно работает, именно в таком международном формате. Дай бог, чтобы у него все получилось", - сказал Лещенко РИА Новости.Собеседник агентства добавил, что даже если Агутин не получит премию, сам факт выдвижения уже является большим успехом.La Vida Cosmopolita выдвинут в номинациях "Лучший альбом года" и "Лучший латинский поп-альбом". Композиция Just A Rainy Day, которую Агутин исполнил с Ал Ди Меола, претендует на номинации "Лучший дуэт" и "Лучшая аранжировка". Приз за аранжировку также может получить песня Father is Near you. В номинации "Лучшее видео" представлен клип Funky Cha.Премия "Грэмми" вручается в 84 категориях, в различных жанрах и направлениях как популярной, так и классической музыки. Номинация на премию и участие в концерте по случаю вручения награды считается почетным для любого исполнителя.

https://ria.ru/20200127/1563922811.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, новости культуры, шоу-бизнес, лев лещенко, леонид агутин, грэмми