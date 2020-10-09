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Лещенко считает альбом Агутина достойным международной сцены
Альбом Леонида Агутина La Vida Cosmopolita, номинированный на премию "Грэмми", достоин международной сцены, считает певец Лев Лещенко. РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T17:39
2020-10-09T17:39
культура
музыка
новости культуры
шоу-бизнес
лев лещенко
леонид агутин
грэмми
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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Альбом Леонида Агутина La Vida Cosmopolita, номинированный на премию "Грэмми", достоин международной сцены, считает певец Лев Лещенко.Ранее Агутин опубликовал на своей странице в Facebook сообщение о том, что его альбом выдвинут на "Грэмми" в пяти номинациях. Представитель артиста рассказала РИА Новости, что альбом вошел в лонг-лист премии, шорт-лист будет объявлен в декабре."Это замечательно, это достойно того, чтобы прозвучать на интернациональной сцене. Российская эстрада частично выходит на международную арену, но это бывает или в национальных диаспорах, или на "Евровидении", скажем. Больше у нас нет таких контактов. И то, что его выдвинули, он этого достоин, мне кажется. Он очень интересно работает, именно в таком международном формате. Дай бог, чтобы у него все получилось", - сказал Лещенко РИА Новости.Собеседник агентства добавил, что даже если Агутин не получит премию, сам факт выдвижения уже является большим успехом.La Vida Cosmopolita выдвинут в номинациях "Лучший альбом года" и "Лучший латинский поп-альбом". Композиция Just A Rainy Day, которую Агутин исполнил с Ал Ди Меола, претендует на номинации "Лучший дуэт" и "Лучшая аранжировка". Приз за аранжировку также может получить песня Father is Near you. В номинации "Лучшее видео" представлен клип Funky Cha.Премия "Грэмми" вручается в 84 категориях, в различных жанрах и направлениях как популярной, так и классической музыки. Номинация на премию и участие в концерте по случаю вручения награды считается почетным для любого исполнителя.
https://ria.ru/20200127/1563922811.html
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музыка, новости культуры, шоу-бизнес, лев лещенко, леонид агутин, грэмми

Лещенко считает альбом Агутина достойным международной сцены

17:39 09.10.2020
 
© Александр СнозКонцерт Леонида Агутина, Live&Drive в Лужниках
Концерт Леонида Агутина, Live&Drive в Лужниках - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© Александр Сноз
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Альбом Леонида Агутина La Vida Cosmopolita, номинированный на премию "Грэмми", достоин международной сцены, считает певец Лев Лещенко.
Ранее Агутин опубликовал на своей странице в Facebook сообщение о том, что его альбом выдвинут на "Грэмми" в пяти номинациях. Представитель артиста рассказала РИА Новости, что альбом вошел в лонг-лист премии, шорт-лист будет объявлен в декабре.
"Это замечательно, это достойно того, чтобы прозвучать на интернациональной сцене. Российская эстрада частично выходит на международную арену, но это бывает или в национальных диаспорах, или на "Евровидении", скажем. Больше у нас нет таких контактов. И то, что его выдвинули, он этого достоин, мне кажется. Он очень интересно работает, именно в таком международном формате. Дай бог, чтобы у него все получилось", - сказал Лещенко РИА Новости.
Собеседник агентства добавил, что даже если Агутин не получит премию, сам факт выдвижения уже является большим успехом.
La Vida Cosmopolita выдвинут в номинациях "Лучший альбом года" и "Лучший латинский поп-альбом". Композиция Just A Rainy Day, которую Агутин исполнил с Ал Ди Меола, претендует на номинации "Лучший дуэт" и "Лучшая аранжировка". Приз за аранжировку также может получить песня Father is Near you. В номинации "Лучшее видео" представлен клип Funky Cha.
Премия "Грэмми" вручается в 84 категориях, в различных жанрах и направлениях как популярной, так и классической музыки. Номинация на премию и участие в концерте по случаю вручения награды считается почетным для любого исполнителя.
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