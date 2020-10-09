https://ria.ru/20201009/afganistan-1579065299.html
В Афганистане боевики взорвали школу в лагере беженцев
Боевики взорвали здание школы в лагере беженцев в провинции Кандагар, расположенной на юге Афганистана, сообщил официальный представитель полиции Джамал Насир... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T16:43
2020-10-09T16:43
2020-10-09T16:43
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<strong>КАБУЛ, 9 окт - РИА Новости.</strong> Боевики взорвали здание школы в лагере беженцев в провинции Кандагар, расположенной на юге Афганистана, сообщил официальный представитель полиции Джамал Насир Баракзай."Прошлой ночью боевики заложили бомбы и разрушили здание школы в лагере беженцев в районе Жари", - сказал Баракзай и добавил, что школа была построена недавно.О пострадавших во взрыве не сообщается.Источник сообщил РИА Новости, что строительство школы стоимостью 65 000 долларов было профинансировано совместно министерством восстановления и развития сельского хозяйства <a href="http://ria.ru/location_Afghanistan/" target="_blank" data-auto="true">Афганистана</a> и проектом развития EQRA.Пока ни одна группа не взяла на себя ответственность за взрыв.В Афганистане идет противостояние правительственных сил и радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также в стране сильно влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.В сентябре в Катаре начались первые за несколько десятков лет прямые переговоры между правительством Афганистана и "Талибаном". Переговорный процесс стал возможен после выполнения условия об освобождении заключенных, которое было обозначено в мирном договоре между США и талибами, заключенном в конце февраля.<em>* Террористическая организация, запрещена в России</em>
https://radiosputnik.ria.ru/20200804/1575333379.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
афганистан, сша, в мире
КАБУЛ, 9 окт - РИА Новости. Боевики взорвали здание школы в лагере беженцев в провинции Кандагар, расположенной на юге Афганистана, сообщил официальный представитель полиции Джамал Насир Баракзай.
"Прошлой ночью боевики заложили бомбы и разрушили здание школы в лагере беженцев в районе Жари", - сказал Баракзай и добавил, что школа была построена недавно.
О пострадавших во взрыве не сообщается.
Источник сообщил РИА Новости, что строительство школы стоимостью 65 000 долларов было профинансировано совместно министерством восстановления и развития сельского хозяйства Афганистана
и проектом развития EQRA.
Пока ни одна группа не взяла на себя ответственность за взрыв.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также в стране сильно влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
В сентябре в Катаре начались первые за несколько десятков лет прямые переговоры между правительством Афганистана и "Талибаном". Переговорный процесс стал возможен после выполнения условия об освобождении заключенных, которое было обозначено в мирном договоре между США и талибами, заключенном в конце февраля.
* Террористическая организация, запрещена в России