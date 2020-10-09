https://ria.ru/20201009/afganistan-1579065299.html

В Афганистане боевики взорвали школу в лагере беженцев

Боевики взорвали здание школы в лагере беженцев в провинции Кандагар, расположенной на юге Афганистана, сообщил официальный представитель полиции Джамал Насир... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T16:43

2020-10-09T16:43

2020-10-09T16:43

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<strong>КАБУЛ, 9 окт - РИА Новости.</strong> Боевики взорвали здание школы в лагере беженцев в провинции Кандагар, расположенной на юге Афганистана, сообщил официальный представитель полиции Джамал Насир Баракзай."Прошлой ночью боевики заложили бомбы и разрушили здание школы в лагере беженцев в районе Жари", - сказал Баракзай и добавил, что школа была построена недавно.О пострадавших во взрыве не сообщается.Источник сообщил РИА Новости, что строительство школы стоимостью 65 000 долларов было профинансировано совместно министерством восстановления и развития сельского хозяйства <a href="http://ria.ru/location_Afghanistan/" target="_blank" data-auto="true">Афганистана</a> и проектом развития EQRA.Пока ни одна группа не взяла на себя ответственность за взрыв.В Афганистане идет противостояние правительственных сил и радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также в стране сильно влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.В сентябре в Катаре начались первые за несколько десятков лет прямые переговоры между правительством Афганистана и "Талибаном". Переговорный процесс стал возможен после выполнения условия об освобождении заключенных, которое было обозначено в мирном договоре между США и талибами, заключенном в конце февраля.<em>* Террористическая организация, запрещена в России</em>

https://radiosputnik.ria.ru/20200804/1575333379.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

афганистан, сша, в мире