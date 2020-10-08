https://ria.ru/20201008/zirkon-1578867429.html

"Не страшен никакой враг". Японцы восхитились российской ракетой "Циркон"

Японские пользователи твиттера оценили материал NHK о российской гиперзвуковой ракете "Циркон". РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T16:33

2020-10-08T16:33

2020-10-08T17:37

россия

япония

безопасность

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578568899_0:1:1247:702_1400x0_80_0_0_2631674413461312a8c940e2630a78b8.jpg

<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости.</strong> Японские пользователи твиттера оценили материал <a href="https://www3.nhk.or.jp/" target="_blank" rel="nofollow noopener">NHK</a> о российской гиперзвуковой ракете "Циркон".Накануне Минобороны России показало видео с испытаний ракеты, которые состоялись 6 октября. Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" из акватории <a href="http://ria.ru/location_Beloe_more/" target="_blank" data-auto="true">Белого моря</a> впервые выполнил стрельбу ракетой "Циркон" по морской цели, находящейся в <a href="http://ria.ru/location_Barencevo_more/" target="_blank" data-auto="true">Баренцевом море</a>.Ракета прямым попаданием успешно поразила цель на расстоянии 450 километров. Скорость гиперзвуковой ракеты на пике составила более 9,5 тысячи километров (М=8, в восемь раз выше скорости звука).Японские читатели отметили выдающиеся характеристики "Циркона"."И что же останется противнику? Будучи не в состоянии ответить, он просто убежит?" — написал sam_bay."Восемь Махов? Ракета просто исчезла в небе! Вот это да!!!" — поразился Tamamo99."Вот что на самом деле поражает, так это точность ее наведения. На скорости восемь Махов подняться на 28 000 метров, и оттуда точно поразить цель!" — отметил mt160f."Ничего себе — восемь Махов! Это 2,7 километра в секунду! Из <a href="http://ria.ru/location_Tokyo/" target="_blank" data-auto="true">Токио</a> в <a href="http://ria.ru/location_Osaka_shi/" target="_blank" data-auto="true">Осаку</a> за три минуты!" — сравнил AI07489468."С этой ракетой ничего не сможет поделать никакая американская система ПРО наземного базирования типа пресловутой Aegis Ashore", — написал iWife09."Существующая японская система противоракетной обороны ничегошеньки не сможет поделать с такой гиперзвуковой ракетой", — уверен akihitof."Обладание такой ракетой со скоростью восемь Махов означает, что России не страшен уже никакой враг?" — спросил Chiyomi_taru.<strong>Полную версию материала читайте на сайте</strong> <strong><a href="https://inosmi.ru/military/20201008/248273418.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">ИноСМИ</a></strong> <strong>>></strong>

https://ria.ru/20200919/raketa-1577474732.html

https://ria.ru/20201007/tsirkon-1578703993.html

Влад Тёплыйстан Кто-то ещё верит в эту лапшу-пропаганду? 203

Иван Грозный Сейчас мы переживаем исторический момент в жизни нашей страны. То что Россия теперь опережает Запад в новейших вооружения, говорит о том, что мы больше не отстаем на десятилетия в технологиях как во времена СССР. А в след за технологическим превосходством, всегда начинается превосходство экономическое. 169

31

россия

япония

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, япония, безопасность, в мире