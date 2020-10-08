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https://ria.ru/20201008/zirkon-1578867429.html
"Не страшен никакой враг". Японцы восхитились российской ракетой "Циркон"
Японские пользователи твиттера оценили материал NHK о российской гиперзвуковой ракете "Циркон". РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T16:33
2020-10-08T17:37
россия
япония
безопасность
в мире
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<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости.</strong> Японские пользователи твиттера оценили материал <a href="https://www3.nhk.or.jp/" target="_blank" rel="nofollow noopener">NHK</a> о российской гиперзвуковой ракете "Циркон".Накануне Минобороны России показало видео с испытаний ракеты, которые состоялись 6 октября. Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" из акватории <a href="http://ria.ru/location_Beloe_more/" target="_blank" data-auto="true">Белого моря</a> впервые выполнил стрельбу ракетой "Циркон" по морской цели, находящейся в <a href="http://ria.ru/location_Barencevo_more/" target="_blank" data-auto="true">Баренцевом море</a>.Ракета прямым попаданием успешно поразила цель на расстоянии 450 километров. Скорость гиперзвуковой ракеты на пике составила более 9,5 тысячи километров (М=8, в восемь раз выше скорости звука).Японские читатели отметили выдающиеся характеристики "Циркона"."И что же останется противнику? Будучи не в состоянии ответить, он просто убежит?" — написал sam_bay."Восемь Махов? Ракета просто исчезла в небе! Вот это да!!!" — поразился Tamamo99."Вот что на самом деле поражает, так это точность ее наведения. На скорости восемь Махов подняться на 28 000 метров, и оттуда точно поразить цель!" — отметил mt160f."Ничего себе — восемь Махов! Это 2,7 километра в секунду! Из <a href="http://ria.ru/location_Tokyo/" target="_blank" data-auto="true">Токио</a> в <a href="http://ria.ru/location_Osaka_shi/" target="_blank" data-auto="true">Осаку</a> за три минуты!" — сравнил AI07489468."С этой ракетой ничего не сможет поделать никакая американская система ПРО наземного базирования типа пресловутой Aegis Ashore", — написал iWife09."Существующая японская система противоракетной обороны ничегошеньки не сможет поделать с такой гиперзвуковой ракетой", — уверен akihitof."Обладание такой ракетой со скоростью восемь Махов означает, что России не страшен уже никакой враг?" — спросил Chiyomi_taru.<strong>Полную версию материала читайте на сайте</strong> <strong><a href="https://inosmi.ru/military/20201008/248273418.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">ИноСМИ</a></strong> <strong>&gt;&gt;</strong>
https://ria.ru/20200919/raketa-1577474732.html
https://ria.ru/20201007/tsirkon-1578703993.html
Кто-то ещё верит в эту лапшу-пропаганду?
203
Сейчас мы переживаем исторический момент в жизни нашей страны. То что Россия теперь опережает Запад в новейших вооружения, говорит о том, что мы больше не отстаем на десятилетия в технологиях как во времена СССР. А в след за технологическим превосходством, всегда начинается превосходство экономическое.
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россия
япония
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
россия, япония, безопасность, в мире

"Не страшен никакой враг". Японцы восхитились российской ракетой "Циркон"

16:33 08.10.2020 (обновлено: 17:37 08.10.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПервый запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" в Белом море по морской цели в Баренцевом море
Первый запуск гиперзвуковой ракеты Циркон с фрегата Адмирал Горшков в Белом море по морской цели в Баренцевом море - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Японские пользователи твиттера оценили материал NHK о российской гиперзвуковой ракете "Циркон".
Накануне Минобороны России показало видео с испытаний ракеты, которые состоялись 6 октября. Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" из акватории Белого моря впервые выполнил стрельбу ракетой "Циркон" по морской цели, находящейся в Баренцевом море.
Ракета прямым попаданием успешно поразила цель на расстоянии 450 километров. Скорость гиперзвуковой ракеты на пике составила более 9,5 тысячи километров (М=8, в восемь раз выше скорости звука).
Японские читатели отметили выдающиеся характеристики "Циркона".
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"И что же останется противнику? Будучи не в состоянии ответить, он просто убежит?" — написал sam_bay.
"Восемь Махов? Ракета просто исчезла в небе! Вот это да!!!" — поразился Tamamo99.
"Вот что на самом деле поражает, так это точность ее наведения. На скорости восемь Махов подняться на 28 000 метров, и оттуда точно поразить цель!" — отметил mt160f.
"Ничего себе — восемь Махов! Это 2,7 километра в секунду! Из Токио в Осаку за три минуты!" — сравнил AI07489468.
"С этой ракетой ничего не сможет поделать никакая американская система ПРО наземного базирования типа пресловутой Aegis Ashore", — написал iWife09.
"Существующая японская система противоракетной обороны ничегошеньки не сможет поделать с такой гиперзвуковой ракетой", — уверен akihitof.
"Обладание такой ракетой со скоростью восемь Махов означает, что России не страшен уже никакой враг?" — спросил Chiyomi_taru.
Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>
Первый запуск гиперзвуковой ракеты Циркон с фрегата Адмирал Горшков в Белом море по морской цели в Баренцевом море - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
7 октября, 19:10Новое оружие России
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