https://ria.ru/20201008/zhurnalist-1578879734.html

Раненному в Карабахе российскому журналисту потребовалась операция

Представители информцентра правительства Армении подтвердили, что несколько журналистов пострадали при обстреле в карабахском Шуши. РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T17:21

2020-10-08T17:21

2020-10-08T17:43

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 8 окт – РИА Новости.</strong> Представители информцентра правительства <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> подтвердили, что несколько журналистов пострадали при обстреле в карабахском Шуши."Несколько журналистов ранены при обстреле в Шуши... Согласно полученной из <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерта</a> предварительной информации, российского журналиста оперируют", - написал в <a href="https://www.facebook.com/hovhannes.movsisyan" target="_blank">Facebook</a> руководитель центра Ованнес Мовсисян.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.

https://radiosputnik.ria.ru/20201007/sarkisyan-1578685403.html

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нагорный карабах

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, армения, в мире