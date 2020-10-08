https://ria.ru/20201008/zakon-1578808324.html

В ОП предложили принять аналог американского закона Логана

В Общественной палате РФ предложили принять в России аналог американского закона Логана, с такой идеей выступил первый заместитель председателя комиссии ОП РФ... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T12:49

2020-10-08T12:49

2020-10-08T12:49

россия

александр малькевич

общественная палата рф

сша

общество

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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> В Общественной палате РФ предложили принять в России аналог американского закона Логана, с такой идеей выступил первый заместитель председателя комиссии <a href="https://ria.ru/organization_Obshhestvennaja_palata_Rossijj" target="_blank">ОП РФ</a> по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Malkevich" target="_blank">Александр Малькевич</a>.Ранее первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Михаил Аничкин предложил разработать единый алгоритм взаимодействия власти и общественных организаций в случаях нарушения прав россиян в других странах.Закон Логана, как напомнил общественник, предусматривает штраф или тюремное заключение любому гражданину <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a>, который прямо или косвенно вступает в переговоры с любым иностранным правительством или его должностным лицом, имеющим разногласия с Америкой."Они себе в Америке вводят и законы об иноагентах, которые работают. Они прямо прописывают запрет своим гражданам действовать во вред своей стране. ...Зияющие такие правовые пустоты (в российской правовой системе - ред.) - они есть", - уточнил Малькевич.

https://ria.ru/20191121/1561409109.html

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр малькевич, общественная палата рф, сша, общество