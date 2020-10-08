В ОП предложили принять аналог американского закона Логана
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Общественной палаты РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. В Общественной палате РФ предложили принять в России аналог американского закона Логана, с такой идеей выступил первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.
Ранее первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Михаил Аничкин предложил разработать единый алгоритм взаимодействия власти и общественных организаций в случаях нарушения прав россиян в других странах.
"Мне кажется, что мы могли бы выступить с инициативой в Федеральное Собрание, и мне об этом писали подписчики, читатели, что вполне возможно, стоит принимать российский аналог американского закона Логана", - сказал Малькевич на круглом столе "Защита граждан Российской Федерации за рубежом".
Закон Логана, как напомнил общественник, предусматривает штраф или тюремное заключение любому гражданину США, который прямо или косвенно вступает в переговоры с любым иностранным правительством или его должностным лицом, имеющим разногласия с Америкой.
"Они себе в Америке вводят и законы об иноагентах, которые работают. Они прямо прописывают запрет своим гражданам действовать во вред своей стране. ...Зияющие такие правовые пустоты (в российской правовой системе - ред.) - они есть", - уточнил Малькевич.
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