Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201008/zakon-1578808324.html
В ОП предложили принять аналог американского закона Логана
В Общественной палате РФ предложили принять в России аналог американского закона Логана, с такой идеей выступил первый заместитель председателя комиссии ОП РФ... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T12:49
2020-10-08T12:49
россия
александр малькевич
общественная палата рф
сша
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/151074/23/1510742364_0:79:1500:923_1400x0_80_0_0_bff6c4b500bc85ae47f156d8bdec904e.jpg
<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> В Общественной палате РФ предложили принять в России аналог американского закона Логана, с такой идеей выступил первый заместитель председателя комиссии <a href="https://ria.ru/organization_Obshhestvennaja_palata_Rossijj" target="_blank">ОП РФ</a> по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Malkevich" target="_blank">Александр Малькевич</a>.Ранее первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Михаил Аничкин предложил разработать единый алгоритм взаимодействия власти и общественных организаций в случаях нарушения прав россиян в других странах.Закон Логана, как напомнил общественник, предусматривает штраф или тюремное заключение любому гражданину <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a>, который прямо или косвенно вступает в переговоры с любым иностранным правительством или его должностным лицом, имеющим разногласия с Америкой."Они себе в Америке вводят и законы об иноагентах, которые работают. Они прямо прописывают запрет своим гражданам действовать во вред своей стране. ...Зияющие такие правовые пустоты (в российской правовой системе - ред.) - они есть", - уточнил Малькевич.
https://ria.ru/20191121/1561409109.html
1
россия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/151074/23/1510742364_84:0:1417:1000_1400x0_80_0_0_c003aec66c921977e3edad48fd9c9898.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, александр малькевич, общественная палата рф, сша, общество

В ОП предложили принять аналог американского закона Логана

12:49 08.10.2020
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Общественной палаты РФ в Москве. Архивное фото
Здание Общественной палаты РФ в Москве. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. В Общественной палате РФ предложили принять в России аналог американского закона Логана, с такой идеей выступил первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.
Ранее первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Михаил Аничкин предложил разработать единый алгоритм взаимодействия власти и общественных организаций в случаях нарушения прав россиян в других странах.

"Мне кажется, что мы могли бы выступить с инициативой в Федеральное Собрание, и мне об этом писали подписчики, читатели, что вполне возможно, стоит принимать российский аналог американского закона Логана", - сказал Малькевич на круглом столе "Защита граждан Российской Федерации за рубежом".

Закон Логана, как напомнил общественник, предусматривает штраф или тюремное заключение любому гражданину США, который прямо или косвенно вступает в переговоры с любым иностранным правительством или его должностным лицом, имеющим разногласия с Америкой.
"Они себе в Америке вводят и законы об иноагентах, которые работают. Они прямо прописывают запрет своим гражданам действовать во вред своей стране. ...Зияющие такие правовые пустоты (в российской правовой системе - ред.) - они есть", - уточнил Малькевич.
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.11.2019
21 ноября 2019, 14:22
Госдума приняла закон, позволяющий признавать граждан иностранными агентами
 
Обсудить1
РоссияАлександр МалькевичОбщественная палата РФСШАОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:24КЗЖ потребовал от Еревана и Баку обеспечить безопасность журналистов
02:17Эксперт рассказал, как включать и выключать компьютер с телефона
02:12США обвинили Россию в попытках помешать получить вакцину
02:05Объяснена взаимосвязь витамина D и COVID-19
02:00Врач рассказал о состоянии Трампа
01:44В Степанакерте прогремели несколько взрывов
01:08В Москве приостановили льготный проезд для пенсионеров и школьников
00:17Ученые не нашли утечки ядохимикатов с Козельского полигона на Камчатке
00:14Задержан топ-менеджер банка "Траст" Михаил Хабаров
00:11Жээнбеков готов отправить в отставку премьера и членов правительства
23:58МИД Армении считает преднамеренным обстрел журналистов в Карабахе
23:54Жээнбеков назвал условие, при котором уйдет с поста президента Киргизии
23:48Кадыров призвал жителей Чечни привиться от гриппа
23:41Попова сочла нежелательными поездки с детьми на юг
23:36Путин призвал остановить боевые действия в Нагорном Карабахе
23:34Попова рассказала, кто чаще всего болел COVID-19
23:12В Москве за сутки умерли 33 пациента с коронавирусом
22:45Le Monde заявила о девяти фигурантах санкций ЕС из-за Навального
22:44Офтальмолог выписал Фургалу очки
22:36Неизвестный выдал себя за Тихановскую на заседании датского парламента
Лента новостейМолния