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Стало известно, как будет выглядеть Цири во втором сезоне "Ведьмака"
В инстаграме сериала "Ведьмак" на Netflix появились фотографии повзрослевшей принцессы Цири ( Фрея Аллан) из второго сезона шоу. РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T04:42
2020-10-08T04:42
генри кавилл
netflix
культура
кино и сериалы
новости культуры
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<strong>МОСКВА, 8 окт – РИА Новости</strong>. В инстаграме сериала "Ведьмак" на Netflix появились фотографии повзрослевшей принцессы Цири ( Фрея Аллан) из второго сезона шоу.Она стоит под снегом с деревянным мечом на фоне стен крепости Каэр Морхен, где прошло детство Геральта (Генри Кавилл)."Похоже, кто-то проводил время с Ведьмаком. Интересно, что день грядущий нам готовит?" — говорится в комментарии. Поклонники сделали вывод о том, что она, скорее всего, тренировалась с Геральтом, и предположили, что в ближайшее время появится трейлер второго сезона сериала. В описании проекта говорится, что Геральт и Цири отправляются в Каэр Морхен, где ведьмак учит ее сражаться и контролировать свою внутреннюю силу. Производство второго сезона, по всей видимости, завершится не раньше зимы 2021 года, поскольку съемки пришлось прервать в марте из-за пандемии коронавируса.
https://ria.ru/20201006/witcher-1578297426.html
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генри кавилл, netflix, кино и сериалы, новости культуры

Стало известно, как будет выглядеть Цири во втором сезоне "Ведьмака"

04:42 08.10.2020
 
© NetflixКадр из сериала "Ведьмак"
Кадр из сериала Ведьмак - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© Netflix
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. В инстаграме сериала "Ведьмак" на Netflix появились фотографии повзрослевшей принцессы Цири ( Фрея Аллан) из второго сезона шоу.
Она стоит под снегом с деревянным мечом на фоне стен крепости Каэр Морхен, где прошло детство Геральта (Генри Кавилл).
"Похоже, кто-то проводил время с Ведьмаком. Интересно, что день грядущий нам готовит?" — говорится в комментарии.
Поклонники сделали вывод о том, что она, скорее всего, тренировалась с Геральтом, и предположили, что в ближайшее время появится трейлер второго сезона сериала.
В описании проекта говорится, что Геральт и Цири отправляются в Каэр Морхен, где ведьмак учит ее сражаться и контролировать свою внутреннюю силу.
Производство второго сезона, по всей видимости, завершится не раньше зимы 2021 года, поскольку съемки пришлось прервать в марте из-за пандемии коронавируса.
Актер Генри Кавилл - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
6 октября, 00:26Культура
Стало известно, каким будет Генри Кавилл во втором сезоне "Ведьмака"
 
КультураГенри КавиллNetflixКино и сериалыНовости культуры
 
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