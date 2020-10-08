https://ria.ru/20201008/witcher-1578599350.html

Стало известно, как будет выглядеть Цири во втором сезоне "Ведьмака"

В инстаграме сериала "Ведьмак" на Netflix появились фотографии повзрослевшей принцессы Цири ( Фрея Аллан) из второго сезона шоу. РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T04:42

2020-10-08T04:42

2020-10-08T04:42

генри кавилл

netflix

культура

кино и сериалы

новости культуры

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<strong>МОСКВА, 8 окт – РИА Новости</strong>. В инстаграме сериала "Ведьмак" на Netflix появились фотографии повзрослевшей принцессы Цири ( Фрея Аллан) из второго сезона шоу.Она стоит под снегом с деревянным мечом на фоне стен крепости Каэр Морхен, где прошло детство Геральта (Генри Кавилл)."Похоже, кто-то проводил время с Ведьмаком. Интересно, что день грядущий нам готовит?" — говорится в комментарии. Поклонники сделали вывод о том, что она, скорее всего, тренировалась с Геральтом, и предположили, что в ближайшее время появится трейлер второго сезона сериала. В описании проекта говорится, что Геральт и Цири отправляются в Каэр Морхен, где ведьмак учит ее сражаться и контролировать свою внутреннюю силу. Производство второго сезона, по всей видимости, завершится не раньше зимы 2021 года, поскольку съемки пришлось прервать в марте из-за пандемии коронавируса.

https://ria.ru/20201006/witcher-1578297426.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

генри кавилл, netflix, кино и сериалы, новости культуры