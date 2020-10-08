https://ria.ru/20201008/windows-1578805019.html

Новая версия Windows спросит, зачем пользователю нужен компьютер

Новые сборки операционной системы Windows 10 спросят у пользователя при установке, для чего будет использован его компьютер. Об этом функционале сообщает... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T12:39

2020-10-08T12:39

2020-10-08T12:39

риа наука

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компьютерные технологии

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<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. </strong>Новые сборки операционной системы <a href="http://ria.ru/organization_Windows/" target="_blank" data-auto="true">Windows</a> 10 спросят у пользователя при установке, для чего будет использован его компьютер. Об этом функционале <u><a href="https://blogs.windows.com/windows-insider/2020/10/07/announcing-windows-10-insider-preview-build-20231/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщает</a></u> компания в официальном блоге.Функция призвана оптимизировать в автоматическом режиме конфигурацию ОС. Доступны шесть предустановок — "Гейминг", "Семья", "Для творчества", "Учеба", "Развлечения" и "Бизнес". Пользователь может и отказаться от выбора сценария использования, настроив нужные параметры вручную.Возможность стала доступна в Windows 10 Insider Preview 20231, позже она попадет и в финальную версию ОС. Помимо сценариев использования, в сборке 20231 улучшили работу ассоциации программ с файлами, отображение информации о видеокарте и внесли ряд исправлений.

Make Yellowstone Great Again Предустановка "Для слежки ЦРУ" устанавливается по умолчанию. 19

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

windows, компьютерные технологии, microsoft corporation, технологии