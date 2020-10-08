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Эксперт объяснил, как прочитать в WhatsApp стертое собеседником сообщение
Часто возникают ситуации, когда собеседник в WhatsApp пишет сообщения, а затем удаляет их по какой-либо причине. Посмотреть, что все-таки было удалено, можно с... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T02:12
2020-10-08T12:24
whatsapp inc.
синергия
антон аверин
технологии
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<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости.</strong> Часто возникают ситуации, когда собеседник в <a href="http://ria.ru/organization_WhatsApp_Inc/" target="_blank" data-auto="true">WhatsApp</a> пишет сообщения, а затем удаляет их по какой-либо причине. Посмотреть, что все-таки было удалено, можно с помощью специальных программ, рассказал <a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20201008/832128854.html" target="_blank">агентству Прайм</a> заместитель директора Института информационных технологий университета "<a href="http://ria.ru/organization_Sinergija/" target="_blank" data-auto="true">Синергия</a>" <a href="http://ria.ru/person_Anton_Averin/" target="_blank" data-auto="true">Антон Аверин</a>.
В августе "эксперта" вздёрнули на эшафоте, сентябрьского сожгли на костре. С ЭТИМ что делать будем? Откуда они вылазят, где у них гнездо с маткой, надо уничтожить.
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Реклама приложения под видом новости на новостном сайте. А этот эксперт, который называет только одно приложение вслух, скорее всего и есть разработчик этого дер....
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РИА Новости
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whatsapp inc., синергия, антон аверин, технологии

Эксперт объяснил, как прочитать в WhatsApp стертое собеседником сообщение

02:12 08.10.2020 (обновлено: 12:24 08.10.2020)
 
© Depositphotos / Diego CervoДевушка набирает текстовое сообщение в WhatsApp
Девушка набирает текстовое сообщение в WhatsApp - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© Depositphotos / Diego Cervo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Часто возникают ситуации, когда собеседник в WhatsApp пишет сообщения, а затем удаляет их по какой-либо причине. Посмотреть, что все-таки было удалено, можно с помощью специальных программ, рассказал агентству Прайм заместитель директора Института информационных технологий университета "Синергия" Антон Аверин.

"Большинство программ по восстановлению удаленных сообщений можно установить только пользователям ОС Android. Одна из популярных программ, которая позволяет прочитать утерянное сообщение, называется Notif log notification history", — говорит эксперт.

 
Чат16
WhatsApp Inc.СинергияАнтон АверинТехнологии
 
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