https://ria.ru/20201008/whatsapp-1578742583.html

Эксперт объяснил, как прочитать в WhatsApp стертое собеседником сообщение

Часто возникают ситуации, когда собеседник в WhatsApp пишет сообщения, а затем удаляет их по какой-либо причине. Посмотреть, что все-таки было удалено, можно с... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T02:12

2020-10-08T02:12

2020-10-08T12:24

whatsapp inc.

синергия

антон аверин

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578783611_0:237:3069:1963_1400x0_80_0_0_12e8e0618f03889777c4766c52805bc6.jpg

<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости.</strong> Часто возникают ситуации, когда собеседник в <a href="http://ria.ru/organization_WhatsApp_Inc/" target="_blank" data-auto="true">WhatsApp</a> пишет сообщения, а затем удаляет их по какой-либо причине. Посмотреть, что все-таки было удалено, можно с помощью специальных программ, рассказал <a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20201008/832128854.html" target="_blank">агентству Прайм</a> заместитель директора Института информационных технологий университета "<a href="http://ria.ru/organization_Sinergija/" target="_blank" data-auto="true">Синергия</a>" <a href="http://ria.ru/person_Anton_Averin/" target="_blank" data-auto="true">Антон Аверин</a>.

Юрий Кононов В августе "эксперта" вздёрнули на эшафоте, сентябрьского сожгли на костре. С ЭТИМ что делать будем? Откуда они вылазят, где у них гнездо с маткой, надо уничтожить. 76

Тор Тор Реклама приложения под видом новости на новостном сайте. А этот эксперт, который называет только одно приложение вслух, скорее всего и есть разработчик этого дер.... 14

16

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

whatsapp inc., синергия, антон аверин, технологии