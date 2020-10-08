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Экс-мэр Челябинска признал вину по делу о взятке в 2,5 миллиона рублей
Бывший глава Челябинска Евгений Тефтелев, обвиняемый в получении взятки в 2,5 миллиона рублей, на заседании суда в четверг полностью признал вину, передаёт... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T10:50
2020-10-08T10:50
евгений тефтелев
челябинск
происшествия
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<strong>ЧЕЛЯБИНСК, 8 окт – РИА Новости.</strong> Бывший глава Челябинска <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Teftelev/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Тефтелев</a>, обвиняемый в получении взятки в 2,5 миллиона рублей, на заседании суда в четверг полностью признал вину, передаёт корреспондент РИА Новости.По данным следствия, Тефтелев и еще один экс-сотрудник администрации <a href="http://ria.ru/location_CHeljabinsk/" target="_blank" data-auto="true">Челябинска</a>, руководитель управления капстроительства Евгений Пашков, с 2015 по 2019 годы получили взятку на сумму 2,5 миллиона рублей от представителя коммерческой организации за общее покровительство при заключении и исполнении муниципальных контрактов, связанных со строительством объектов недвижимости. Уголовное дело было возбуждено по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).Первое заседание по рассмотрению уголовного дела в отношении Тефтелева состоялось 22 сентября, оно было отложено до 8 октября. Также суд продлил меру пресечения подсудимому Тефтелеву в виде домашнего ареста до 28 февраля 2021 года."С обвинением согласен. Вину признаю в полном объеме", - сказал Тефтелев на заседании. Он добавил, что раскаивается в содеянном.По данным гособвинителя, Тефтелев выполнил обязательства, указанные в досудебном соглашении о сотрудничестве, дав в том числе показания о незаконных действиях бывшего замгубернатора региона.Суд на заседании постановил рассмотреть уголовное дело в отношении подсудимого в особом порядке. По данным СУСК, в ходе расследования уголовного дела наложен арест на имущество обвиняемого на сумму более 60 миллионов рублей.
https://radiosputnik.ria.ru/20201007/podarkam-net-1578548434.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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евгений тефтелев, челябинск, происшествия

Экс-мэр Челябинска признал вину по делу о взятке в 2,5 миллиона рублей

10:50 08.10.2020
 
© Фото : Официальный сайт Администрации города ЧелябинскаМэр Челябинска Евгений Тефтелев
Мэр Челябинска Евгений Тефтелев - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© Фото : Официальный сайт Администрации города Челябинска
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ЧЕЛЯБИНСК, 8 окт – РИА Новости. Бывший глава Челябинска Евгений Тефтелев, обвиняемый в получении взятки в 2,5 миллиона рублей, на заседании суда в четверг полностью признал вину, передаёт корреспондент РИА Новости.
По данным следствия, Тефтелев и еще один экс-сотрудник администрации Челябинска, руководитель управления капстроительства Евгений Пашков, с 2015 по 2019 годы получили взятку на сумму 2,5 миллиона рублей от представителя коммерческой организации за общее покровительство при заключении и исполнении муниципальных контрактов, связанных со строительством объектов недвижимости. Уголовное дело было возбуждено по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
Первое заседание по рассмотрению уголовного дела в отношении Тефтелева состоялось 22 сентября, оно было отложено до 8 октября. Также суд продлил меру пресечения подсудимому Тефтелеву в виде домашнего ареста до 28 февраля 2021 года.
"С обвинением согласен. Вину признаю в полном объеме", - сказал Тефтелев на заседании. Он добавил, что раскаивается в содеянном.
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По данным гособвинителя, Тефтелев выполнил обязательства, указанные в досудебном соглашении о сотрудничестве, дав в том числе показания о незаконных действиях бывшего замгубернатора региона.
Суд на заседании постановил рассмотреть уголовное дело в отношении подсудимого в особом порядке. По данным СУСК, в ходе расследования уголовного дела наложен арест на имущество обвиняемого на сумму более 60 миллионов рублей.
 
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Евгений ТефтелевЧелябинскПроисшествия
 
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