https://ria.ru/20201008/vzyatka-1578775801.html

Экс-мэр Челябинска признал вину по делу о взятке в 2,5 миллиона рублей

Бывший глава Челябинска Евгений Тефтелев, обвиняемый в получении взятки в 2,5 миллиона рублей, на заседании суда в четверг полностью признал вину, передаёт... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T10:50

2020-10-08T10:50

2020-10-08T10:50

евгений тефтелев

челябинск

происшествия

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<strong>ЧЕЛЯБИНСК, 8 окт – РИА Новости.</strong> Бывший глава Челябинска <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Teftelev/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Тефтелев</a>, обвиняемый в получении взятки в 2,5 миллиона рублей, на заседании суда в четверг полностью признал вину, передаёт корреспондент РИА Новости.По данным следствия, Тефтелев и еще один экс-сотрудник администрации <a href="http://ria.ru/location_CHeljabinsk/" target="_blank" data-auto="true">Челябинска</a>, руководитель управления капстроительства Евгений Пашков, с 2015 по 2019 годы получили взятку на сумму 2,5 миллиона рублей от представителя коммерческой организации за общее покровительство при заключении и исполнении муниципальных контрактов, связанных со строительством объектов недвижимости. Уголовное дело было возбуждено по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).Первое заседание по рассмотрению уголовного дела в отношении Тефтелева состоялось 22 сентября, оно было отложено до 8 октября. Также суд продлил меру пресечения подсудимому Тефтелеву в виде домашнего ареста до 28 февраля 2021 года."С обвинением согласен. Вину признаю в полном объеме", - сказал Тефтелев на заседании. Он добавил, что раскаивается в содеянном.По данным гособвинителя, Тефтелев выполнил обязательства, указанные в досудебном соглашении о сотрудничестве, дав в том числе показания о незаконных действиях бывшего замгубернатора региона.Суд на заседании постановил рассмотреть уголовное дело в отношении подсудимого в особом порядке. По данным СУСК, в ходе расследования уголовного дела наложен арест на имущество обвиняемого на сумму более 60 миллионов рублей.

https://radiosputnik.ria.ru/20201007/podarkam-net-1578548434.html

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челябинск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений тефтелев, челябинск, происшествия