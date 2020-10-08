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На горящем складе боеприпасов в Рязанской области продолжаются взрывы
Пожар и взрывы на складе боеприпасов в Рязанской области продолжаются, интенсивность - три взрыва в минуту, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T08:47
2020-10-08T08:48
взрывы на складах в рязанской области
рязанская область
происшествия
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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Пожар и взрывы на складе боеприпасов в <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a> продолжаются, интенсивность - три взрыва в минуту, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.Днем в среду на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в районе населенного пункта Желтухино в Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов, начались взрывы. Была перекрыта федеральная трасса "Каспий"."Пожар и взрывы продолжаются, интенсивность составляет три взрыва в минуту", - сказал собеседник агентства.Как отмечали власти, погибших при ЧП нет, пять человек пострадали. Специалисты Минобороны с рассветом планирует приступить к локализации очагов пожара непосредственно на территории арсенала.
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взрывы на складах в рязанской области, рязанская область, происшествия

На горящем складе боеприпасов в Рязанской области продолжаются взрывы

08:47 08.10.2020 (обновлено: 08:48 08.10.2020)
 
© МЧС РФ / Перейти в фотобанкВзрывы на бывших военных складах в Рязанской области
Взрывы на бывших военных складах в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© МЧС РФ
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Пожар и взрывы на складе боеприпасов в Рязанской области продолжаются, интенсивность - три взрыва в минуту, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
Днем в среду на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в районе населенного пункта Желтухино в Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов, начались взрывы. Была перекрыта федеральная трасса "Каспий".
"Пожар и взрывы продолжаются, интенсивность составляет три взрыва в минуту", - сказал собеседник агентства.
Как отмечали власти, погибших при ЧП нет, пять человек пострадали. Специалисты Минобороны с рассветом планирует приступить к локализации очагов пожара непосредственно на территории арсенала.
Взрывы в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
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Очевидец рассказал о взрывах на складах по Рязанью
 
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Взрывы на складах в Рязанской областиРязанская областьПроисшествия
 
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