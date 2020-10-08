https://ria.ru/20201008/vzryvy-1578755277.html

На горящем складе боеприпасов в Рязанской области продолжаются взрывы

Пожар и взрывы на складе боеприпасов в Рязанской области продолжаются, интенсивность - три взрыва в минуту, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T08:47

2020-10-08T08:47

2020-10-08T08:48

взрывы на складах в рязанской области

рязанская область

происшествия

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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Пожар и взрывы на складе боеприпасов в <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a> продолжаются, интенсивность - три взрыва в минуту, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.Днем в среду на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в районе населенного пункта Желтухино в Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов, начались взрывы. Была перекрыта федеральная трасса "Каспий"."Пожар и взрывы продолжаются, интенсивность составляет три взрыва в минуту", - сказал собеседник агентства.Как отмечали власти, погибших при ЧП нет, пять человек пострадали. Специалисты Минобороны с рассветом планирует приступить к локализации очагов пожара непосредственно на территории арсенала.

https://ria.ru/20201007/vzryvy-1578661024.html

рязанская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрывы на складах в рязанской области, рязанская область, происшествия