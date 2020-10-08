https://ria.ru/20201008/vzryv-1578856790.html

На складах в Рязанской области взорвались более 1,6 тысячи снарядов

Более 1,6 тысячи артиллерийских снарядов уже взорвались в результате пожара на открытых площадках хранения на территории военных складов в Рязанской области,... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T15:49

2020-10-08T15:49

2020-10-08T15:49

взрывы на складах в рязанской области

рязанская область

происшествия

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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Более 1,6 тысячи артиллерийских снарядов уже взорвались в результате пожара на открытых площадках хранения на территории военных складов в <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a>, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона."Произошел взрыв 1620 снарядов", - сказал собеседник агентства.Ранее сообщалось, что артиллерийские боеприпасы на горящем военном арсенале в Рязанской области находились на 43 открытых площадках. Всего на территории воинской части, по предварительной информации, расположены 113 хранилищ со снарядами, в основном подземные. Общая вместимость складов с артиллерийским вооружением на момент пожара могла составлять порядка 75 тысяч тонн боеприпасов.Днем в среду на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в районе населенного пункта Желтухино в Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов, начались взрывы. В нескольких населенных пунктах Скопинского и Ряжского районов в результате взрывов были повреждены жилые дома. Пострадали 16 человек, одна женщина в тяжелом состоянии находится в реанимации. Эвакуированы более 2,3 тысячи жителей. Военные уже начали разминировать села рядом с горящими складами.

https://ria.ru/20201008/veter-1578837904.html

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рязанская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрывы на складах в рязанской области, рязанская область, происшествия