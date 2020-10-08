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https://ria.ru/20201008/vyshinskiy-1578826544.html
Вышинский выступил за "первую юридическую помощь" для россиян за рубежом
Исполнительный директор МИА "Россия сегодня", член СПЧ Кирилл Вышинский считает, что на смену русофобии приходит масштабное преследование россиян за рубежом, в... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T14:04
2020-10-08T14:04
россия
кирилл вышинский
совет по правам человека при президенте рф (спч)
в мире
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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Исполнительный директор МИА "Россия сегодня", член СПЧ <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Vyshinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Вышинский</a> считает, что на смену русофобии приходит масштабное преследование россиян за рубежом, в связи с чем необходимо создать механизмы оказания им "первой юридической помощи" и поддержки в дальнейшем."Как мне кажется, русофобию мы потихоньку проезжаем. Мы переходим к какому-то другому явлению в мире, которое связано просто с началом преследования граждан РФ... Речь идет не о фобиях, не о пренебрежении, не о боязни русских, а о начале масштабных преследований. Просто это очевидно, поскольку, если ты русский - это подозрительно, если русский гражданин - ты потенциальный преступник, а если ты, предположим, русский журналист или русский общественный деятель - то ты уже просто преступник во многих странах по определению, о чем свидетельствует практика", - сказал Вышинский на круглом столе "Защита граждан <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> за рубежом".По его словам, необходимо создавать дополнительный необходимый механизм защиты российских граждан."Страховщики не могут брать на себя оплату адвокатов, но действительно (важна – ред.) какая-то первая юридическая помощь, которая необходима в первые часы или сутки нахождения или попадания за решетку. Это очень важно, потому что человеку подсовывают бумаги - он не знает языка, местного законодательства, что-то подписывает, дает какие-то показания... Поэтому подумать о том, чтобы создать механизм первой юридической помощи, какой-то обязательной... Идея со страхованием первой юридической помощи", - отметил он.Кроме этого, по его словам, важно создание общего механизма поддержки россиян, оказавшихся в такой ситуации, который бы объединил работу фондов, государственное или частное партнерство и изменения в законодательстве.
https://ria.ru/20191224/1562781256.html
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россия, кирилл вышинский, совет по правам человека при президенте рф (спч), в мире

Вышинский выступил за "первую юридическую помощь" для россиян за рубежом

14:04 08.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир ПесняИсполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский во время интервью в студии радио Sputnik
Исполнительный директор МИА Россия сегодня Кирилл Вышинский во время интервью в студии радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Исполнительный директор МИА "Россия сегодня", член СПЧ Кирилл Вышинский считает, что на смену русофобии приходит масштабное преследование россиян за рубежом, в связи с чем необходимо создать механизмы оказания им "первой юридической помощи" и поддержки в дальнейшем.
"Как мне кажется, русофобию мы потихоньку проезжаем. Мы переходим к какому-то другому явлению в мире, которое связано просто с началом преследования граждан РФ... Речь идет не о фобиях, не о пренебрежении, не о боязни русских, а о начале масштабных преследований. Просто это очевидно, поскольку, если ты русский - это подозрительно, если русский гражданин - ты потенциальный преступник, а если ты, предположим, русский журналист или русский общественный деятель - то ты уже просто преступник во многих странах по определению, о чем свидетельствует практика", - сказал Вышинский на круглом столе "Защита граждан Российской Федерации за рубежом".
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По его словам, необходимо создавать дополнительный необходимый механизм защиты российских граждан.
"Страховщики не могут брать на себя оплату адвокатов, но действительно (важна – ред.) какая-то первая юридическая помощь, которая необходима в первые часы или сутки нахождения или попадания за решетку. Это очень важно, потому что человеку подсовывают бумаги - он не знает языка, местного законодательства, что-то подписывает, дает какие-то показания... Поэтому подумать о том, чтобы создать механизм первой юридической помощи, какой-то обязательной... Идея со страхованием первой юридической помощи", - отметил он.
Кроме этого, по его словам, важно создание общего механизма поддержки россиян, оказавшихся в такой ситуации, который бы объединил работу фондов, государственное или частное партнерство и изменения в законодательстве.
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РоссияКирилл ВышинскийСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)В мире
 
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