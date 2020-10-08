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Пострадавшие от взрывов боеприпасов под Рязанью получат выплаты

Власти выплатят пострадавшим от взрывов боеприпасов на складах в Рязанской области от 10 до 400 тысяч рублей в зависимости от ущерба, выплаты начнутся с 9... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T17:04

2020-10-08T17:04

2020-10-08T17:13

взрывы на складах в рязанской области

рязанская область

происшествия

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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 8 окт – РИА Новости.</strong> Власти выплатят пострадавшим от взрывов боеприпасов на складах в <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a> от 10 до 400 тысяч рублей в зависимости от ущерба, выплаты начнутся с 9 октября, сообщило правительство региона.Решение о выплатах принял глава области Николай Любимов."Выплаты гражданам, признанным пострадавшими вследствие ЧС: 50 тысяч рублей — за частичную утрату имущества первой необходимости; 100 тысяч рублей — за полную утрату имущества первой необходимости. Выплаты гражданам, получившим в результате ЧС вред здоровью: 400 тысяч рублей — тяжкий вред здоровью; 200 тысяч рублей — средний вред здоровью; 20 тысяч рублей — лёгкий вред здоровью", - говорится в сообщении.По 10 тысяч рублей на неотложные нужды получат семьи, которых эвакуировали при ЧП."Уже сегодня сотрудники минтруда и соцзащиты начнут принимать документы, с завтрашнего дня, 9 октября, граждане начнут получать эту выплату. Сейчас проводится оценка причинённого ущерба, вырабатываются механизмы возмещения полной или частичной утраты жилья", - информируют власти.Днем в среду на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в районе населенного пункта Желтухино в Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов, начались взрывы. В нескольких населенных пунктах Скопинского и Ряжского районов в результате взрывов были повреждены жилые дома. Пострадали 16 человек, одна женщина в тяжелом состоянии находится в реанимации. Эвакуированы более 2,3 тысячи жителей.

https://ria.ru/20201008/granitsy-1578777899.html

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рязанская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрывы на складах в рязанской области, рязанская область, происшествия