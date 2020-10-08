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Пострадавшие от взрывов боеприпасов под Рязанью получат выплаты
Власти выплатят пострадавшим от взрывов боеприпасов на складах в Рязанской области от 10 до 400 тысяч рублей в зависимости от ущерба, выплаты начнутся с 9... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T17:04
2020-10-08T17:13
взрывы на складах в рязанской области
рязанская область
происшествия
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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 8 окт – РИА Новости.</strong> Власти выплатят пострадавшим от взрывов боеприпасов на складах в <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a> от 10 до 400 тысяч рублей в зависимости от ущерба, выплаты начнутся с 9 октября, сообщило правительство региона.Решение о выплатах принял глава области Николай Любимов."Выплаты гражданам, признанным пострадавшими вследствие ЧС: 50 тысяч рублей — за частичную утрату имущества первой необходимости; 100 тысяч рублей — за полную утрату имущества первой необходимости. Выплаты гражданам, получившим в результате ЧС вред здоровью: 400 тысяч рублей — тяжкий вред здоровью; 200 тысяч рублей — средний вред здоровью; 20 тысяч рублей — лёгкий вред здоровью", - говорится в сообщении.По 10 тысяч рублей на неотложные нужды получат семьи, которых эвакуировали при ЧП."Уже сегодня сотрудники минтруда и соцзащиты начнут принимать документы, с завтрашнего дня, 9 октября, граждане начнут получать эту выплату. Сейчас проводится оценка причинённого ущерба, вырабатываются механизмы возмещения полной или частичной утраты жилья", - информируют власти.Днем в среду на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в районе населенного пункта Желтухино в Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов, начались взрывы. В нескольких населенных пунктах Скопинского и Ряжского районов в результате взрывов были повреждены жилые дома. Пострадали 16 человек, одна женщина в тяжелом состоянии находится в реанимации. Эвакуированы более 2,3 тысячи жителей.
https://ria.ru/20201008/granitsy-1578777899.html
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рязанская область
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взрывы на складах в рязанской области, рязанская область, происшествия

Пострадавшие от взрывов боеприпасов под Рязанью получат выплаты

17:04 08.10.2020 (обновлено: 17:13 08.10.2020)
 
© РИА НовостиСитуация в деревне Шелемишевские Хутора в Рязанской области, пострадавшей в результате пожара на военных складах
Ситуация в деревне Шелемишевские Хутора в Рязанской области, пострадавшей в результате пожара на военных складах - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости
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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Власти выплатят пострадавшим от взрывов боеприпасов на складах в Рязанской области от 10 до 400 тысяч рублей в зависимости от ущерба, выплаты начнутся с 9 октября, сообщило правительство региона.
Решение о выплатах принял глава области Николай Любимов.
"Выплаты гражданам, признанным пострадавшими вследствие ЧС: 50 тысяч рублей — за частичную утрату имущества первой необходимости; 100 тысяч рублей — за полную утрату имущества первой необходимости. Выплаты гражданам, получившим в результате ЧС вред здоровью: 400 тысяч рублей — тяжкий вред здоровью; 200 тысяч рублей — средний вред здоровью; 20 тысяч рублей — лёгкий вред здоровью", - говорится в сообщении.
По 10 тысяч рублей на неотложные нужды получат семьи, которых эвакуировали при ЧП.
"Уже сегодня сотрудники минтруда и соцзащиты начнут принимать документы, с завтрашнего дня, 9 октября, граждане начнут получать эту выплату. Сейчас проводится оценка причинённого ущерба, вырабатываются механизмы возмещения полной или частичной утраты жилья", - информируют власти.
Ситуация на месте ЧС в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
Вчера, 10:59
В Рязанской области обозначили границы зоны ЧС из-за взрывов на арсенале
Днем в среду на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в районе населенного пункта Желтухино в Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов, начались взрывы. В нескольких населенных пунктах Скопинского и Ряжского районов в результате взрывов были повреждены жилые дома. Пострадали 16 человек, одна женщина в тяжелом состоянии находится в реанимации. Эвакуированы более 2,3 тысячи жителей.
 
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Взрывы на складах в Рязанской областиРязанская областьПроисшествия
 
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