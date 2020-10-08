https://ria.ru/20201008/vyplaty-1578830707.html
Правительство выделило 6,5 миллиарда рублей на выплаты медикам
Правительство выделило 6,5 миллиарда рублей на стимулирующие выплаты медикам, работающим с больными COVID-19, за особые условия труда и дополнительную нагрузку, РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T14:18
2020-10-08T14:18
2020-10-08T14:26
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
правительство рф
экономика
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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Правительство выделило 6,5 миллиарда рублей на стимулирующие выплаты медикам, работающим с больными COVID-19, за особые условия труда и дополнительную нагрузку, следует из распоряжения кабмина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации."Выделить из резервного фонда правительства РФ в 2020 году Минздраву России бюджетные ассигнования в размере 6555297,3 тысячи рублей на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъектов РФ по финансовому обеспечению выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция", - говорится в документе.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, правительство рф, экономика