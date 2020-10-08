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Правительство выделило 6,5 миллиарда рублей на выплаты медикам
Правительство выделило 6,5 миллиарда рублей на стимулирующие выплаты медикам, работающим с больными COVID-19, за особые условия труда и дополнительную нагрузку, РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T14:18
2020-10-08T14:26
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
правительство рф
экономика
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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Правительство выделило 6,5 миллиарда рублей на стимулирующие выплаты медикам, работающим с больными COVID-19, за особые условия труда и дополнительную нагрузку, следует из распоряжения кабмина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации."Выделить из резервного фонда правительства РФ в 2020 году Минздраву России бюджетные ассигнования в размере 6555297,3 тысячи рублей на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъектов РФ по финансовому обеспечению выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция", - говорится в документе.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, правительство рф, экономика

Правительство выделило 6,5 миллиарда рублей на выплаты медикам

14:18 08.10.2020 (обновлено: 14:26 08.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Правительство выделило 6,5 миллиарда рублей на стимулирующие выплаты медикам, работающим с больными COVID-19, за особые условия труда и дополнительную нагрузку, следует из распоряжения кабмина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
"Выделить из резервного фонда правительства РФ в 2020 году Минздраву России бюджетные ассигнования в размере 6555297,3 тысячи рублей на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъектов РФ по финансовому обеспечению выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция", - говорится в документе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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