https://ria.ru/20201008/vybory-1578885820.html

МИД считает преждевременным прогнозировать итоги выборов в США

Москва считает преждевременным прогнозировать исход выборов в США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T17:41

2020-10-08T17:41

2020-10-08T17:57

мария захарова

дональд трамп

джо байден

президентские выборы в сша — 2020

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Москва считает преждевременным прогнозировать исход выборов в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, заявила официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>."Предвосхищать их результаты не стоит, сначала нужно, чтобы они состоялись. Учитывая заявления, которые делают американские политические деятели, представители различных партий, нужно будет дождаться принятия ими их же собственных результатов, а потом уже заниматься практикой двусторонних отношений. Говорить об этом до свершения данного факта мне кажется просто невозможным", - сказала Захарова на брифинге.Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось. Соперниками на выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> и кандидат от демократов <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a>.

https://ria.ru/20200922/amerika-1577555333.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, дональд трамп, джо байден, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире