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В МИД оценили американские доклады по "российскому вмешательству"
Серьезные люди не могут писать вещи, подобные докладам США по "российскому вмешательству" в выборы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T17:04
2020-10-08T17:26
сергей лавров
дмитрий песков
политика
россия
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Серьезные люди не могут писать вещи, подобные докладам <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> по "российскому вмешательству" в выборы, заявила официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>.Она напомнила, что в палату представителей Конгресса США 30 сентября был внесен очередной законопроект о предотвращении иностранного вмешательства в американские выборы."Когда читаешь все эти заявления, то, честно говоря, понимаешь, что серьезные люди такое писать не могут. Авторы очередного шедевра предлагают ввести в отношении России жесткие экономические ограничения, включая запрет на операции с государственными облигациями, новые санкции против ведущих банков и компаний топливно-энергетического сектора", - сказала Захарова на брифинге в четверг."Все время возникает вопрос: вы хотите сохранить и защитить свою электоральную систему от внешнего вмешательства, или вы хотите придумать повод для очередного ограничения деятельности России на целом ряде направлений, которые не связаны с вашими выборами, но вы активно увязываете две эти темы?" - отметила Захарова.Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
https://ria.ru/20201008/brexit-1578839948.html
https://ria.ru/20200923/evroparlament-1577678646.html
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россия
сша
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сергей лавров, дмитрий песков, политика, россия, сша, в мире

В МИД оценили американские доклады по "российскому вмешательству"

17:04 08.10.2020 (обновлено: 17:26 08.10.2020)
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве.
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Серьезные люди не могут писать вещи, подобные докладам США по "российскому вмешательству" в выборы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она напомнила, что в палату представителей Конгресса США 30 сентября был внесен очередной законопроект о предотвращении иностранного вмешательства в американские выборы.
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"Когда читаешь все эти заявления, то, честно говоря, понимаешь, что серьезные люди такое писать не могут. Авторы очередного шедевра предлагают ввести в отношении России жесткие экономические ограничения, включая запрет на операции с государственными облигациями, новые санкции против ведущих банков и компаний топливно-энергетического сектора", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
"Все время возникает вопрос: вы хотите сохранить и защитить свою электоральную систему от внешнего вмешательства, или вы хотите придумать повод для очередного ограничения деятельности России на целом ряде направлений, которые не связаны с вашими выборами, но вы активно увязываете две эти темы?" - отметила Захарова.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
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