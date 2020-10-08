В МИД оценили американские доклады по "российскому вмешательству"
17:04 08.10.2020 (обновлено: 17:26 08.10.2020)
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве.
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Серьезные люди не могут писать вещи, подобные докладам США по "российскому вмешательству" в выборы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она напомнила, что в палату представителей Конгресса США 30 сентября был внесен очередной законопроект о предотвращении иностранного вмешательства в американские выборы.
"Когда читаешь все эти заявления, то, честно говоря, понимаешь, что серьезные люди такое писать не могут. Авторы очередного шедевра предлагают ввести в отношении России жесткие экономические ограничения, включая запрет на операции с государственными облигациями, новые санкции против ведущих банков и компаний топливно-энергетического сектора", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
"Все время возникает вопрос: вы хотите сохранить и защитить свою электоральную систему от внешнего вмешательства, или вы хотите придумать повод для очередного ограничения деятельности России на целом ряде направлений, которые не связаны с вашими выборами, но вы активно увязываете две эти темы?" - отметила Захарова.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
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