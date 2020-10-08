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Досрочное голосование на избирательном участке в Краснодаре
Единый день голосования — 2020
https://ria.ru/20201008/vybory-1578817308.html
Медведев рассказал, что обсуждал с Путиным итоги прошедших выборов
Зампредседателя Совбеза РФ, глава "Единой России" Дмитрий Медведев сообщил, что несколько дней назад обсуждал с президентом страны Владимиром Путиным итоги... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T13:26
2020-10-08T14:07
единый день голосования — 2020
дмитрий медведев
единая россия
владимир путин
политика
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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Зампредседателя Совбеза РФ, глава "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единой России</a>" <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a> сообщил, что несколько дней назад обсуждал с президентом страны <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a> итоги прошедшей региональной избирательной кампании и результат партии на этих выборах.Председатель партии в четверг провел по видеосвязи встречу с выпускниками кадрового партийного проекта "ПолитСтартап", которые стали депутатами разных уровней по итогам прошедшего единого дня голосования.Он отметил, что партии, вне всякого сомнения, нужно думать и о будущем, поскольку, "чтобы сохранить политическое лидерство, нужно работать каждый день".Медведев добавил, что избирательная кампания в этом году проходила в весьма сложных условиях из-за пандемии коронавируса. "Вы действительно проявили характер, смогли одержать верх над политическими оппонентами", - сказал он, обращаясь к участникам встречи.
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дмитрий медведев, единая россия, владимир путин, политика

Медведев рассказал, что обсуждал с Путиным итоги прошедших выборов

13:26 08.10.2020 (обновлено: 14:07 08.10.2020)
 
© РИА Новости / Юлия Власова / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит совещание по вопросу "Об обеспечении долгосрочных интересов РФ в условиях введения с 2025 г. углеродного налога в ЕС"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит совещание по вопросу Об обеспечении долгосрочных интересов РФ в условиях введения с 2025 г. углеродного налога в ЕС - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Юлия Власова
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ, глава "Единой России" Дмитрий Медведев сообщил, что несколько дней назад обсуждал с президентом страны Владимиром Путиным итоги прошедшей региональной избирательной кампании и результат партии на этих выборах.
Председатель партии в четверг провел по видеосвязи встречу с выпускниками кадрового партийного проекта "ПолитСтартап", которые стали депутатами разных уровней по итогам прошедшего единого дня голосования.
"Давайте обсудим и итоги прошедшей кампании, подчеркиваю, они сложились весьма неплохо для нашей партии. Я буквально несколько дней назад на эту тему разговаривал с президентом нашей страны", - заявил Медведев.
Он отметил, что партии, вне всякого сомнения, нужно думать и о будущем, поскольку, "чтобы сохранить политическое лидерство, нужно работать каждый день".
Медведев добавил, что избирательная кампания в этом году проходила в весьма сложных условиях из-за пандемии коронавируса. "Вы действительно проявили характер, смогли одержать верх над политическими оппонентами", - сказал он, обращаясь к участникам встречи.
Итоги выборов в заксобрания регионов и областных центров - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
25 сентября, 12:40Инфографика
Итоги выборов в заксобрания регионов и областных центров
 
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Единый день голосования — 2020Дмитрий МедведевЕдиная РоссияВладимир ПутинПолитика
 
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