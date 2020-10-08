https://ria.ru/20201008/vybory-1578817308.html

Медведев рассказал, что обсуждал с Путиным итоги прошедших выборов

Зампредседателя Совбеза РФ, глава "Единой России" Дмитрий Медведев сообщил, что несколько дней назад обсуждал с президентом страны Владимиром Путиным итоги... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T13:26

2020-10-08T13:26

2020-10-08T14:07

единый день голосования — 2020

дмитрий медведев

единая россия

владимир путин

политика

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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Зампредседателя Совбеза РФ, глава "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единой России</a>" <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a> сообщил, что несколько дней назад обсуждал с президентом страны <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a> итоги прошедшей региональной избирательной кампании и результат партии на этих выборах.Председатель партии в четверг провел по видеосвязи встречу с выпускниками кадрового партийного проекта "ПолитСтартап", которые стали депутатами разных уровней по итогам прошедшего единого дня голосования.Он отметил, что партии, вне всякого сомнения, нужно думать и о будущем, поскольку, "чтобы сохранить политическое лидерство, нужно работать каждый день".Медведев добавил, что избирательная кампания в этом году проходила в весьма сложных условиях из-за пандемии коронавируса. "Вы действительно проявили характер, смогли одержать верх над политическими оппонентами", - сказал он, обращаясь к участникам встречи.

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий медведев, единая россия, владимир путин, политика