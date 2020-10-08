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Президентские выборы в США — 2020
https://ria.ru/20201008/vybory-1578757176.html
Американский эксперт сравнил товары на сайте Трампа и продукцию Байдена
Товары с политической символикой президента США Дональда Трампа коммерчески успешнее, чем продукция, которую предлагает предвыборный штаб его конкурента Джо... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T09:10
2020-10-08T15:09
президентские выборы в сша — 2020
дональд трамп
джо байден
чикаго
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 8 окт – РИА Новости.</strong> Товары с политической символикой президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> коммерчески успешнее, чем продукция, которую предлагает предвыборный штаб его конкурента <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a>, зато у последнего более личный подход к покупателю, считает профессор чикагского университета ДеПол и главный редактор "Журнала политического маркетинга" Брюс Ньюман.Просто бизнесНабор товаров на онлайн-витрине вряд ли определяет сам штаб, полагает он.По его словам, поставщики сами выходят на штабы кандидатов с предложением своего товара. Разнообразие также определяется степенью раскрученности кандидата."Если я понимаю, что я заработаю больше денег, продавая товары Трампа, чем товары Байдена, то будет больший выбор продукции продаваться на сайте Трампа, чем на сайте Байдена", - пояснил собеседник агентства, указав также на то, что онлайн-магазин Трампа существует уже пять-шесть лет, а сайт Байдена находится в самом начале.Разные сторонникиПо словам Ньюмана, роль в деле формирования набора политической продукции также играет и то, насколько сторонники того или иного кандидата готовы ее покупать."Я думаю, сторонники Трампа исполнены гораздо большего энтузиазма в отношении своего кандидата. Конечно, это изменилось после дебатов, которые мы наблюдали. Думаю, уровень энтузиазма в адрес Байдена вырос довольно существенно после его выступления. Но сторонник Трампа - это человек, который с большей готовностью потратит 25 долларов, чтобы поставить табличку у себя на лужайке, с большей готовностью наклеит наклейку на бампер", - считает эксперт.По его словам, поставщики таких товаров нанимали студентов, которые продавали товаров на 10-20 тысяч долларов в неделю, просто поставив лоток рядом с местом проведения мероприятия с участием Трампа.Как отметил Ньюман, на днях в окрестностях <a href="http://ria.ru/location_Chicago/" target="_blank" data-auto="true">Чикаго</a> он наблюдал колонну сторонников Трампа на 15-20 десятках автомобилей в его поддержку с большими баннерами и флагами.Идея формирования таких ярких и громких колонн, скорее всего, исходит из штаба Трампа, так как там по каким-то причинам считают этот способ эффективным.У Байдена проще, но более личное"То, какие товары продаются на сайте Трампа, думаю, больше отражает стратегию, которую он применяет для продажи себя и своего бренда. Мне кажется, он больше рассчитывает на продвижении посыла, что "есть люди, совсем, как вы, которые поддерживают меня", - сказал Ньюман.Поэтому, считает он, у Трампа в продуктовой линейке присутствуют предметы для размещения на видном месте, более заметные.Однако, по его словам, это говорит о том, что Байден старается установить более личную связь с избирателями и покупателями его товаров, потому что одежда это все ж более личный предмет, чем просто аксессуар с политической символикой.Но с коммерческой точки зрения Трамп наверняка гораздо более успешен, чем его конкурент, считает эксперт.Покупка как гарантияПродажи товаров штабами играют и роль способа привязки избирателей к кандидату, и привлечения их на участки, полагает Ньюман.Подобную связь способен создать даже недорогой аксессуар, это все равно порождает своеобразное обязательство покупателя перед кандидатом. "И это тоже превращается в очень эффективный инструмент", - добавил Ньюман.Товары на сайте играют и роль донесения позитивных месседжей о кандидате, потому что нынешняя избирательная кампания отличается обилием негатива в адрес каждого из них, отметил он.
https://ria.ru/20200829/tramp-1576468398.html
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дональд трамп, джо байден, чикаго, сша, в мире

Американский эксперт сравнил товары на сайте Трампа и продукцию Байдена

09:10 08.10.2020 (обновлено: 15:09 08.10.2020)
 
© REUTERS / Joshua RobertsСторонники Дональда Трампа на встрече в Пенсильвании
Сторонники Дональда Трампа на встрече в Пенсильвании - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© REUTERS / Joshua Roberts
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ВАШИНГТОН, 8 окт – РИА Новости. Товары с политической символикой президента США Дональда Трампа коммерчески успешнее, чем продукция, которую предлагает предвыборный штаб его конкурента Джо Байдена, зато у последнего более личный подход к покупателю, считает профессор чикагского университета ДеПол и главный редактор "Журнала политического маркетинга" Брюс Ньюман.

Просто бизнес

Набор товаров на онлайн-витрине вряд ли определяет сам штаб, полагает он.
"Это поставщики, которые зарабатывают деньги, а не просто штаб, а поставщики, которые хотят, чтобы их продукция была выставлена на официальном сайте. Это бизнес-функция, и то, что вы видите на сайте, может быть определено вовсе не штабом, а поставщиками", - сказал РИА Новости Ньюман.
По его словам, поставщики сами выходят на штабы кандидатов с предложением своего товара. Разнообразие также определяется степенью раскрученности кандидата.
"Если я понимаю, что я заработаю больше денег, продавая товары Трампа, чем товары Байдена, то будет больший выбор продукции продаваться на сайте Трампа, чем на сайте Байдена", - пояснил собеседник агентства, указав также на то, что онлайн-магазин Трампа существует уже пять-шесть лет, а сайт Байдена находится в самом начале.
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Разные сторонники

По словам Ньюмана, роль в деле формирования набора политической продукции также играет и то, насколько сторонники того или иного кандидата готовы ее покупать.
"Я думаю, сторонники Трампа исполнены гораздо большего энтузиазма в отношении своего кандидата. Конечно, это изменилось после дебатов, которые мы наблюдали. Думаю, уровень энтузиазма в адрес Байдена вырос довольно существенно после его выступления. Но сторонник Трампа - это человек, который с большей готовностью потратит 25 долларов, чтобы поставить табличку у себя на лужайке, с большей готовностью наклеит наклейку на бампер", - считает эксперт.
По его словам, поставщики таких товаров нанимали студентов, которые продавали товаров на 10-20 тысяч долларов в неделю, просто поставив лоток рядом с местом проведения мероприятия с участием Трампа.
Как отметил Ньюман, на днях в окрестностях Чикаго он наблюдал колонну сторонников Трампа на 15-20 десятках автомобилей в его поддержку с большими баннерами и флагами.
"Это происходит только в районе Чикаго? Я так не думаю. Думаю, это не региональная, а национальная стратегия", - уверен он.
Идея формирования таких ярких и громких колонн, скорее всего, исходит из штаба Трампа, так как там по каким-то причинам считают этот способ эффективным.
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У Байдена проще, но более личное

"То, какие товары продаются на сайте Трампа, думаю, больше отражает стратегию, которую он применяет для продажи себя и своего бренда. Мне кажется, он больше рассчитывает на продвижении посыла, что "есть люди, совсем, как вы, которые поддерживают меня", - сказал Ньюман.
Поэтому, считает он, у Трампа в продуктовой линейке присутствуют предметы для размещения на видном месте, более заметные.
"Байден же продает много одежды. Это гораздо более упрощенный подход. Не могу сказать, почему он выбрал именно этот подход", - сказал собеседник агентства.
Однако, по его словам, это говорит о том, что Байден старается установить более личную связь с избирателями и покупателями его товаров, потому что одежда это все ж более личный предмет, чем просто аксессуар с политической символикой.
Но с коммерческой точки зрения Трамп наверняка гораздо более успешен, чем его конкурент, считает эксперт.
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Покупка как гарантия

Продажи товаров штабами играют и роль способа привязки избирателей к кандидату, и привлечения их на участки, полагает Ньюман.
"Если я смогу добиться, чтобы гражданин или избиратель помог моей кампании, то возникнет связь между этим человеком и кандидатом. И тогда вы вероятнее проголосуете за этого кандидата, потому что вы дали этому кандидату деньги. Многие не хотят просто давать деньги, но готовы купить что-нибудь", - сказал он.
Подобную связь способен создать даже недорогой аксессуар, это все равно порождает своеобразное обязательство покупателя перед кандидатом. "И это тоже превращается в очень эффективный инструмент", - добавил Ньюман.
Товары на сайте играют и роль донесения позитивных месседжей о кандидате, потому что нынешняя избирательная кампания отличается обилием негатива в адрес каждого из них, отметил он.
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Президентские выборы в США — 2020Дональд ТрампДжо БайденЧикагоСШАВ мире
 
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