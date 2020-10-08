https://ria.ru/20201008/vybory-1578757176.html

Американский эксперт сравнил товары на сайте Трампа и продукцию Байдена

Товары с политической символикой президента США Дональда Трампа коммерчески успешнее, чем продукция, которую предлагает предвыборный штаб его конкурента Джо... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T09:10

2020-10-08T09:10

2020-10-08T15:09

президентские выборы в сша — 2020

дональд трамп

джо байден

чикаго

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/04/1578172459_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_91bf54d5527a76bedb246c87d7a51a29.jpg

<strong>ВАШИНГТОН, 8 окт – РИА Новости.</strong> Товары с политической символикой президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> коммерчески успешнее, чем продукция, которую предлагает предвыборный штаб его конкурента <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a>, зато у последнего более личный подход к покупателю, считает профессор чикагского университета ДеПол и главный редактор "Журнала политического маркетинга" Брюс Ньюман.Просто бизнесНабор товаров на онлайн-витрине вряд ли определяет сам штаб, полагает он.По его словам, поставщики сами выходят на штабы кандидатов с предложением своего товара. Разнообразие также определяется степенью раскрученности кандидата."Если я понимаю, что я заработаю больше денег, продавая товары Трампа, чем товары Байдена, то будет больший выбор продукции продаваться на сайте Трампа, чем на сайте Байдена", - пояснил собеседник агентства, указав также на то, что онлайн-магазин Трампа существует уже пять-шесть лет, а сайт Байдена находится в самом начале.Разные сторонникиПо словам Ньюмана, роль в деле формирования набора политической продукции также играет и то, насколько сторонники того или иного кандидата готовы ее покупать."Я думаю, сторонники Трампа исполнены гораздо большего энтузиазма в отношении своего кандидата. Конечно, это изменилось после дебатов, которые мы наблюдали. Думаю, уровень энтузиазма в адрес Байдена вырос довольно существенно после его выступления. Но сторонник Трампа - это человек, который с большей готовностью потратит 25 долларов, чтобы поставить табличку у себя на лужайке, с большей готовностью наклеит наклейку на бампер", - считает эксперт.По его словам, поставщики таких товаров нанимали студентов, которые продавали товаров на 10-20 тысяч долларов в неделю, просто поставив лоток рядом с местом проведения мероприятия с участием Трампа.Как отметил Ньюман, на днях в окрестностях <a href="http://ria.ru/location_Chicago/" target="_blank" data-auto="true">Чикаго</a> он наблюдал колонну сторонников Трампа на 15-20 десятках автомобилей в его поддержку с большими баннерами и флагами.Идея формирования таких ярких и громких колонн, скорее всего, исходит из штаба Трампа, так как там по каким-то причинам считают этот способ эффективным.У Байдена проще, но более личное"То, какие товары продаются на сайте Трампа, думаю, больше отражает стратегию, которую он применяет для продажи себя и своего бренда. Мне кажется, он больше рассчитывает на продвижении посыла, что "есть люди, совсем, как вы, которые поддерживают меня", - сказал Ньюман.Поэтому, считает он, у Трампа в продуктовой линейке присутствуют предметы для размещения на видном месте, более заметные.Однако, по его словам, это говорит о том, что Байден старается установить более личную связь с избирателями и покупателями его товаров, потому что одежда это все ж более личный предмет, чем просто аксессуар с политической символикой.Но с коммерческой точки зрения Трамп наверняка гораздо более успешен, чем его конкурент, считает эксперт.Покупка как гарантияПродажи товаров штабами играют и роль способа привязки избирателей к кандидату, и привлечения их на участки, полагает Ньюман.Подобную связь способен создать даже недорогой аксессуар, это все равно порождает своеобразное обязательство покупателя перед кандидатом. "И это тоже превращается в очень эффективный инструмент", - добавил Ньюман.Товары на сайте играют и роль донесения позитивных месседжей о кандидате, потому что нынешняя избирательная кампания отличается обилием негатива в адрес каждого из них, отметил он.

https://ria.ru/20200829/tramp-1576468398.html

https://ria.ru/20200930/debaty-1577976285.html

https://ria.ru/20200930/ssha-1577994885.html

https://ria.ru/20200930/debaty-1578004880.html

чикаго

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, чикаго, сша, в мире