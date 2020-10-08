https://ria.ru/20201008/vuzy-1578821306.html
Роспотребнадзор проверил соблюдение санитарных норм в московских вузах
Роспотребнадзор проверил соблюдение санитарных норм московскими вузами, найденные упущения не носят критический характер, заявил РИА Новости министр науки и... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T13:42
2020-10-08T13:42
2020-10-08T13:51
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
валерий фальков
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
образование - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor" target="_blank">Роспотребнадзор</a> проверил соблюдение санитарных норм московскими вузами, найденные упущения не носят критический характер, заявил РИА Новости министр науки и высшего образования <a href="https://ria.ru/person_valeriy-falkov" target="_blank">Валерий Фальков</a>."Мы вчера провели большое совещание вместе с Роспотребнадзором. Роспотребнадзор позавчера провел тотальную поверку всех московских вузов. Мы посмотрели на эту ситуацию, обсудили, в том числе, проговорили индивидуально, персонально, конкретно по каждому вузу, где были какие-то упущения, но они не носят критический характер, эти упущения... Весь комплекс вопросов от вакцинации против острых вирусных заболеваний, респираторных заболеваний, гриппа и так далее, которая, понятно, должна быть добровольной, но нужно предоставить возможность преподавателям и студентам, до собственно соблюдения, неукоснительного соблюдения санитарных норм", - рассказал он.Министр отметил, что наибольшее внимание сейчас привлечено именно к московским вузам."Считаем принципиально важным также придерживаться принципа: здоровье и жизнь студентов и преподавателей - главный приоритет. Собственно, из этого и исходим", - добавил Фальков.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, валерий фальков, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, образование - общество, общество
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Роспотребнадзор
проверил соблюдение санитарных норм московскими вузами, найденные упущения не носят критический характер, заявил РИА Новости министр науки и высшего образования Валерий Фальков
.
"Мы вчера провели большое совещание вместе с Роспотребнадзором. Роспотребнадзор позавчера провел тотальную поверку всех московских вузов. Мы посмотрели на эту ситуацию, обсудили, в том числе, проговорили индивидуально, персонально, конкретно по каждому вузу, где были какие-то упущения, но они не носят критический характер, эти упущения... Весь комплекс вопросов от вакцинации против острых вирусных заболеваний, респираторных заболеваний, гриппа и так далее, которая, понятно, должна быть добровольной, но нужно предоставить возможность преподавателям и студентам, до собственно соблюдения, неукоснительного соблюдения санитарных норм", - рассказал он.
Министр отметил, что наибольшее внимание сейчас привлечено именно к московским вузам.
"Считаем принципиально важным также придерживаться принципа: здоровье и жизнь студентов и преподавателей - главный приоритет. Собственно, из этого и исходим", - добавил Фальков.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.