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Роспотребнадзор проверил соблюдение санитарных норм в московских вузах
Роспотребнадзор проверил соблюдение санитарных норм московскими вузами, найденные упущения не носят критический характер, заявил РИА Новости министр науки и... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T13:42
2020-10-08T13:51
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
валерий фальков
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
образование - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor" target="_blank">Роспотребнадзор</a> проверил соблюдение санитарных норм московскими вузами, найденные упущения не носят критический характер, заявил РИА Новости министр науки и высшего образования <a href="https://ria.ru/person_valeriy-falkov" target="_blank">Валерий Фальков</a>."Мы вчера провели большое совещание вместе с Роспотребнадзором. Роспотребнадзор позавчера провел тотальную поверку всех московских вузов. Мы посмотрели на эту ситуацию, обсудили, в том числе, проговорили индивидуально, персонально, конкретно по каждому вузу, где были какие-то упущения, но они не носят критический характер, эти упущения... Весь комплекс вопросов от вакцинации против острых вирусных заболеваний, респираторных заболеваний, гриппа и так далее, которая, понятно, должна быть добровольной, но нужно предоставить возможность преподавателям и студентам, до собственно соблюдения, неукоснительного соблюдения санитарных норм", - рассказал он.Министр отметил, что наибольшее внимание сейчас привлечено именно к московским вузам."Считаем принципиально важным также придерживаться принципа: здоровье и жизнь студентов и преподавателей - главный приоритет. Собственно, из этого и исходим", - добавил Фальков.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, валерий фальков, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, образование - общество, общество

Роспотребнадзор проверил соблюдение санитарных норм в московских вузах

13:42 08.10.2020 (обновлено: 13:51 08.10.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкИзмерение температуры в Национальном исследовательском технологическом университете "МИСиС"
Измерение температуры в Национальном исследовательском технологическом университете МИСиС - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Роспотребнадзор проверил соблюдение санитарных норм московскими вузами, найденные упущения не носят критический характер, заявил РИА Новости министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
"Мы вчера провели большое совещание вместе с Роспотребнадзором. Роспотребнадзор позавчера провел тотальную поверку всех московских вузов. Мы посмотрели на эту ситуацию, обсудили, в том числе, проговорили индивидуально, персонально, конкретно по каждому вузу, где были какие-то упущения, но они не носят критический характер, эти упущения... Весь комплекс вопросов от вакцинации против острых вирусных заболеваний, респираторных заболеваний, гриппа и так далее, которая, понятно, должна быть добровольной, но нужно предоставить возможность преподавателям и студентам, до собственно соблюдения, неукоснительного соблюдения санитарных норм", - рассказал он.
Министр отметил, что наибольшее внимание сейчас привлечено именно к московским вузам.
"Считаем принципиально важным также придерживаться принципа: здоровье и жизнь студентов и преподавателей - главный приоритет. Собственно, из этого и исходим", - добавил Фальков.
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