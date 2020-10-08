Фальков рассказал о работе вузов в условиях коронавируса

"Но когда вуз переводит одну, две или три группы в дистант, это не говорит о том, что он закрывается, поэтому... сегодня ни один вуз у нас полностью, в полном объеме, - ситуация очень динамичная, но тем не менее, - в полном объеме на дистанционный формат не перешел", - заявил он.