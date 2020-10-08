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Фальков рассказал о работе вузов в условиях коронавируса
Ни один российский вуз не переведен на дистанционное обучение в полном объеме, только отдельные группы, курсы, рассказал РИА Новости министр науки и высшего... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T13:33
2020-10-08T13:39
навигатор абитуриента
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
валерий фальков
образование - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Ни один российский вуз не переведен на дистанционное обучение в полном объеме, только отдельные группы, курсы, рассказал РИА Новости министр науки и высшего образования <a href="https://ria.ru/person_valeriy-falkov" target="_blank">Валерий Фальков</a>.Он отметил, что вузы, исходя из эпидемиологической ситуации, могут самостоятельно переводить на дистанционный режим работы курс, группу или какой-то организованный коллектив, и они это делают.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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навигатор абитуриента, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, валерий фальков, образование - общество, общество

Фальков рассказал о работе вузов в условиях коронавируса

13:33 08.10.2020 (обновлено: 13:39 08.10.2020)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМинистр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Ни один российский вуз не переведен на дистанционное обучение в полном объеме, только отдельные группы, курсы, рассказал РИА Новости министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Он отметил, что вузы, исходя из эпидемиологической ситуации, могут самостоятельно переводить на дистанционный режим работы курс, группу или какой-то организованный коллектив, и они это делают.

"Но когда вуз переводит одну, две или три группы в дистант, это не говорит о том, что он закрывается, поэтому... сегодня ни один вуз у нас полностью, в полном объеме, - ситуация очень динамичная, но тем не менее, - в полном объеме на дистанционный формат не перешел", - заявил он.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Навигатор абитуриентаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Валерий ФальковОбразование - ОбществоОбщество
 
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