https://ria.ru/20201008/vuzy-1578818920.html
Фальков рассказал о работе вузов в условиях коронавируса
Ни один российский вуз не переведен на дистанционное обучение в полном объеме, только отдельные группы, курсы, рассказал РИА Новости министр науки и высшего... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T13:33
2020-10-08T13:33
2020-10-08T13:39
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коронавирус covid-19
валерий фальков
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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Ни один российский вуз не переведен на дистанционное обучение в полном объеме, только отдельные группы, курсы, рассказал РИА Новости министр науки и высшего образования <a href="https://ria.ru/person_valeriy-falkov" target="_blank">Валерий Фальков</a>.Он отметил, что вузы, исходя из эпидемиологической ситуации, могут самостоятельно переводить на дистанционный режим работы курс, группу или какой-то организованный коллектив, и они это делают.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://radiosputnik.ria.ru/20200928/ege-1577906496.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
навигатор абитуриента, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, валерий фальков, образование - общество, общество