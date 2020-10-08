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Всемирную торговую организацию впервые возглавит женщина
Главой Всемирной торговой организации (ВТО) впервые будет избрана женщина: круг кандидатов на этот пост сузился с пяти до двух – представительниц Нигерии Нгози... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T14:05
2020-10-08T14:05
всемирная торговая организация (вто)
южная корея
нигерия
в мире
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<strong>ЦЮРИХ, 8 окт - РИА Новости.</strong> Главой <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_torgovaja_organizacija/" target="_blank" data-auto="true">Всемирной торговой организации (ВТО)</a> впервые будет избрана женщина: круг кандидатов на этот пост сузился с пяти до двух – представительниц <a href="http://ria.ru/location_Nigeria/" target="_blank" data-auto="true">Нигерии</a> Нгози Оконджо-Ивеалы и <a href="https://ria.ru/location_Republic_of_Korea/" target="_blank">Республики Корея</a> Ю Мён Хи, сообщается на сайте ВТО."Двумя кандидатами, которые заручились самой широкой и глубокой поддержкой со стороны членов (организации) и которые впоследствии должны пройти в финальный раунд, являются Нгози Оконджо-Ивеала из Нигерии и Ю Мён Хи из Республики Корея", - говорится в сообщении.Как отмечается, таким образом, седьмым генеральным директором ВТО станет женщина, что является историческим событием для организации.Оконджо-Ивеала родилась в 1954 году в городе Огваши-Уку в Нигерии. Согласно сайту ВТО, в разное время занимала посты министра финансов Нигерии, министра иностранных дел этой страны, а также работала в должности управляющего директора Всемирного банка.Мён Хи родилась в 1967 году в южнокорейском городе <a href="http://ria.ru/location_Ulsan/" target="_blank" data-auto="true">Ульсан</a>. Сейчас она занимает должность министра торговли Южной Кореи. Мён Хи стала первой женщиной в стране, получившей этот пост.Ранее глава ВТО <a href="http://ria.ru/person_Roberto_Azevedo/" target="_blank" data-auto="true">Роберто Азеведо</a> заявил, что решил покинуть этот пост на год раньше - 31 августа нынешнего года. Азеведо отмечал, что его решение не связано с состоянием здоровья, а также с желанием получить другую должность. Он сообщал, что решился на этот шаг после обсуждения со своей семьей, часть которой живет в <a href="http://ria.ru/location_Geneva/" target="_blank" data-auto="true">Женеве</a> (где находится штаб-квартира ВТО), а часть - в <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилии</a>.
https://radiosputnik.ria.ru/20201004/vto-covid-1578190210.html
https://ria.ru/20200313/1568546973.html
южная корея
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всемирная торговая организация (вто), южная корея, нигерия, в мире

Всемирную торговую организацию впервые возглавит женщина

14:05 08.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкШтаб-квартира ВТО в Женеве
Штаб-квартира ВТО в Женеве - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ЦЮРИХ, 8 окт - РИА Новости. Главой Всемирной торговой организации (ВТО) впервые будет избрана женщина: круг кандидатов на этот пост сузился с пяти до двух – представительниц Нигерии Нгози Оконджо-Ивеалы и Республики Корея Ю Мён Хи, сообщается на сайте ВТО.
"Двумя кандидатами, которые заручились самой широкой и глубокой поддержкой со стороны членов (организации) и которые впоследствии должны пройти в финальный раунд, являются Нгози Оконджо-Ивеала из Нигерии и Ю Мён Хи из Республики Корея", - говорится в сообщении.
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Как отмечается, таким образом, седьмым генеральным директором ВТО станет женщина, что является историческим событием для организации.
Оконджо-Ивеала родилась в 1954 году в городе Огваши-Уку в Нигерии. Согласно сайту ВТО, в разное время занимала посты министра финансов Нигерии, министра иностранных дел этой страны, а также работала в должности управляющего директора Всемирного банка.
Мён Хи родилась в 1967 году в южнокорейском городе Ульсан. Сейчас она занимает должность министра торговли Южной Кореи. Мён Хи стала первой женщиной в стране, получившей этот пост.
Ранее глава ВТО Роберто Азеведо заявил, что решил покинуть этот пост на год раньше - 31 августа нынешнего года. Азеведо отмечал, что его решение не связано с состоянием здоровья, а также с желанием получить другую должность. Он сообщал, что решился на этот шаг после обсуждения со своей семьей, часть которой живет в Женеве (где находится штаб-квартира ВТО), а часть - в Бразилии.
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Всемирная торговая организация (ВТО)Южная КореяНигерияВ мире
 
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