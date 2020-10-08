https://ria.ru/20201008/vto-1578827557.html

Всемирную торговую организацию впервые возглавит женщина

Главой Всемирной торговой организации (ВТО) впервые будет избрана женщина: круг кандидатов на этот пост сузился с пяти до двух – представительниц Нигерии Нгози... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T14:05

2020-10-08T14:05

2020-10-08T14:05

всемирная торговая организация (вто)

южная корея

нигерия

в мире

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<strong>ЦЮРИХ, 8 окт - РИА Новости.</strong> Главой <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_torgovaja_organizacija/" target="_blank" data-auto="true">Всемирной торговой организации (ВТО)</a> впервые будет избрана женщина: круг кандидатов на этот пост сузился с пяти до двух – представительниц <a href="http://ria.ru/location_Nigeria/" target="_blank" data-auto="true">Нигерии</a> Нгози Оконджо-Ивеалы и <a href="https://ria.ru/location_Republic_of_Korea/" target="_blank">Республики Корея</a> Ю Мён Хи, сообщается на сайте ВТО."Двумя кандидатами, которые заручились самой широкой и глубокой поддержкой со стороны членов (организации) и которые впоследствии должны пройти в финальный раунд, являются Нгози Оконджо-Ивеала из Нигерии и Ю Мён Хи из Республики Корея", - говорится в сообщении.Как отмечается, таким образом, седьмым генеральным директором ВТО станет женщина, что является историческим событием для организации.Оконджо-Ивеала родилась в 1954 году в городе Огваши-Уку в Нигерии. Согласно сайту ВТО, в разное время занимала посты министра финансов Нигерии, министра иностранных дел этой страны, а также работала в должности управляющего директора Всемирного банка.Мён Хи родилась в 1967 году в южнокорейском городе <a href="http://ria.ru/location_Ulsan/" target="_blank" data-auto="true">Ульсан</a>. Сейчас она занимает должность министра торговли Южной Кореи. Мён Хи стала первой женщиной в стране, получившей этот пост.Ранее глава ВТО <a href="http://ria.ru/person_Roberto_Azevedo/" target="_blank" data-auto="true">Роберто Азеведо</a> заявил, что решил покинуть этот пост на год раньше - 31 августа нынешнего года. Азеведо отмечал, что его решение не связано с состоянием здоровья, а также с желанием получить другую должность. Он сообщал, что решился на этот шаг после обсуждения со своей семьей, часть которой живет в <a href="http://ria.ru/location_Geneva/" target="_blank" data-auto="true">Женеве</a> (где находится штаб-квартира ВТО), а часть - в <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилии</a>.

https://radiosputnik.ria.ru/20201004/vto-covid-1578190210.html

https://ria.ru/20200313/1568546973.html

южная корея

нигерия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всемирная торговая организация (вто), южная корея, нигерия, в мире