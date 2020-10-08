Путин не планирует встречу с прибывающим в Россию главой МИД Армении

"Ну в настоящий момент нет. Вы знаете, что у него (Мнацаканяна) плотный диалог с российским коллегой Лавровым. Вы знаете, что Путин поддерживает регулярный телефонный разговор с Пашиняном. Этот диалог будет продолжаться. Поэтому в данный момент в графике такого нет", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, планируется ли встреча Путина и Мнацаканяна.