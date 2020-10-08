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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201008/vstrecha-1578801169.html
Путин не планирует встречу с прибывающим в Россию главой МИД Армении
Президент России Владимир Путин продолжит регулярный диалог с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, встреча с прибывающим в РФ главой армянского МИД пока РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T12:27
2020-10-08T12:43
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
россия
никол пашинян
сергей лавров
дмитрий песков
владимир путин
армения
политика
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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> продолжит регулярный диалог с премьер-министром Армении <a href="https://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan" target="_blank">Николом Пашиняном</a>, встреча с прибывающим в РФ главой армянского МИД пока не планируется, заявил пресс-секретарь российского лидера <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила РИА Новости, что министр иностранных дел РФ <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov" target="_blank">Сергей Лавров</a>, как ожидается, проведет переговоры с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном 12 октября.
https://ria.ru/20201007/shoygu-1578727772.html
Ты их в дверь, они — в окно.
31
Надоели. США отказали вот и едут, чтобы русские воевали.
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7
россия
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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россия, никол пашинян, сергей лавров, дмитрий песков, владимир путин, армения, политика

Путин не планирует встречу с прибывающим в Россию главой МИД Армении

12:27 08.10.2020 (обновлено: 12:43 08.10.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с мэром Москвы Сергеем Собяниным
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с мэром Москвы Сергеем Собяниным - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продолжит регулярный диалог с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, встреча с прибывающим в РФ главой армянского МИД пока не планируется, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила РИА Новости, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, как ожидается, проведет переговоры с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном 12 октября.

"Ну в настоящий момент нет. Вы знаете, что у него (Мнацаканяна) плотный диалог с российским коллегой Лавровым. Вы знаете, что Путин поддерживает регулярный телефонный разговор с Пашиняном. Этот диалог будет продолжаться. Поэтому в данный момент в графике такого нет", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, планируется ли встреча Путина и Мнацаканяна.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаРоссияНикол ПашинянСергей ЛавровДмитрий ПесковВладимир ПутинАрменияПолитика
 
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