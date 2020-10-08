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В МЧС предупредили о сильном ветре в Рязанской области, где горит арсенал
Спасатели предупредили о сильном ветре с порывами до 15 метров в секунду в Рязанской области, сообщает в четверг главное управление МЧС по региону. РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T14:43
2020-10-08T14:43
взрывы на складах в рязанской области
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ряжский район
рязанская область
происшествия
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<strong>ВОРОНЕЖ, 8 окт - РИА Новости.</strong> Спасатели предупредили о сильном ветре с порывами до 15 метров в секунду в <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a>, сообщает в четверг главное управление <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> по региону."По данным филиала Федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в ближайший час с сохранением до конца суток 8 октября на территории Рязанской области местами ожидается усиление юго-восточного ветра порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.Днем в среду на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в районе населенного пункта Желтухино в Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов, начались взрывы. В нескольких населенных пунктах Скопинского и <a href="http://ria.ru/location_Rjazhskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Ряжского районов</a> в результате взрывов были повреждены жилые дома. Пострадали 16 человек, одна женщина в тяжелом состоянии находится в реанимации. Эвакуированы более 2,3 тысячи жителей. Военные уже начали разминировать села рядом с горящими складами.
https://ria.ru/20201007/vzryvy-1578712917.html
ряжский район
рязанская область
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Новости
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Кадры с места ЧС в Рязанской области, где горит склад с боеприпасами
На территории бывшей воинской части в Скопинском районе Рязанской области взорвались боеприпасы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. Жителей деревни Кузьминка-2 эвакуировали. Пострадавших нет. По информации Министерства обороны, взрывы прогремели на складе с артиллерийскими снарядами, расположенном у населенного пункта Желтухино. Огонь туда перекинулся с загоревшейся травы, уточнили в пресс-службе Западного военного округа.
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взрывы на складах в рязанской области, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ряжский район, рязанская область, происшествия

В МЧС предупредили о сильном ветре в Рязанской области, где горит арсенал

14:43 08.10.2020
 
© Фото : МЧС РоссииСитуация на месте ЧС в Рязанской области
Ситуация на месте ЧС в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© Фото : МЧС России
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ВОРОНЕЖ, 8 окт - РИА Новости. Спасатели предупредили о сильном ветре с порывами до 15 метров в секунду в Рязанской области, сообщает в четверг главное управление МЧС по региону.
"По данным филиала Федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в ближайший час с сохранением до конца суток 8 октября на территории Рязанской области местами ожидается усиление юго-восточного ветра порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Днем в среду на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в районе населенного пункта Желтухино в Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов, начались взрывы. В нескольких населенных пунктах Скопинского и Ряжского районов в результате взрывов были повреждены жилые дома. Пострадали 16 человек, одна женщина в тяжелом состоянии находится в реанимации. Эвакуированы более 2,3 тысячи жителей. Военные уже начали разминировать села рядом с горящими складами.
На месте ЧС в Рязанской области, где горит склад с боеприпасами. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
7 октября, 20:09
На территории арсенала в Рязанской области было более 110 хранилищ
 
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Взрывы на складах в Рязанской областиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ряжский районРязанская областьПроисшествия
 
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