https://ria.ru/20201008/valyuta-1578768651.html

Рубль укрепляется к доллару и перешел к росту против евро

Курс рубля укрепляется к доллару и после кратковременного снижения на старте торгов перешел к росту против евро, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T10:18

2020-10-08T10:18

2020-10-08T10:18

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

динамика курсов валют

московская биржа

brent

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276987_0:10:3072:1738_1400x0_80_0_0_f66ed7e5feb99f12daa3d371c4231653.jpg

<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Курс рубля укрепляется к доллару и после кратковременного снижения на старте торгов перешел к росту против евро, следует из данных <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_mezhbankovskaja_valjutnaja_birzha/" target="_blank" data-auto="true">Московской биржи</a>.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск четверга снижался на 12 копеек - до 77,91 рубля, курс евро - на 14 копеек, до 91,69 рубля.Декабрьский фьючерс на нефть марки <a href="http://ria.ru/product_Brent_Crude/" target="_blank" data-auto="true">Brent</a> растет на 0,83% - до 42,34 доллара за баррель.Курс доллара на открытии торгов снижался на 21 копейку, евро рос на 13 копеек к уровню предыдущего закрытия.

https://ria.ru/20201004/tramp-1578125543.html

3

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

динамика курсов валют, московская биржа, brent, экономика