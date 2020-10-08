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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20201008/valyuta-1578768651.html
Рубль укрепляется к доллару и перешел к росту против евро
Курс рубля укрепляется к доллару и после кратковременного снижения на старте торгов перешел к росту против евро, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T10:18
2020-10-08T10:18
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
московская биржа
brent
экономика
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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Курс рубля укрепляется к доллару и после кратковременного снижения на старте торгов перешел к росту против евро, следует из данных <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_mezhbankovskaja_valjutnaja_birzha/" target="_blank" data-auto="true">Московской биржи</a>.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск четверга снижался на 12 копеек - до 77,91 рубля, курс евро - на 14 копеек, до 91,69 рубля.Декабрьский фьючерс на нефть марки <a href="http://ria.ru/product_Brent_Crude/" target="_blank" data-auto="true">Brent</a> растет на 0,83% - до 42,34 доллара за баррель.Курс доллара на открытии торгов снижался на 21 копейку, евро рос на 13 копеек к уровню предыдущего закрытия.
https://ria.ru/20201004/tramp-1578125543.html
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динамика курсов валют, московская биржа, brent, экономика

Рубль укрепляется к доллару и перешел к росту против евро

10:18 08.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Курс рубля укрепляется к доллару и после кратковременного снижения на старте торгов перешел к росту против евро, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск четверга снижался на 12 копеек - до 77,91 рубля, курс евро - на 14 копеек, до 91,69 рубля.
Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,83% - до 42,34 доллара за баррель.
Курс доллара на открытии торгов снижался на 21 копейку, евро рос на 13 копеек к уровню предыдущего закрытия.
Президент США Дональд Трамп и его жена Меланья - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютМосковская биржаBrentЭкономика
 
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