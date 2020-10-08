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https://ria.ru/20201008/vaktsina-1578761772.html
Гинцбург оценил предложение выдвинуть создателей "Спутник V" на Нобелевку
Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, комментируя РИА Новости возможное выдвижение разработчиков вакцины "Спутник V" на Нобелевскую премию, сказал, что РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T09:38
2020-10-08T10:29
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
россия
александр гинцбург
нобелевская премия
общество
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<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости.</strong> Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, комментируя РИА Новости возможное выдвижение разработчиков вакцины "Спутник V" на <a href="https://ria.ru/event_Nobelevskaja_premija" target="_blank">Нобелевскую премию</a>, сказал, что в первую очередь хотелось бы быть отмеченными в своей стране.Идея выдвинуть создателей препарата на соискание Нобелевки принадлежит комитету Госдумы по охране здоровья.Говоря о возможных конкурентах, ученый подчеркнул, что Нобелевский комитет весьма непредсказуем, а вопрос о наградах рассматривается всесторонне. Кроме того, премия присуждается не только за последние научные достижения, но и за открытия, сделанные достаточно давно."Например, (Пейтон. — Прим. ред.) Раус в свое время получил Нобелевскую премию за открытие вируса Рауса почти в 90 лет, через 45 лет после открытия. И в своей речи он сказал, что основная его заслуга состоит в том, что он дожил до этого! Поэтому очень сложно предсказать решения Нобелевского комитета, хотя они, как правило, справедливы", — добавил Гинцбург.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Она получила название "Спутник V" и предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.Пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса начались в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москве</a> 7 сентября, а 9-го были привиты первые участники. Всего в исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев, десять тысяч из них получат плацебо, это необходимо для проверки эффективности вакцины.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
Шо за спутник, за шо Нобелевка? Это вакцину ещё никто в руках не держал и не один человек от неё ещё пользы не получил! Может пришло время вручать награды за хайп, ещё нету никаких результатов а им уже премии вручай.
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На нобелевску выдвигают что-то что заслужило международное признание или что кто-то видел... По идее...
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россия
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
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вакцина "спутник v", россия, александр гинцбург, нобелевская премия, общество

Гинцбург оценил предложение выдвинуть создателей "Спутник V" на Нобелевку

09:38 08.10.2020 (обновлено: 10:29 08.10.2020)
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкВакцина "Спутник V"
Вакцина Спутник V - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, комментируя РИА Новости возможное выдвижение разработчиков вакцины "Спутник V" на Нобелевскую премию, сказал, что в первую очередь хотелось бы быть отмеченными в своей стране.
Идея выдвинуть создателей препарата на соискание Нобелевки принадлежит комитету Госдумы по охране здоровья.

"Комитету Госдумы виднее, мы с сотрудниками ничего против не имеем. В первую очередь хотелось бы, чтобы мы внутри страны были отмечены. А потом уже Нобелевская премия!" — отреагировал Гинцбург.

Говоря о возможных конкурентах, ученый подчеркнул, что Нобелевский комитет весьма непредсказуем, а вопрос о наградах рассматривается всесторонне. Кроме того, премия присуждается не только за последние научные достижения, но и за открытия, сделанные достаточно давно.
"Например, (Пейтон. — Прим. ред.) Раус в свое время получил Нобелевскую премию за открытие вируса Рауса почти в 90 лет, через 45 лет после открытия. И в своей речи он сказал, что основная его заслуга состоит в том, что он дожил до этого! Поэтому очень сложно предсказать решения Нобелевского комитета, хотя они, как правило, справедливы", — добавил Гинцбург.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V" и предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.
Пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса начались в Москве 7 сентября, а 9-го были привиты первые участники. Всего в исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев, десять тысяч из них получат плацебо, это необходимо для проверки эффективности вакцины.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины - РИА Новости, 1920, 07.07.2020
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"РоссияАлександр ГинцбургНобелевская премияОбщество
 
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