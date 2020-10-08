Гинцбург оценил предложение выдвинуть создателей "Спутник V" на Нобелевку
09:38 08.10.2020 (обновлено: 10:29 08.10.2020)
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, комментируя РИА Новости возможное выдвижение разработчиков вакцины "Спутник V" на Нобелевскую премию, сказал, что в первую очередь хотелось бы быть отмеченными в своей стране.
Идея выдвинуть создателей препарата на соискание Нобелевки принадлежит комитету Госдумы по охране здоровья.
"Комитету Госдумы виднее, мы с сотрудниками ничего против не имеем. В первую очередь хотелось бы, чтобы мы внутри страны были отмечены. А потом уже Нобелевская премия!" — отреагировал Гинцбург.
Говоря о возможных конкурентах, ученый подчеркнул, что Нобелевский комитет весьма непредсказуем, а вопрос о наградах рассматривается всесторонне. Кроме того, премия присуждается не только за последние научные достижения, но и за открытия, сделанные достаточно давно.
"Например, (Пейтон. — Прим. ред.) Раус в свое время получил Нобелевскую премию за открытие вируса Рауса почти в 90 лет, через 45 лет после открытия. И в своей речи он сказал, что основная его заслуга состоит в том, что он дожил до этого! Поэтому очень сложно предсказать решения Нобелевского комитета, хотя они, как правило, справедливы", — добавил Гинцбург.
12 августа, 13:36ИнфографикаСпутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
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Пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса начались в Москве 7 сентября, а 9-го были привиты первые участники. Всего в исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев, десять тысяч из них получат плацебо, это необходимо для проверки эффективности вакцины.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.