https://ria.ru/20201008/vaktsina-1578761772.html

Гинцбург оценил предложение выдвинуть создателей "Спутник V" на Нобелевку

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, комментируя РИА Новости возможное выдвижение разработчиков вакцины "Спутник V" на Нобелевскую премию, сказал, что РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T09:38

2020-10-08T09:38

2020-10-08T10:29

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

россия

александр гинцбург

нобелевская премия

общество

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<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости.</strong> Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, комментируя РИА Новости возможное выдвижение разработчиков вакцины "Спутник V" на <a href="https://ria.ru/event_Nobelevskaja_premija" target="_blank">Нобелевскую премию</a>, сказал, что в первую очередь хотелось бы быть отмеченными в своей стране.Идея выдвинуть создателей препарата на соискание Нобелевки принадлежит комитету Госдумы по охране здоровья.Говоря о возможных конкурентах, ученый подчеркнул, что Нобелевский комитет весьма непредсказуем, а вопрос о наградах рассматривается всесторонне. Кроме того, премия присуждается не только за последние научные достижения, но и за открытия, сделанные достаточно давно."Например, (Пейтон. — Прим. ред.) Раус в свое время получил Нобелевскую премию за открытие вируса Рауса почти в 90 лет, через 45 лет после открытия. И в своей речи он сказал, что основная его заслуга состоит в том, что он дожил до этого! Поэтому очень сложно предсказать решения Нобелевского комитета, хотя они, как правило, справедливы", — добавил Гинцбург.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Она получила название "Спутник V" и предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.Пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса начались в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москве</a> 7 сентября, а 9-го были привиты первые участники. Всего в исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев, десять тысяч из них получат плацебо, это необходимо для проверки эффективности вакцины.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

Иоанн Грозный Шо за спутник, за шо Нобелевка? Это вакцину ещё никто в руках не держал и не один человек от неё ещё пользы не получил! Может пришло время вручать награды за хайп, ещё нету никаких результатов а им уже премии вручай. 16

Телепут Запут На нобелевску выдвигают что-то что заслужило международное признание или что кто-то видел... По идее... 13

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", россия, александр гинцбург, нобелевская премия, общество