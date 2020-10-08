В огонь и в лед: в Москве есть уникальное пожарно-спасательное судно

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Судно "Полковник Чернышев" – единственное в своем роде на Москве-реке. Пожарно-спасательный корабль может не только быстро устранить возгорание, но и помочь с устранением нефтяного пятна и подачей электричества на берег.