https://ria.ru/20201008/v-ogon-i-v-led-v-moskve-est-unikalnoe-pozharno-spasatelnoe-sudno-1578911022.html
В огонь и в лед: в Москве есть уникальное пожарно-спасательное судно
Судно "Полковник Чернышев" – единственное в своем роде на Москве-реке. Пожарно-спасательный корабль может не только быстро устранить возгорание, но и помочь с устранением нефтяного пятна и подачей электричества на берег.
2020-10-08T19:31
2020-10-08T19:31
2020-10-08T19:31
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москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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В огонь и в лед: в Москве есть уникальное пожарно-спасательное судно
Судно "Полковник Чернышев" — единственное в своем роде на Москве-реке. Пожарно-спасательный корабль может не только быстро устранить возгорание, но и помочь с устранением нефтяного пятна и подачей электричества на берег.
2020-10-08T19:31
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PT2M29S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео, москва-река, москва, видео
В огонь и в лед: в Москве есть уникальное пожарно-спасательное судно
Судно "Полковник Чернышев" – единственное в своем роде на Москве-реке. Пожарно-спасательный корабль может не только быстро устранить возгорание, но и помочь с устранением нефтяного пятна и подачей электричества на берег.
2020-10-08T19:31
true
PT2M29S
В огонь и в лед: в Москве есть уникальное пожарно-спасательное судно
Судно "Полковник Чернышев" – единственное в своем роде на Москве-реке. Пожарно-спасательный корабль может не только быстро устранить возгорание, но и помочь с устранением нефтяного пятна и подачей электричества на берег.