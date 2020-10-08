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В огонь и в лед: в Москве есть уникальное пожарно-спасательное судно
Судно "Полковник Чернышев" – единственное в своем роде на Москве-реке. Пожарно-спасательный корабль может не только быстро устранить возгорание, но и помочь с устранением нефтяного пятна и подачей электричества на берег.
2020-10-08T19:31
2020-10-08T19:31
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
В огонь и в лед: в Москве есть уникальное пожарно-спасательное судно
Судно "Полковник Чернышев" — единственное в своем роде на Москве-реке. Пожарно-спасательный корабль может не только быстро устранить возгорание, но и помочь с устранением нефтяного пятна и подачей электричества на берег.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео, москва-река, москва, видео
В огонь и в лед: в Москве есть уникальное пожарно-спасательное судно
Судно "Полковник Чернышев" – единственное в своем роде на Москве-реке. Пожарно-спасательный корабль может не только быстро устранить возгорание, но и помочь с устранением нефтяного пятна и подачей электричества на берег.
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В огонь и в лед: в Москве есть уникальное пожарно-спасательное судно

19:31 08.10.2020
 
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Судно "Полковник Чернышев" – единственное в своем роде на Москве-реке. Пожарно-спасательный корабль может не только быстро устранить возгорание, но и помочь с устранением нефтяного пятна и подачей электричества на берег.
 
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Москва
 
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