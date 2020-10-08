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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201008/uzhestochenie-1578911275.html
Власти Москвы назвали условие жестких ограничений по коронавирусу
Если москвичи не будут соблюдать уже введенные из-за COVID-19 ограничения, то власти могут прибегнуть к более жестким мерам, сообщил начальник Главного... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T19:32
2020-10-08T23:26
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости.</strong> Если москвичи не будут соблюдать уже введенные из-за <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> ограничения, то власти могут прибегнуть к более жестким мерам, сообщил начальник Главного контрольного управления <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> Евгений Данчиков в эфире канала <a href="https://www.vesti.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 24"</a>."Могу сказать, что цифры распространения коронавируса сегодня неутешительны, и это говорит о том, что пока не все москвичи ответственно относятся к использованию масок и перчаток", — сказал он.Данчиков также указал, что с четверга в Москве значительно усилили контроль за соблюдением этих предписаний.Ранее мэр столицы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> заявил об усложнении ситуации с COVID-19. Глава Москвы обязал руководителей организаций с 5 по 28 октября перевести на удаленку не менее 30% сотрудников. Кроме того, из дома должны работать люди старше 65 лет и те, у кого есть хронические заболевания.Исключение составят работники, чье нахождение в офисе критически важно для обеспечения функционирования организаций, и индивидуальные предприниматели. Требования о переходе на удаленную работу также не распространяются на медицинские организации, предприятия оборонки, "<a href="http://ria.ru/organization_Rosatom/" target="_blank" data-auto="true">Росатома</a>", "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>" и некоторых других стратегических отраслей.За минувшие сутки в России зафиксировали 11 493 случая <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a>. Больше всего новых пациентов в Москве — 3323, днем ранее было 3229. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201008/koronavirus-1578799477.html
Смешно читать про эти маски. Вот она главная проблема оказывается где
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Это во всём граждане виноваты! Вот что за чудо вирус - не он опасен, а поведение граждан...
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москва
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, москва, общество

Власти Москвы назвали условие жестких ограничений по коронавирусу

19:32 08.10.2020 (обновлено: 23:26 08.10.2020)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМассочный режим в Москве
Массочный режим в Москве - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Если москвичи не будут соблюдать уже введенные из-за COVID-19 ограничения, то власти могут прибегнуть к более жестким мерам, сообщил начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков в эфире канала "Россия 24".
"Могу сказать, что цифры распространения коронавируса сегодня неутешительны, и это говорит о том, что пока не все москвичи ответственно относятся к использованию масок и перчаток", — сказал он.
Мужчина в защитной маске на одной из улиц Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
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Данчиков также указал, что с четверга в Москве значительно усилили контроль за соблюдением этих предписаний.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил об усложнении ситуации с COVID-19. Глава Москвы обязал руководителей организаций с 5 по 28 октября перевести на удаленку не менее 30% сотрудников. Кроме того, из дома должны работать люди старше 65 лет и те, у кого есть хронические заболевания.
Исключение составят работники, чье нахождение в офисе критически важно для обеспечения функционирования организаций, и индивидуальные предприниматели. Требования о переходе на удаленную работу также не распространяются на медицинские организации, предприятия оборонки, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей.
За минувшие сутки в России зафиксировали 11 493 случая COVID-19. Больше всего новых пациентов в Москве — 3323, днем ранее было 3229.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМоскваОбщество
 
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