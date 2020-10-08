https://ria.ru/20201008/utonul-1578919946.html

Актер Ринат Кафиятуллин попал на видео за несколько минут до смерти

Актер Ринат Кафиятуллин, погибший в одном из московских фитнес-центров, попал на камеры наблюдения в бассейне за несколько минут до трагедии, пишут "Известия". РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T20:50

2020-10-08T20:50

2020-10-08T20:50

ринат кафиятуллин

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости.</strong> Актер <a href="http://ria.ru/person_rinat-kafiyatullin/" target="_blank" data-auto="true">Ринат Кафиятуллин</a>, погибший в одном из московских фитнес-центров, попал на камеры наблюдения в бассейне за несколько минут до трагедии, пишут "<a href="https://iz.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">Известия</a>".На опубликованных кадрах видно, как Кафиятуллин начал тонуть. Вскоре сотрудники спортклуба вытащили его из воды и попытались реанимировать. Однако молодой человек скончался до приезда скорой.Как ранее рассказал директор фитнес-клуба, перед тем как актеру стало плохо, он нырял, задерживая дыхание, и плавал под водой.Кафиятуллин работал в Молодежном театре Вячеслава Спесицева, где играл ведущие роли в постановках по мотивам произведений русских классиков.

https://ria.ru/20201008/kafiyatullin-1578813937.html

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москва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ринат кафиятуллин, москва, происшествия