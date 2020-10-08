https://ria.ru/20201008/utonul-1578919946.html
Актер Ринат Кафиятуллин попал на видео за несколько минут до смерти
Актер Ринат Кафиятуллин, погибший в одном из московских фитнес-центров, попал на камеры наблюдения в бассейне за несколько минут до трагедии, пишут "Известия". РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T20:50
2020-10-08T20:50
2020-10-08T20:50
ринат кафиятуллин
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости.</strong> Актер <a href="http://ria.ru/person_rinat-kafiyatullin/" target="_blank" data-auto="true">Ринат Кафиятуллин</a>, погибший в одном из московских фитнес-центров, попал на камеры наблюдения в бассейне за несколько минут до трагедии, пишут "<a href="https://iz.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">Известия</a>".На опубликованных кадрах видно, как Кафиятуллин начал тонуть. Вскоре сотрудники спортклуба вытащили его из воды и попытались реанимировать. Однако молодой человек скончался до приезда скорой.Как ранее рассказал директор фитнес-клуба, перед тем как актеру стало плохо, он нырял, задерживая дыхание, и плавал под водой.Кафиятуллин работал в Молодежном театре Вячеслава Спесицева, где играл ведущие роли в постановках по мотивам произведений русских классиков.
https://ria.ru/20201008/kafiyatullin-1578813937.html
5
москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ринат кафиятуллин, москва, происшествия