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Актер Ринат Кафиятуллин попал на видео за несколько минут до смерти
Актер Ринат Кафиятуллин, погибший в одном из московских фитнес-центров, попал на камеры наблюдения в бассейне за несколько минут до трагедии, пишут "Известия". РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T20:50
2020-10-08T20:50
ринат кафиятуллин
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости.</strong> Актер <a href="http://ria.ru/person_rinat-kafiyatullin/" target="_blank" data-auto="true">Ринат Кафиятуллин</a>, погибший в одном из московских фитнес-центров, попал на камеры наблюдения в бассейне за несколько минут до трагедии, пишут "<a href="https://iz.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">Известия</a>".На опубликованных кадрах видно, как Кафиятуллин начал тонуть. Вскоре сотрудники спортклуба вытащили его из воды и попытались реанимировать. Однако молодой человек скончался до приезда скорой.Как ранее рассказал директор фитнес-клуба, перед тем как актеру стало плохо, он нырял, задерживая дыхание, и плавал под водой.Кафиятуллин работал в Молодежном театре Вячеслава Спесицева, где играл ведущие роли в постановках по мотивам произведений русских классиков.
https://ria.ru/20201008/kafiyatullin-1578813937.html
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ринат кафиятуллин, москва, происшествия

Актер Ринат Кафиятуллин попал на видео за несколько минут до смерти

20:50 08.10.2020
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Актер Ринат Кафиятуллин, погибший в одном из московских фитнес-центров, попал на камеры наблюдения в бассейне за несколько минут до трагедии, пишут "Известия".
На опубликованных кадрах видно, как Кафиятуллин начал тонуть. Вскоре сотрудники спортклуба вытащили его из воды и попытались реанимировать. Однако молодой человек скончался до приезда скорой.
Как ранее рассказал директор фитнес-клуба, перед тем как актеру стало плохо, он нырял, задерживая дыхание, и плавал под водой.
Кафиятуллин работал в Молодежном театре Вячеслава Спесицева, где играл ведущие роли в постановках по мотивам произведений русских классиков.
Актер Ринат Кафиятуллин - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
Вчера, 13:11
Раскрыты подробности гибели актера Рината Кафиятуллина
 
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Ринат КафиятуллинМоскваПроисшествия
 
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