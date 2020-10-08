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Американский прибор не нашел место утечки воздуха на МКС
Американский прибор не смог обнаружить место утечки воздуха в отсеке российского модуля "Звезда" на Международной космической станции, следует из переговоров... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T20:55
2020-10-08T20:55
кристофер кэссиди
земля
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
наса
анатолий иванишин
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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Американский прибор не смог обнаружить место утечки воздуха в отсеке российского модуля "Звезда" на <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a>, следует из переговоров экипажа с <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Землей</a>, которые транслирует <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a>.Ранее российские космонавты уже использовали для этих целей американскую инфракрасную камеру, которая не помогла, потому что у космонавтов не было опыта работы с ней.Космонавт <a href="http://ria.ru/person_ivan-vagner/" target="_blank" data-auto="true">Иван Вагнер</a> сообщил специалисту подмосковного центра управления полетами, что американский механический индикатор утечки ничего не обнаружил в "протекающей" промежуточной камере модуля "Звезда". По просьбе Земли космонавт обследовал прибором трубопроводы системы терморегулирования, герметичные вводы, заправочные клапаны и иллюминатор.На ночь люк в "протекающий" отсек будет закрыт, но перед этим экипаж разместит в нем камеры GoPro и самодельные индикаторы (кусочки салфеток), которые могут указать на место утечки благодаря создаваемому ею микропотоку воздуха.Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз (с 270 граммов до 1,4 килограмма воздуха в сутки), экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции. Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда".Скорость падения давления на МКС составляет 1 миллиметр ртутного столба за 8 часов, однако, как сообщили РИА Новости в "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмосе</a>", это не представляет опасности для экипажа МКС и не препятствует полету станции в пилотируемом режиме.Как рассказал экипажу руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев, утечка воздуха "безумно малая", она "то есть, то нет", а предположительное отверстие или трещину размером 0,6-0,8 миллиметра можно и не найти.По мнению исполнительного директора по пилотируемым программам "Роскосмоса" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Krikalev/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Крикалева</a>, на станцию придется доставлять дополнительные объемы воздуха, если экипажу не удастся длительное время устранить утечку.Сейчас на МКС находятся российские космонавты <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Ivanishin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Иванишин</a> и Иван Вагнер, а также американский астронавт <a href="http://ria.ru/person_kristofer-kessidi/" target="_blank" data-auto="true">Кристофер Кэссиди</a>.
https://ria.ru/20201007/kosmonavty-1578665023.html
https://ria.ru/20201008/mks-1578792219.html
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кристофер кэссиди, земля, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, наса, анатолий иванишин

Американский прибор не нашел место утечки воздуха на МКС

20:55 08.10.2020
 
© Фото : Роскосмос/Иван ВагнерГрузовой корабль "Прогресс" пристыкованный к Международной космической станции
Грузовой корабль Прогресс пристыкованный к Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Американский прибор не смог обнаружить место утечки воздуха в отсеке российского модуля "Звезда" на Международной космической станции, следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует НАСА.
Ранее российские космонавты уже использовали для этих целей американскую инфракрасную камеру, которая не помогла, потому что у космонавтов не было опыта работы с ней.
Космонавт Иван Вагнер сообщил специалисту подмосковного центра управления полетами, что американский механический индикатор утечки ничего не обнаружил в "протекающей" промежуточной камере модуля "Звезда". По просьбе Земли космонавт обследовал прибором трубопроводы системы терморегулирования, герметичные вводы, заправочные клапаны и иллюминатор.
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7 октября, 16:50Хочу стать космонавтом
Экипаж МКС завесит российский модуль пакетами, чтобы найти утечку воздуха
На ночь люк в "протекающий" отсек будет закрыт, но перед этим экипаж разместит в нем камеры GoPro и самодельные индикаторы (кусочки салфеток), которые могут указать на место утечки благодаря создаваемому ею микропотоку воздуха.
Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз (с 270 граммов до 1,4 килограмма воздуха в сутки), экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции. Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда".
Скорость падения давления на МКС составляет 1 миллиметр ртутного столба за 8 часов, однако, как сообщили РИА Новости в "Роскосмосе", это не представляет опасности для экипажа МКС и не препятствует полету станции в пилотируемом режиме.
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Вчера, 11:55Хочу стать космонавтом
Место утечки на МКС попытаются "максимально заклеить скотчем"
Как рассказал экипажу руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев, утечка воздуха "безумно малая", она "то есть, то нет", а предположительное отверстие или трещину размером 0,6-0,8 миллиметра можно и не найти.
По мнению исполнительного директора по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергея Крикалева, на станцию придется доставлять дополнительные объемы воздуха, если экипажу не удастся длительное время устранить утечку.
Сейчас на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.
 
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Кристофер КэссидиЗемляМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосНАСААнатолий Иванишин
 
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