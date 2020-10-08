https://ria.ru/20201008/ussr-1578833956.html

Горбачев оценил возможность восстановления СССР

Первый президент CССР Михаил Горбачев заявил, что для восстановления Страны Советов потребуется много времени. РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T14:30

2020-10-08T14:30

2020-10-08T15:28

россия

михаил горбачев

ссср

в мире

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<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости.</strong> Первый президент CССР <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Gorbachev/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Горбачев</a> заявил, что для восстановления Страны Советов потребуется много времени."Очень сложно идут процессы объединительные, что ни делают — никак не получается. Даже <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европа</a>, у нас же сейчас есть объединения европейские. Очень сложный вопрос объединительный", — сказал Горбачев радиостанции "<a href="https://govoritmoskva.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Говорит Москва</a>".По его словам, для возрождения <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> также нужно "набраться ума и опыта", а "выдачу директив" он назвал глупостью.Ранее в интервью изданию The Times экс-президент СССР заявил, что если бы удалось сохранить Советский Союз, мир был бы стабильнее.

https://ria.ru/20200915/oshibka-1577292258.html

iljara Пока жив, откажись от Нобелевской премии мира, присвоенной за уничтожение СССР, если ты не хотел, иуда 113

Руслан Якубик Володя! Посади его уже на нары пожизненно. И пусть оттуда говорит как ему живется. 92

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россия

ссср

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил горбачев, ссср, в мире