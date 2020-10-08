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Горбачев оценил возможность восстановления СССР
Первый президент CССР Михаил Горбачев заявил, что для восстановления Страны Советов потребуется много времени. РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T14:30
2020-10-08T15:28
россия
михаил горбачев
ссср
в мире
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<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости.</strong> Первый президент CССР <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Gorbachev/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Горбачев</a> заявил, что для восстановления Страны Советов потребуется много времени."Очень сложно идут процессы объединительные, что ни делают — никак не получается. Даже <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европа</a>, у нас же сейчас есть объединения европейские. Очень сложный вопрос объединительный", — сказал Горбачев радиостанции "<a href="https://govoritmoskva.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Говорит Москва</a>".По его словам, для возрождения <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> также нужно "набраться ума и опыта", а "выдачу директив" он назвал глупостью.Ранее в интервью изданию The Times экс-президент СССР заявил, что если бы удалось сохранить Советский Союз, мир был бы стабильнее.
https://ria.ru/20200915/oshibka-1577292258.html
Пока жив, откажись от Нобелевской премии мира, присвоенной за уничтожение СССР, если ты не хотел, иуда
113
Володя! Посади его уже на нары пожизненно. И пусть оттуда говорит как ему живется.
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россия
ссср
РИА Новости
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россия, михаил горбачев, ссср, в мире

Горбачев оценил возможность восстановления СССР

14:30 08.10.2020 (обновлено: 15:28 08.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковЭкс-президент СССР Михаил Горбачев
Экс-президент СССР Михаил Горбачев - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Первый президент CССР Михаил Горбачев заявил, что для восстановления Страны Советов потребуется много времени.
"Очень сложно идут процессы объединительные, что ни делают — никак не получается. Даже Европа, у нас же сейчас есть объединения европейские. Очень сложный вопрос объединительный", — сказал Горбачев радиостанции "Говорит Москва".
По его словам, для возрождения СССР также нужно "набраться ума и опыта", а "выдачу директив" он назвал глупостью.
Ранее в интервью изданию The Times экс-президент СССР заявил, что если бы удалось сохранить Советский Союз, мир был бы стабильнее.
Михаил Горбачев и Гельмут Коль - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
15 сентября, 23:17
Названа трагическая ошибка Горбачева
 
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РоссияМихаил ГорбачевСССРВ мире
 
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