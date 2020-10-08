https://ria.ru/20201008/udalenka-1578917707.html

Власти Москвы объяснили, зачем нужны сведения о сотрудниках на удаленке

Набор сведений о тех, кто работает удаленно, необходим, чтобы проверить, соблюдает ли работодатель указ о переводе не менее 30% сотрудников на дистанционный... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T20:27

2020-10-08T20:27

2020-10-08T20:27

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главное контрольное управление г. москвы

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Набор сведений о тех, кто работает удаленно, необходим, чтобы проверить, соблюдает ли работодатель указ о переводе не менее 30% сотрудников на дистанционный режим, сообщил начальник главного контрольного управления <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> Евгений Данчиков."В части набора сведений, которые необходимы для проверки соблюдения работодателем, как раз эти сведения и нужны для того, чтобы можно было проверить, соблюдает работодатель этот лимит или не соблюдает", - сказал Данчиков в эфире канала <a href="https://www.vesti.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 24"</a>, отвечая на вопрос, зачем передавать на портал mos.ru данные проездной карты, телефон, номер автомобиля и так далее.Он отметил, что административная ответственность предусмотрена в случаях, если эти сведения не будут предоставлены, если сведения будут предоставлены, но они будут носить противоречивый характер и из них не будет следовать, что лимит в 30% по направлению сотрудников на удаленный режим работы обеспечен, а также если в ходе выездных проверок будет выявлен факт недостоверного предоставления информации. Предприятиям может грозить штраф до 300 тысяч рублей, за повторное нарушение - приостановка деятельности.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201008/uzhestochenie-1578911275.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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