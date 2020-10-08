https://ria.ru/20201008/turtsiya-1578908400.html

Премьер Армении заявил, что Турция поглощает Азербайджан

Премьер Армении Никол Пашинян, комментируя в интервью Spiegel вовлеченность Турции в боевые действия в Карабахе, заявил, что отныне решения за Баку принимает... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T19:14

2020-10-08T19:14

2020-10-08T19:14

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

никол пашинян

обсе

нагорно-карабахская республика

турция

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 8 окт – РИА Новости.</strong> Премьер Армении <a href="https://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan" target="_blank">Никол Пашинян</a>, комментируя в интервью <a href="https://www.spiegel.de/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Spiegel</a> вовлеченность <a href="https://ria.ru/location_Turkey" target="_blank">Турции</a> в боевые действия в Карабахе, заявил, что отныне решения за Баку принимает Анкара.По его словам, позицию Турции в регионе карабахского конфликта следует рассматривать в контексте общей политики этой страны, в том числе в Средиземноморье."В эту политику вовлекаются террористы и наемники. Международное сообщество и, особенно, Европа должны дать этому оценку. Если Европа этого не сделает, то Турцию с такой экспансионистской политикой стоит ожидать на подступах к Вене", - приводит пресс-служба слова Пашиняна,Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армения</a> и <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201007/turtsiya-1578489851.html

https://ria.ru/20201006/karabakh-1578295415.html

gulnar gasanova У армян экзистенциальный страх перед турками, им везде мерещится рука Турции. 37

Стас Титов Турки осуществляли геноцид против них. Это историческая память. 29

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нагорно-карабахская республика

турция

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, обсе, нагорно-карабахская республика, турция, азербайджан, армения, в мире