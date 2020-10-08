Премьер Армении заявил, что Турция поглощает Азербайджан
© Фото : сайт Премьер-министра Республики АрменияПремьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе
ЕРЕВАН, 8 окт – РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян, комментируя в интервью Spiegel вовлеченность Турции в боевые действия в Карабахе, заявил, что отныне решения за Баку принимает Анкара.
"Мы видим решение проблемы поглощения Турцией государства Азербайджан. Уже не Азербайджан принимает решения по поводу собственной судьбы, а Турция", - цитирует текст интервью пресс-служба кабмина.
По его словам, позицию Турции в регионе карабахского конфликта следует рассматривать в контексте общей политики этой страны, в том числе в Средиземноморье.
"В эту политику вовлекаются террористы и наемники. Международное сообщество и, особенно, Европа должны дать этому оценку. Если Европа этого не сделает, то Турцию с такой экспансионистской политикой стоит ожидать на подступах к Вене", - приводит пресс-служба слова Пашиняна,
7 октября, 08:00Эрдоган — против всех. Турция ставит геополитический эксперимент
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.
Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
6 октября, 08:00"Турция должна присутствовать". Что происходит в Карабахе
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
2 октября, 10:44ИнфографикаВоенная обстановка в Нагорном Карабахе