Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201008/turtsiya-1578908400.html
Премьер Армении заявил, что Турция поглощает Азербайджан
Премьер Армении Никол Пашинян, комментируя в интервью Spiegel вовлеченность Турции в боевые действия в Карабахе, заявил, что отныне решения за Баку принимает... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T19:14
2020-10-08T19:14
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
никол пашинян
обсе
нагорно-карабахская республика
турция
азербайджан
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/1b/1577847160_0:0:1670:939_1400x0_80_0_0_0d6aa8cf769d24d22617bbe78652a891.jpg
<strong>ЕРЕВАН, 8 окт – РИА Новости.</strong> Премьер Армении <a href="https://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan" target="_blank">Никол Пашинян</a>, комментируя в интервью <a href="https://www.spiegel.de/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Spiegel</a> вовлеченность <a href="https://ria.ru/location_Turkey" target="_blank">Турции</a> в боевые действия в Карабахе, заявил, что отныне решения за Баку принимает Анкара.По его словам, позицию Турции в регионе карабахского конфликта следует рассматривать в контексте общей политики этой страны, в том числе в Средиземноморье."В эту политику вовлекаются террористы и наемники. Международное сообщество и, особенно, Европа должны дать этому оценку. Если Европа этого не сделает, то Турцию с такой экспансионистской политикой стоит ожидать на подступах к Вене", - приводит пресс-служба слова Пашиняна,Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армения</a> и <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201007/turtsiya-1578489851.html
https://ria.ru/20201006/karabakh-1578295415.html
У армян экзистенциальный страх перед турками, им везде мерещится рука Турции.
37
Турки осуществляли геноцид против них. Это историческая память.
29
43
нагорно-карабахская республика
турция
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/1b/1577847160_51:0:1535:1113_1400x0_80_0_0_f67ea5f7a8f60ed88797ac1b2b242e71.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
никол пашинян, обсе, нагорно-карабахская республика, турция, азербайджан, армения, в мире

Премьер Армении заявил, что Турция поглощает Азербайджан

19:14 08.10.2020
 
© Фото : сайт Премьер-министра Республики АрменияПремьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© Фото : сайт Премьер-министра Республики Армения
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 8 окт – РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян, комментируя в интервью Spiegel вовлеченность Турции в боевые действия в Карабахе, заявил, что отныне решения за Баку принимает Анкара.

"Мы видим решение проблемы поглощения Турцией государства Азербайджан. Уже не Азербайджан принимает решения по поводу собственной судьбы, а Турция", - цитирует текст интервью пресс-служба кабмина.

По его словам, позицию Турции в регионе карабахского конфликта следует рассматривать в контексте общей политики этой страны, в том числе в Средиземноморье.
"В эту политику вовлекаются террористы и наемники. Международное сообщество и, особенно, Европа должны дать этому оценку. Если Европа этого не сделает, то Турцию с такой экспансионистской политикой стоит ожидать на подступах к Вене", - приводит пресс-служба слова Пашиняна,
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
7 октября, 08:00
Эрдоган — против всех. Турция ставит геополитический эксперимент
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.
Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Последствия обстрелов в Степанакерте - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
6 октября, 08:00
"Турция должна присутствовать". Что происходит в Карабахе
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Военная обстановка в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 10:44Инфографика
Военная обстановка в Нагорном Карабахе
 
Обсудить43
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНикол ПашинянОБСЕНагорно-Карабахская РеспубликаТурцияАзербайджанАрменияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:24КЗЖ потребовал от Еревана и Баку обеспечить безопасность журналистов
02:17Эксперт рассказал, как включать и выключать компьютер с телефона
02:12В США обвинили Россию в попытках помешать получить вакцину от COVID-19
02:05Объяснена взаимосвязь витамина D и COVID-19
02:00Врач рассказал о состоянии Трампа
01:44В Степанакерте прогремели несколько взрывов
01:08В Москве приостановили льготный проезд для пенсионеров и школьников
00:17Ученые не нашли утечки ядохимикатов с Козельского полигона на Камчатке
00:14Задержан топ-менеджер банка "Траст" Михаил Хабаров
00:11Жээнбеков готов отправить в отставку премьера и членов правительства
23:58МИД Армении считает преднамеренным обстрел журналистов в Карабахе
23:54Жээнбеков назвал условие, при котором уйдет с поста президента Киргизии
23:48Кадыров призвал жителей Чечни привиться от гриппа
23:41Попова сочла нежелательными поездки с детьми на юг
23:36Путин призвал остановить боевые действия в Нагорном Карабахе
23:34Попова рассказала, кто чаще всего болел COVID-19
23:12В Москве за сутки умерли 33 пациента с коронавирусом
22:45Le Monde заявила о девяти фигурантах санкций ЕС из-за Навального
22:44Офтальмолог выписал Фургалу очки
22:36Неизвестный выдал себя за Тихановскую на заседании датского парламента
Лента новостейМолния