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https://ria.ru/20201008/turtsiya-1578870329.html
Турция объявила об учебных стрельбах в районе черноморского Синопа
Турция выпустила международное оповещение НАВТЕКС (Navtex) о проведении артиллерийских учений в районе черноморского города Синоп с 13 по 16 октября, сообщило... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T16:48
2020-10-08T16:48
турция
сша
в мире
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<strong>АНКАРА, 8 окт - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_Turkey" target="_blank">Турция</a> выпустила международное оповещение НАВТЕКС (Navtex) о проведении артиллерийских учений в районе черноморского города Синоп с 13 по 16 октября, сообщило управление океанографии ВМС страны.Как сообщил <a href="https://tr.sputniknews.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sputnik Турция</a> во вторник, турецкая армия перебросила российские ЗРК С-400 в черноморскую провинцию Самсун. Агентство опубликовало снятые очевидцами кадры, на которых колонна с военным транспортом, перевозящим компоненты С-400, движется по направлению к соседней провинции Синоп, где, как ожидается, пройдут их испытания.Официальных заявлений по этому поводу турецкие власти пока не сделали.Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a>, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.
https://ria.ru/20201005/s400-1578240687.html
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турция
сша
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турция, сша, в мире

Турция объявила об учебных стрельбах в районе черноморского Синопа

16:48 08.10.2020
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПогрузка в самолет Министерства обороны РФ компонентов зенитной ракетной системы С-400, предназначенных для доставки в Турцию. 15 сентября 2019
Погрузка в самолет Министерства обороны РФ компонентов зенитной ракетной системы С-400, предназначенных для доставки в Турцию. 15 сентября 2019 - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© Пресс-служба Минобороны РФ
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АНКАРА, 8 окт - РИА Новости. Турция выпустила международное оповещение НАВТЕКС (Navtex) о проведении артиллерийских учений в районе черноморского города Синоп с 13 по 16 октября, сообщило управление океанографии ВМС страны.
Как сообщил Sputnik Турция во вторник, турецкая армия перебросила российские ЗРК С-400 в черноморскую провинцию Самсун. Агентство опубликовало снятые очевидцами кадры, на которых колонна с военным транспортом, перевозящим компоненты С-400, движется по направлению к соседней провинции Синоп, где, как ожидается, пройдут их испытания.
Официальных заявлений по этому поводу турецкие власти пока не сделали.
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.
Поставка первой партии имущества из состава зенитной ракетной системы С-400 в Турцию - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
5 октября, 15:06
НАТО призывает Турцию найти альтернативу российским С-400
 
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ТурцияСШАВ мире
 
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