Турция объявила об учебных стрельбах в районе черноморского Синопа
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПогрузка в самолет Министерства обороны РФ компонентов зенитной ракетной системы С-400, предназначенных для доставки в Турцию. 15 сентября 2019
© Пресс-служба Минобороны РФ
АНКАРА, 8 окт - РИА Новости. Турция выпустила международное оповещение НАВТЕКС (Navtex) о проведении артиллерийских учений в районе черноморского города Синоп с 13 по 16 октября, сообщило управление океанографии ВМС страны.
Как сообщил Sputnik Турция во вторник, турецкая армия перебросила российские ЗРК С-400 в черноморскую провинцию Самсун. Агентство опубликовало снятые очевидцами кадры, на которых колонна с военным транспортом, перевозящим компоненты С-400, движется по направлению к соседней провинции Синоп, где, как ожидается, пройдут их испытания.
Официальных заявлений по этому поводу турецкие власти пока не сделали.
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.
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