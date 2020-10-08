Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Архангельская область
Архангельская область
https://ria.ru/20201008/tsybulskiy-1578842416.html
Цыбульский вступил в должность губернатора Архангельской области
Инаугурация избранного губернатора Архангельской области Александра Цыбульского состоялась в четверг, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T15:00
2020-10-08T15:00
архангельская область
александр цыбульский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577330650_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_049fe011fdadbfad84982eb9544d8298.jpg
<strong>МУРМАНСК, 8 окт – РИА Новости.</strong> Инаугурация избранного губернатора Архангельской области Александра Цыбульского состоялась в четверг, передает корреспондент РИА Новости.Трансляция церемонии велась на странице правительства региона. Руководитель заксобрания Архангельской области Екатерина Прокопьева передала Цыбульскому официальный символ губернатора региона - цепь с подвеской. Цыбульский принес присягу на верность жителям области, обещал охранять их права и работать на благо и в интересах населения области.Цыбульский с 3 апреля 2020 года занимал пост временно исполняющего обязанности губернатора Архангельской области, до этого 2,5 года руководил Ненецким округом. На выборах 13 сентября Цыбульский набрал 69,63% голосов.
https://ria.ru/20200923/zakon-1577664314.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577330650_228:0:2959:2048_1400x0_80_0_0_2cf7b480ba90d3e26416128f532e3f0e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр цыбульский

Цыбульский вступил в должность губернатора Архангельской области

15:00 08.10.2020
 
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкГлава Архангельской области Александр Цыбульский
Глава Архангельской области Александр Цыбульский - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 8 окт – РИА Новости. Инаугурация избранного губернатора Архангельской области Александра Цыбульского состоялась в четверг, передает корреспондент РИА Новости.
Трансляция церемонии велась на странице правительства региона. Руководитель заксобрания Архангельской области Екатерина Прокопьева передала Цыбульскому официальный символ губернатора региона - цепь с подвеской. Цыбульский принес присягу на верность жителям области, обещал охранять их права и работать на благо и в интересах населения области.
Лесной ручей в Архангельской области - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
23 сентября, 15:56Архангельская область
Архангельские депутаты приняли закон о региональных ООПТ
Цыбульский с 3 апреля 2020 года занимал пост временно исполняющего обязанности губернатора Архангельской области, до этого 2,5 года руководил Ненецким округом. На выборах 13 сентября Цыбульский набрал 69,63% голосов.
 
Обсудить0
Архангельская областьАлександр Цыбульский
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:24КЗЖ потребовал от Еревана и Баку обеспечить безопасность журналистов
02:17Эксперт рассказал, как включать и выключать компьютер с телефона
02:12В США обвинили Россию в попытках помешать получить вакцину от COVID-19
02:05Объяснена взаимосвязь витамина D и COVID-19
02:00Врач рассказал о состоянии Трампа
01:44В Степанакерте прогремели несколько взрывов
01:08В Москве приостановили льготный проезд для пенсионеров и школьников
00:17Ученые не нашли утечки ядохимикатов с Козельского полигона на Камчатке
00:14Задержан топ-менеджер банка "Траст" Михаил Хабаров
00:11Жээнбеков готов отправить в отставку премьера и членов правительства
23:58МИД Армении считает преднамеренным обстрел журналистов в Карабахе
23:54Жээнбеков назвал условие, при котором уйдет с поста президента Киргизии
23:48Кадыров призвал жителей Чечни привиться от гриппа
23:41Попова сочла нежелательными поездки с детьми на юг
23:36Путин призвал остановить боевые действия в Нагорном Карабахе
23:34Попова рассказала, кто чаще всего болел COVID-19
23:12В Москве за сутки умерли 33 пациента с коронавирусом
22:45Le Monde заявила о девяти фигурантах санкций ЕС из-за Навального
22:44Офтальмолог выписал Фургалу очки
22:36Неизвестный выдал себя за Тихановскую на заседании датского парламента
Лента новостейМолния