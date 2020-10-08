https://ria.ru/20201008/tsybulskiy-1578842416.html

Цыбульский вступил в должность губернатора Архангельской области

Инаугурация избранного губернатора Архангельской области Александра Цыбульского состоялась в четверг, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T15:00

2020-10-08T15:00

2020-10-08T15:00

архангельская область

александр цыбульский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577330650_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_049fe011fdadbfad84982eb9544d8298.jpg

<strong>МУРМАНСК, 8 окт – РИА Новости.</strong> Инаугурация избранного губернатора Архангельской области Александра Цыбульского состоялась в четверг, передает корреспондент РИА Новости.Трансляция церемонии велась на странице правительства региона. Руководитель заксобрания Архангельской области Екатерина Прокопьева передала Цыбульскому официальный символ губернатора региона - цепь с подвеской. Цыбульский принес присягу на верность жителям области, обещал охранять их права и работать на благо и в интересах населения области.Цыбульский с 3 апреля 2020 года занимал пост временно исполняющего обязанности губернатора Архангельской области, до этого 2,5 года руководил Ненецким округом. На выборах 13 сентября Цыбульский набрал 69,63% голосов.

https://ria.ru/20200923/zakon-1577664314.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр цыбульский