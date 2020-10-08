https://ria.ru/20201008/tsybulskiy-1578842416.html
Цыбульский вступил в должность губернатора Архангельской области
Инаугурация избранного губернатора Архангельской области Александра Цыбульского состоялась в четверг, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T15:00
2020-10-08T15:00
2020-10-08T15:00
архангельская область
александр цыбульский
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<strong>МУРМАНСК, 8 окт – РИА Новости.</strong> Инаугурация избранного губернатора Архангельской области Александра Цыбульского состоялась в четверг, передает корреспондент РИА Новости.Трансляция церемонии велась на странице правительства региона. Руководитель заксобрания Архангельской области Екатерина Прокопьева передала Цыбульскому официальный символ губернатора региона - цепь с подвеской. Цыбульский принес присягу на верность жителям области, обещал охранять их права и работать на благо и в интересах населения области.Цыбульский с 3 апреля 2020 года занимал пост временно исполняющего обязанности губернатора Архангельской области, до этого 2,5 года руководил Ненецким округом. На выборах 13 сентября Цыбульский набрал 69,63% голосов.
https://ria.ru/20200923/zakon-1577664314.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр цыбульский
МУРМАНСК, 8 окт – РИА Новости. Инаугурация избранного губернатора Архангельской области Александра Цыбульского состоялась в четверг, передает корреспондент РИА Новости.
Трансляция церемонии велась на странице правительства региона. Руководитель заксобрания Архангельской области Екатерина Прокопьева передала Цыбульскому официальный символ губернатора региона - цепь с подвеской. Цыбульский принес присягу на верность жителям области, обещал охранять их права и работать на благо и в интересах населения области.
Цыбульский с 3 апреля 2020 года занимал пост временно исполняющего обязанности губернатора Архангельской области, до этого 2,5 года руководил Ненецким округом. На выборах 13 сентября Цыбульский набрал 69,63% голосов.