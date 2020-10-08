https://ria.ru/20201008/tsirkon-1578887642.html
В Госдепе прокомментировали пуск ракеты "Циркон"
США следят за ракетными испытаниями России и учитывают их при формировании своей политики в сфере контроля над вооружениями, заявил РИА Новости представитель... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T17:46
2020-10-08T17:46
2020-10-09T00:29
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
циркон
государственный департамент сша
сша
безопасность
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578568056_0:29:764:459_1400x0_80_0_0_8269455eab85c43a5c81546b7569e0ac.jpg
<strong>ВАШИНГТОН, 8 окт — РИА Новости.</strong> США следят за ракетными испытаниями России и учитывают их при формировании своей политики в сфере контроля над вооружениями, заявил РИА Новости представитель <a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennyjj_departament_" target="_blank">Госдепартамента</a>.Накануне российские военные испытали гиперзвуковую крылатую ракету "Циркон", запустив ее борта фрегата "Адмирал Горшков" в Белом море.Она успешно поразила цель в Баренцевом море на расстоянии 450 километров. "Циркон" двигался со средней скоростью 1,6 километра в секунду, или 5,7 тысячи километров в час (при этом на пике скорость превышала 9,5 тысячи километров, или М=8). Максимальная высота полета составила 28 километров, время — 4,5 минуты.По окончании госиспытаний гиперзвуковой комплекс поступит на вооружение подводных и надводных кораблей Военно-морского флота в 2020-2021 годах. Помимо морской версии, Владимир Путин ранее упоминал о разработке "Циркона" наземного базирования.Предполагается, что максимальная скорость изделия будет в девять раз превышать скорость звука (то есть составит 10,7 тысячи километров в час, М=9), а дальность полета — свыше тысячи километров.
https://ria.ru/20201008/zirkon-1578867429.html
Vanya Duplin
В переводе - Госдеп - срочно закупаем дополнительную партию памперсов.
324
Арсений Новиков
Нас отследить не возможно)))))). Гиперзвук во всём!))))
247
115
россия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578568056_25:0:637:459_1400x0_80_0_0_adf613e346f99775ce27dde4131efb20.jpg
Запуск гиперзвуковой ракеты “Циркон” в Баренцевом море. Кадры Минобороны РФ
НАЧАЛЬНИК ГЕНШТАБА ГЕРАСИМОВ ДОЛОЖИЛ ПУТИНУ ОБ УСПЕШНОМ ЗАПУСКЕ ГИПЕРЗВУКОВОЙ КРЫЛАТОЙ РАКЕТЫ "ЦИРКОН" ПО ЦЕЛИ В БАРЕНЦЕВОМ МОРЕ
2020-10-08T17:46
true
PT0M23S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), россия, циркон, государственный департамент сша, сша, безопасность, в мире
ВАШИНГТОН, 8 окт — РИА Новости.
США следят за ракетными испытаниями России и учитывают их при формировании своей политики в сфере контроля над вооружениями, заявил РИА Новости представитель Госдепартамента
.
"Мы продолжаем следить за российской военной активностью и ракетными испытаниями, которые дают сведения для нашей политики в сфере контроля над вооружениями и безопасности", — сказал он.
Накануне российские военные испытали гиперзвуковую крылатую ракету "Циркон", запустив ее борта фрегата "Адмирал Горшков" в Белом море.
Она успешно поразила цель в Баренцевом море на расстоянии 450 километров. "Циркон" двигался со средней скоростью 1,6 километра в секунду, или 5,7 тысячи километров в час (при этом на пике скорость превышала 9,5 тысячи километров, или М=8). Максимальная высота полета составила 28 километров, время — 4,5 минуты.
По окончании госиспытаний гиперзвуковой комплекс поступит на вооружение подводных и надводных кораблей Военно-морского флота в 2020-2021 годах. Помимо морской версии, Владимир Путин ранее упоминал о разработке "Циркона" наземного базирования.
Предполагается, что максимальная скорость изделия будет в девять раз превышать скорость звука (то есть составит 10,7 тысячи километров в час, М=9), а дальность полета — свыше тысячи километров.