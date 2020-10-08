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https://ria.ru/20201008/tsirkon-1578887642.html
В Госдепе прокомментировали пуск ракеты "Циркон"
США следят за ракетными испытаниями России и учитывают их при формировании своей политики в сфере контроля над вооружениями, заявил РИА Новости представитель... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T17:46
2020-10-09T00:29
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
циркон
государственный департамент сша
сша
безопасность
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 8 окт — РИА Новости.</strong> США следят за ракетными испытаниями России и учитывают их при формировании своей политики в сфере контроля над вооружениями, заявил РИА Новости представитель <a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennyjj_departament_" target="_blank">Госдепартамента</a>.Накануне российские военные испытали гиперзвуковую крылатую ракету "Циркон", запустив ее борта фрегата "Адмирал Горшков" в Белом море.Она успешно поразила цель в Баренцевом море на расстоянии 450 километров. "Циркон" двигался со средней скоростью 1,6 километра в секунду, или 5,7 тысячи километров в час (при этом на пике скорость превышала 9,5 тысячи километров, или М=8). Максимальная высота полета составила 28 километров, время — 4,5 минуты.По окончании госиспытаний гиперзвуковой комплекс поступит на вооружение подводных и надводных кораблей Военно-морского флота в 2020-2021 годах. Помимо морской версии, Владимир Путин ранее упоминал о разработке "Циркона" наземного базирования.Предполагается, что максимальная скорость изделия будет в девять раз превышать скорость звука (то есть составит 10,7 тысячи километров в час, М=9), а дальность полета — свыше тысячи километров.
https://ria.ru/20201008/zirkon-1578867429.html
В переводе - Госдеп - срочно закупаем дополнительную партию памперсов.
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Нас отследить не возможно)))))). Гиперзвук во всём!))))
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россия
сша
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Запуск гиперзвуковой ракеты “Циркон” в Баренцевом море. Кадры Минобороны РФ
НАЧАЛЬНИК ГЕНШТАБА ГЕРАСИМОВ ДОЛОЖИЛ ПУТИНУ ОБ УСПЕШНОМ ЗАПУСКЕ ГИПЕРЗВУКОВОЙ КРЫЛАТОЙ РАКЕТЫ "ЦИРКОН" ПО ЦЕЛИ В БАРЕНЦЕВОМ МОРЕ
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министерство обороны рф (минобороны рф), россия, циркон, государственный департамент сша, сша, безопасность, в мире

В Госдепе прокомментировали пуск ракеты "Циркон"

17:46 08.10.2020 (обновлено: 00:29 09.10.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПервый запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" в Белом море по морской цели в Баренцевом море
Первый запуск гиперзвуковой ракеты Циркон с фрегата Адмирал Горшков в Белом море по морской цели в Баренцевом море - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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ВАШИНГТОН, 8 окт — РИА Новости. США следят за ракетными испытаниями России и учитывают их при формировании своей политики в сфере контроля над вооружениями, заявил РИА Новости представитель Госдепартамента.

"Мы продолжаем следить за российской военной активностью и ракетными испытаниями, которые дают сведения для нашей политики в сфере контроля над вооружениями и безопасности", — сказал он.

Накануне российские военные испытали гиперзвуковую крылатую ракету "Циркон", запустив ее борта фрегата "Адмирал Горшков" в Белом море.
Она успешно поразила цель в Баренцевом море на расстоянии 450 километров. "Циркон" двигался со средней скоростью 1,6 километра в секунду, или 5,7 тысячи километров в час (при этом на пике скорость превышала 9,5 тысячи километров, или М=8). Максимальная высота полета составила 28 километров, время — 4,5 минуты.
По окончании госиспытаний гиперзвуковой комплекс поступит на вооружение подводных и надводных кораблей Военно-морского флота в 2020-2021 годах. Помимо морской версии, Владимир Путин ранее упоминал о разработке "Циркона" наземного базирования.
Предполагается, что максимальная скорость изделия будет в девять раз превышать скорость звука (то есть составит 10,7 тысячи километров в час, М=9), а дальность полета — свыше тысячи километров.
Первый запуск гиперзвуковой ракеты Циркон с фрегата Адмирал Горшков в Белом море по морской цели в Баренцевом море - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
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Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияЦирконГосударственный департамент СШАСШАБезопасностьВ мире
 
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