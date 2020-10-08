https://ria.ru/20201008/tsirkon-1578887642.html

В Госдепе прокомментировали пуск ракеты "Циркон"

США следят за ракетными испытаниями России и учитывают их при формировании своей политики в сфере контроля над вооружениями, заявил РИА Новости представитель... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T17:46

2020-10-08T17:46

2020-10-09T00:29

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

циркон

государственный департамент сша

сша

безопасность

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 8 окт — РИА Новости.</strong> США следят за ракетными испытаниями России и учитывают их при формировании своей политики в сфере контроля над вооружениями, заявил РИА Новости представитель <a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennyjj_departament_" target="_blank">Госдепартамента</a>.Накануне российские военные испытали гиперзвуковую крылатую ракету "Циркон", запустив ее борта фрегата "Адмирал Горшков" в Белом море.Она успешно поразила цель в Баренцевом море на расстоянии 450 километров. "Циркон" двигался со средней скоростью 1,6 километра в секунду, или 5,7 тысячи километров в час (при этом на пике скорость превышала 9,5 тысячи километров, или М=8). Максимальная высота полета составила 28 километров, время — 4,5 минуты.По окончании госиспытаний гиперзвуковой комплекс поступит на вооружение подводных и надводных кораблей Военно-морского флота в 2020-2021 годах. Помимо морской версии, Владимир Путин ранее упоминал о разработке "Циркона" наземного базирования.Предполагается, что максимальная скорость изделия будет в девять раз превышать скорость звука (то есть составит 10,7 тысячи километров в час, М=9), а дальность полета — свыше тысячи километров.

https://ria.ru/20201008/zirkon-1578867429.html

Vanya Duplin В переводе - Госдеп - срочно закупаем дополнительную партию памперсов. 324

Арсений Новиков Нас отследить не возможно)))))). Гиперзвук во всём!)))) 247

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россия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Запуск гиперзвуковой ракеты “Циркон” в Баренцевом море. Кадры Минобороны РФ НАЧАЛЬНИК ГЕНШТАБА ГЕРАСИМОВ ДОЛОЖИЛ ПУТИНУ ОБ УСПЕШНОМ ЗАПУСКЕ ГИПЕРЗВУКОВОЙ КРЫЛАТОЙ РАКЕТЫ "ЦИРКОН" ПО ЦЕЛИ В БАРЕНЦЕВОМ МОРЕ 2020-10-08T17:46 true PT0M23S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф (минобороны рф), россия, циркон, государственный департамент сша, сша, безопасность, в мире