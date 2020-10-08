https://ria.ru/20201008/tramp-1578911776.html

Трамп согласился перенести вторые дебаты

Штаб президента США Дональда Трампа согласился с предложением демократов провести вторые дебаты 22 октября, а третьи перенести на 29 октября, говорится в... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T19:34

2020-10-08T19:34

2020-10-08T19:42

дональд трамп

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 8 окт – РИА Новости.</strong> Штаб президента США <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Дональда Трампа</a> согласился с предложением демократов провести вторые дебаты 22 октября, а третьи перенести на 29 октября, говорится в распространенном в четверг заявлении руководителя штаба Билла Стипена.Ранее комиссия по проведению президентских дебатов сообщила, что намеченные на 15 октября вторые предвыборные дебаты Трампа и <a href="https://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden" target="_blank">Байдена</a> пройдут в виртуальном формате.Трамп обвинил комиссию в принятии односторонних решений и заявил, что не будет принимать в них участие, а его штаб сообщил, что президент вместо этого проведет митинг. Штаб Байден впоследствии выразил надежду на то, что дебаты будут не отменены, а перенесены на 22 октября.Ранее Трамп, у которого выявили коронавирус, вернулся в Белый дом.

https://ria.ru/20200916/tramp-1577273547.html

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сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, в мире