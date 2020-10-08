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Трамп согласился перенести вторые дебаты
Штаб президента США Дональда Трампа согласился с предложением демократов провести вторые дебаты 22 октября, а третьи перенести на 29 октября, говорится в... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T19:34
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дональд трамп
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 8 окт – РИА Новости.</strong> Штаб президента США <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Дональда Трампа</a> согласился с предложением демократов провести вторые дебаты 22 октября, а третьи перенести на 29 октября, говорится в распространенном в четверг заявлении руководителя штаба Билла Стипена.Ранее комиссия по проведению президентских дебатов сообщила, что намеченные на 15 октября вторые предвыборные дебаты Трампа и <a href="https://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden" target="_blank">Байдена</a> пройдут в виртуальном формате.Трамп обвинил комиссию в принятии односторонних решений и заявил, что не будет принимать в них участие, а его штаб сообщил, что президент вместо этого проведет митинг. Штаб Байден впоследствии выразил надежду на то, что дебаты будут не отменены, а перенесены на 22 октября.Ранее Трамп, у которого выявили коронавирус, вернулся в Белый дом.
https://ria.ru/20200916/tramp-1577273547.html
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дональд трамп, сша, в мире

Трамп согласился перенести вторые дебаты

19:34 08.10.2020 (обновлено: 19:42 08.10.2020)
 
© REUTERS / Erin ScottПрезидент США Дональд Трамп снимает защитную маску на балконе Белого дома после возвращения из национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида
Президент США Дональд Трамп снимает защитную маску на балконе Белого дома после возвращения из национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© REUTERS / Erin Scott
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ВАШИНГТОН, 8 окт – РИА Новости. Штаб президента США Дональда Трампа согласился с предложением демократов провести вторые дебаты 22 октября, а третьи перенести на 29 октября, говорится в распространенном в четверг заявлении руководителя штаба Билла Стипена.

"Мы согласны, что это должно произойти 22 октября и, соответственно, третьи дебаты должны быть сдвинуты на неделю, на 29 октября", - сказано там.

Ранее комиссия по проведению президентских дебатов сообщила, что намеченные на 15 октября вторые предвыборные дебаты Трампа и Байдена пройдут в виртуальном формате.
Трамп обвинил комиссию в принятии односторонних решений и заявил, что не будет принимать в них участие, а его штаб сообщил, что президент вместо этого проведет митинг. Штаб Байден впоследствии выразил надежду на то, что дебаты будут не отменены, а перенесены на 22 октября.
Ранее Трамп, у которого выявили коронавирус, вернулся в Белый дом.
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