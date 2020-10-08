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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201008/tramp-1578905267.html
Пелоси потребовала раскрыть данные о тестах Трампа на COVID–19 до болезни
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси потребовала от Белого дома обнародовать данные о том, когда президент Дональд Трамп в последний раз сдал РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T18:52
2020-10-08T18:52
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
нэнси пелоси
коронавирусы
дональд трамп
здоровье - общество
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 8 окт – РИА Новости.</strong> Спикер палаты представителей конгресса <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Nehnsi_Pelosi/" target="_blank" data-auto="true">Нэнси Пелоси</a> потребовала от Белого дома обнародовать данные о том, когда президент <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> в последний раз сдал негативный тест на COVID–19, заявила она в четверг на брифинге для журналистов.Ранее в четверг в интервью FOX Business Трамп не исключил, что он мог заразиться коронавирусом на прошедшем в конце сентября в Белом доме мероприятии в честь павших военных. Внимание из-за болезни президента и более десятка людей в его окружении привлекло прошедшее 26 сентября в саду Белого дома представление кандидата в Верховный суд Эми Кони Баррет. Оба мероприятия прошли без учета требований социального дистанцирования и практически при полном отсутствии масок на лицах участников.Представители Трампа отказываются предоставить информацию о том, когда Трамп в последний раз показал отрицательный результат на коронавирус.Информация о положительном тесте Трампа на COVID–19 поступила в ночь на 1 октября, на следующий день президент был госпитализирован, но уже 5 октября вернулся в Белый дом. По словам самого Трампа, он чувствует себя хорошо и не имеет симптомов коронавируса.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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Новости
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коронавирус covid-19, нэнси пелоси, коронавирусы, дональд трамп, здоровье - общество, сша, в мире

Пелоси потребовала раскрыть данные о тестах Трампа на COVID–19 до болезни

18:52 08.10.2020
 
© AP Photo / Susan WalshСпикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© AP Photo / Susan Walsh
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 окт – РИА Новости. Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси потребовала от Белого дома обнародовать данные о том, когда президент Дональд Трамп в последний раз сдал негативный тест на COVID–19, заявила она в четверг на брифинге для журналистов.
"Позвольте нам увидеть, когда у президента был последний негативный тест до того, как он был диагностирован (с COVID–19)", - сказала Пелоси. Она подчеркнула, что это знание необходимо как для понимания течения болезни Трампа, а также для установления его контактов.
Ранее в четверг в интервью FOX Business Трамп не исключил, что он мог заразиться коронавирусом на прошедшем в конце сентября в Белом доме мероприятии в честь павших военных. Внимание из-за болезни президента и более десятка людей в его окружении привлекло прошедшее 26 сентября в саду Белого дома представление кандидата в Верховный суд Эми Кони Баррет. Оба мероприятия прошли без учета требований социального дистанцирования и практически при полном отсутствии масок на лицах участников.
Представители Трампа отказываются предоставить информацию о том, когда Трамп в последний раз показал отрицательный результат на коронавирус.
Президент США Дональд Трамп снимает защитную маску на балконе Белого дома после возвращения из национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
Вчера, 17:19
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Информация о положительном тесте Трампа на COVID–19 поступила в ночь на 1 октября, на следующий день президент был госпитализирован, но уже 5 октября вернулся в Белый дом. По словам самого Трампа, он чувствует себя хорошо и не имеет симптомов коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Нэнси ПелосиКоронавирусыДональд ТрампЗдоровье - ОбществоСШАВ мире
 
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