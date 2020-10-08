Пелоси потребовала раскрыть данные о тестах Трампа на COVID–19 до болезни
© AP Photo / Susan WalshСпикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
© AP Photo / Susan Walsh
ВАШИНГТОН, 8 окт – РИА Новости. Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси потребовала от Белого дома обнародовать данные о том, когда президент Дональд Трамп в последний раз сдал негативный тест на COVID–19, заявила она в четверг на брифинге для журналистов.
"Позвольте нам увидеть, когда у президента был последний негативный тест до того, как он был диагностирован (с COVID–19)", - сказала Пелоси. Она подчеркнула, что это знание необходимо как для понимания течения болезни Трампа, а также для установления его контактов.
Ранее в четверг в интервью FOX Business Трамп не исключил, что он мог заразиться коронавирусом на прошедшем в конце сентября в Белом доме мероприятии в честь павших военных. Внимание из-за болезни президента и более десятка людей в его окружении привлекло прошедшее 26 сентября в саду Белого дома представление кандидата в Верховный суд Эми Кони Баррет. Оба мероприятия прошли без учета требований социального дистанцирования и практически при полном отсутствии масок на лицах участников.
Представители Трампа отказываются предоставить информацию о том, когда Трамп в последний раз показал отрицательный результат на коронавирус.
Информация о положительном тесте Трампа на COVID–19 поступила в ночь на 1 октября, на следующий день президент был госпитализирован, но уже 5 октября вернулся в Белый дом. По словам самого Трампа, он чувствует себя хорошо и не имеет симптомов коронавируса.
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