https://ria.ru/20201008/tramp-1578905267.html

Пелоси потребовала раскрыть данные о тестах Трампа на COVID–19 до болезни

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси потребовала от Белого дома обнародовать данные о том, когда президент Дональд Трамп в последний раз сдал РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T18:52

2020-10-08T18:52

2020-10-08T18:52

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

нэнси пелоси

коронавирусы

дональд трамп

здоровье - общество

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 8 окт – РИА Новости.</strong> Спикер палаты представителей конгресса <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Nehnsi_Pelosi/" target="_blank" data-auto="true">Нэнси Пелоси</a> потребовала от Белого дома обнародовать данные о том, когда президент <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> в последний раз сдал негативный тест на COVID–19, заявила она в четверг на брифинге для журналистов.Ранее в четверг в интервью FOX Business Трамп не исключил, что он мог заразиться коронавирусом на прошедшем в конце сентября в Белом доме мероприятии в честь павших военных. Внимание из-за болезни президента и более десятка людей в его окружении привлекло прошедшее 26 сентября в саду Белого дома представление кандидата в Верховный суд Эми Кони Баррет. Оба мероприятия прошли без учета требований социального дистанцирования и практически при полном отсутствии масок на лицах участников.Представители Трампа отказываются предоставить информацию о том, когда Трамп в последний раз показал отрицательный результат на коронавирус.Информация о положительном тесте Трампа на COVID–19 поступила в ночь на 1 октября, на следующий день президент был госпитализирован, но уже 5 октября вернулся в Белый дом. По словам самого Трампа, он чувствует себя хорошо и не имеет симптомов коронавируса.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://radiosputnik.ria.ru/20201008/tramp-1578878997.html

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сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, нэнси пелоси, коронавирусы, дональд трамп, здоровье - общество, сша, в мире