https://ria.ru/20201008/tramp-1578869009.html
Трамп рассказал, что помогло ему справиться с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп заявил, что не заразен и практически перестал принимать лекарства. РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T16:42
2020-10-08T16:42
2020-10-08T19:00
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
дональд трамп
здоровье - общество
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 8 окт — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> заявил, что не заразен и практически перестал принимать лекарства.Американский лидер также выразил уверенность в своем исключительном здоровье, которое, по его словам, и помогло ему справиться с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a>."Я вернулся, потому что я идеальный физически экземпляр и я невероятно молод. <…> У меня нет проблем с сердцем, у меня нет диабета. <...> Может, пару фунтов потерял туда-сюда, но я в добром здравии", — добавил президент.Он высказал мнение, что поправился бы и без лекарств, которые ему давали, хотя и отозвался о препаратах положительно.О болезни Трампа стало известно на прошлой неделе, в понедельник он уже вернулся в Белый дом. США остаются лидерами по числу инфицированных, там зарегистрировали уже 7,5 миллиона случаев, почти 212 тысяч человек скончались.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://radiosputnik.ria.ru/20201006/1578478356.html
https://ria.ru/20201008/tramp-1578745457.html
7
сша
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, дональд трамп, здоровье - общество, сша, в мире