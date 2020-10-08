https://ria.ru/20201008/tramp-1578849133.html

Трамп проведет митинг вместо дебатов с Байденом

Президент США Дональд Трамп вместо вторых дебатов с кандидатом от Демократической партии Джо Байденом проведет митинг, говорится в заявлении его предвыборного... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T15:27

2020-10-08T15:27

2020-10-08T15:43

президентские выборы в сша — 2020

дональд трамп

джо байден

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 8 окт – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> вместо вторых дебатов с кандидатом от Демократической партии <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байденом</a> проведет митинг, говорится в заявлении его предвыборного штаба, распространенном в четверг."Президент Трамп обнародует многочисленные отрицательные тесты перед дебатами, так что нет потребности в одностороннем объявлении (о смене формата – ред.). Безопасность всех причастных можно обеспечить легко, не отменяя шанс для избирателей увидеть обоих кандидатов, выходящих лицом к лицу. Мы пропустим это печальное оправдание, рассчитанное на то, чтобы выручить Джо Байдена, и вместо этого проведем митинг", - сказано в документе.Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось.

https://radiosputnik.ria.ru/20201008/tramp-1578778721.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, в мире