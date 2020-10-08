https://ria.ru/20201008/tramp-1578745457.html

СМИ выяснили, сколько стоило лечение Трампа от COVID-19

Лечение президента США Дональда Трампа от коронавируса обошлось более чем в 100 тысяч долларов, сообщает газета The New York Times. РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T04:54

2020-10-08T04:54

2020-10-08T12:26

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

дональд трамп

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости.</strong> Лечение президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> от коронавируса обошлось более чем в 100 тысяч долларов, сообщает газета <a href="https://www.nytimes.com/" target="_blank">The New York Times</a>.Издание отмечает, что глава Белого дома прилетел в госпиталь, где провел три дня, и покинул его на вертолете.Издание, в частности, отмечает, что поездка на вертолет в госпиталь и обратно могла стоить 40 тысяч долларов.Трамп выписался из больницы в понедельник после трех дней госпитализации с коронавирусом. Врачи заявили в среду, что у него уже нет симптомов коронавируса, но не стали обнародовать жизненные показатели президента, как делали это раньше во время его лечения. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

Тит Титов Расходы на лечение Президента. А у нас ,например, Матвиенко получает ежегодно дополнительно ко всем выплатам 1,5 млн. Рублей на ПИТАНИЕ! И, естественно, не единственная из чиновников. На ПИТАНИЕ! Вот где беспредел. 19

Vlad Ivanov Вот это система здравоохранения! Нет денег подыхай, или вылечим, а потом в петлю из-за долга здравоохранителям... 18

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, дональд трамп, сша, в мире