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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201008/tramp-1578745457.html
СМИ выяснили, сколько стоило лечение Трампа от COVID-19
Лечение президента США Дональда Трампа от коронавируса обошлось более чем в 100 тысяч долларов, сообщает газета The New York Times. РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T04:54
2020-10-08T12:26
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
дональд трамп
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости.</strong> Лечение президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> от коронавируса обошлось более чем в 100 тысяч долларов, сообщает газета <a href="https://www.nytimes.com/" target="_blank">The New York Times</a>.Издание отмечает, что глава Белого дома прилетел в госпиталь, где провел три дня, и покинул его на вертолете.Издание, в частности, отмечает, что поездка на вертолет в госпиталь и обратно могла стоить 40 тысяч долларов.Трамп выписался из больницы в понедельник после трех дней госпитализации с коронавирусом. Врачи заявили в среду, что у него уже нет симптомов коронавируса, но не стали обнародовать жизненные показатели президента, как делали это раньше во время его лечения. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
Расходы на лечение Президента. А у нас ,например, Матвиенко получает ежегодно дополнительно ко всем выплатам 1,5 млн. Рублей на ПИТАНИЕ! И, естественно, не единственная из чиновников. На ПИТАНИЕ! Вот где беспредел.
19
Вот это система здравоохранения! Нет денег подыхай, или вылечим, а потом в петлю из-за долга здравоохранителям...
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сша
РИА Новости
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коронавирус covid-19, дональд трамп, сша, в мире

СМИ выяснили, сколько стоило лечение Трампа от COVID-19

04:54 08.10.2020 (обновлено: 12:26 08.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Богдановский / Перейти в фотобанкВертолет с президентом США Дональдом Трампом на борту вылетает с территории военного госпиталя
Вертолет с президентом США Дональдом Трампом на борту вылетает с территории военного госпиталя - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Алексей Богдановский
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Лечение президента США Дональда Трампа от коронавируса обошлось более чем в 100 тысяч долларов, сообщает газета The New York Times.
Издание отмечает, что глава Белого дома прилетел в госпиталь, где провел три дня, и покинул его на вертолете.

"Он прошел большое число тестов на коронавирус, получил кислород, стероиды и экспериментальное лечение антителами. Для того, кто не является президентом, это бы стоило более 100 тысяч долларов в американской системе здравоохранения", — сообщает NYT.

Издание, в частности, отмечает, что поездка на вертолет в госпиталь и обратно могла стоить 40 тысяч долларов.
Трамп выписался из больницы в понедельник после трех дней госпитализации с коронавирусом. Врачи заявили в среду, что у него уже нет симптомов коронавируса, но не стали обнародовать жизненные показатели президента, как делали это раньше во время его лечения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Дональд ТрампСШАВ мире
 
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