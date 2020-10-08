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Распространение нового коронавируса
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В России провели более 49,1 миллиона тестов на COVID-19
Более 49,1 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, за сутки сделано 439 тысяч тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T08:48
2020-10-08T08:50
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Более 49,1 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, за сутки сделано 439 тысяч тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."В РФ проведено более 49,1 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаются 246 111 человек", - говорится в сообщении.За сутки в России проведена 439 тысяч тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.<em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В России провели более 49,1 миллиона тестов на COVID-19

08:48 08.10.2020 (обновлено: 08:50 08.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЭкспресс-тестирование на COVID-19
Экспресс-тестирование на COVID-19 - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Более 49,1 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, за сутки сделано 439 тысяч тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В РФ проведено более 49,1 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаются 246 111 человек", - говорится в сообщении.
За сутки в России проведена 439 тысяч тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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