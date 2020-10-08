https://ria.ru/20201008/testirovanie-1578755374.html

В России провели более 49,1 миллиона тестов на COVID-19

Более 49,1 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, за сутки сделано 439 тысяч тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T08:48

2020-10-08T08:48

2020-10-08T08:50

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/11/1577369645_0:239:3176:2025_1400x0_80_0_0_aad3cbfd42424bad44ead0bc89d95d8b.jpg

<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Более 49,1 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, за сутки сделано 439 тысяч тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."В РФ проведено более 49,1 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаются 246 111 человек", - говорится в сообщении.За сутки в России проведена 439 тысяч тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.<em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество