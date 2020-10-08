https://ria.ru/20201008/testirovanie-1578755374.html
В России провели более 49,1 миллиона тестов на COVID-19
Более 49,1 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, за сутки сделано 439 тысяч тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T08:48
2020-10-08T08:48
2020-10-08T08:50
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Более 49,1 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, за сутки сделано 439 тысяч тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."В РФ проведено более 49,1 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаются 246 111 человек", - говорится в сообщении.За сутки в России проведена 439 тысяч тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.<em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество