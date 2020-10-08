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https://ria.ru/20201008/tekhnika-1578839468.html
Путин заявил о медленном темпе обновления техники для МЧС
Значительная часть парка пожарной техники, самолётов и вертолётов, спасательных лодок МЧС России выработала ресурс, а темпы переоснащения отстают от темпов... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T14:50
2020-10-08T14:50
евгений зиничев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимир путин
безопасность
экономика
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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Значительная часть парка пожарной техники, самолётов и вертолётов, спасательных лодок <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России выработала ресурс, а темпы переоснащения отстают от темпов вывода из эксплуатации, заявил президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> на совещании по техоснащению ведомства."Во-первых, значительная часть парка пожарной техники, самолётов и вертолётов ведомства, спасательных лодок уже выработали свой ресурс. Об этом говорит не только министр (<a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Zinichev/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Зиничев</a>), но и по моему поручению было проработано Советом Безопасности, и секретариат подтверждает это состояние дел. При этом темпы технического переоснащения явно отстают от темпов вывода из эксплуатации старой, отработавшей свой ресурс техники. Количество единиц старше нормативного возраста остаётся значительным", - сказал он."Во-вторых, сам процесс обновления пока не носит устойчивого, долгосрочного, я бы сказал, системного характера: подразделения не имеют возможности планировать свое техническое переоснащение, что называется, "вдолгую", а сами закупки часто носят несистемный характер, что нередко ведет к увеличению конечной цены продукции. Это тоже очень важно", - добавил Путин.
https://ria.ru/20201008/mchs-1578836088.html
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евгений зиничев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, безопасность, экономика

Путин заявил о медленном темпе обновления техники для МЧС

14:50 08.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время совещания в режиме видеоконференции по вопросам по вопросам МЧС РФ
Президент РФ Владимир Путин во время совещания в режиме видеоконференции по вопросам по вопросам МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Значительная часть парка пожарной техники, самолётов и вертолётов, спасательных лодок МЧС России выработала ресурс, а темпы переоснащения отстают от темпов вывода из эксплуатации, заявил президент России Владимир Путин на совещании по техоснащению ведомства.
"Во-первых, значительная часть парка пожарной техники, самолётов и вертолётов ведомства, спасательных лодок уже выработали свой ресурс. Об этом говорит не только министр (Евгений Зиничев), но и по моему поручению было проработано Советом Безопасности, и секретариат подтверждает это состояние дел. При этом темпы технического переоснащения явно отстают от темпов вывода из эксплуатации старой, отработавшей свой ресурс техники. Количество единиц старше нормативного возраста остаётся значительным", - сказал он.
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Вчера, 14:37
Путин заявил о необходимости утвердить программу обновления техники МЧС
"Во-вторых, сам процесс обновления пока не носит устойчивого, долгосрочного, я бы сказал, системного характера: подразделения не имеют возможности планировать свое техническое переоснащение, что называется, "вдолгую", а сами закупки часто носят несистемный характер, что нередко ведет к увеличению конечной цены продукции. Это тоже очень важно", - добавил Путин.
 
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Евгений ЗиничевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Владимир ПутинБезопасностьЭкономика
 
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