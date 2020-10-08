https://ria.ru/20201008/tekhnika-1578839468.html

Путин заявил о медленном темпе обновления техники для МЧС

Значительная часть парка пожарной техники, самолётов и вертолётов, спасательных лодок МЧС России выработала ресурс, а темпы переоснащения отстают от темпов... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T14:50

2020-10-08T14:50

2020-10-08T14:50

евгений зиничев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

владимир путин

безопасность

экономика

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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Значительная часть парка пожарной техники, самолётов и вертолётов, спасательных лодок <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России выработала ресурс, а темпы переоснащения отстают от темпов вывода из эксплуатации, заявил президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> на совещании по техоснащению ведомства."Во-первых, значительная часть парка пожарной техники, самолётов и вертолётов ведомства, спасательных лодок уже выработали свой ресурс. Об этом говорит не только министр (<a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Zinichev/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Зиничев</a>), но и по моему поручению было проработано Советом Безопасности, и секретариат подтверждает это состояние дел. При этом темпы технического переоснащения явно отстают от темпов вывода из эксплуатации старой, отработавшей свой ресурс техники. Количество единиц старше нормативного возраста остаётся значительным", - сказал он."Во-вторых, сам процесс обновления пока не носит устойчивого, долгосрочного, я бы сказал, системного характера: подразделения не имеют возможности планировать свое техническое переоснащение, что называется, "вдолгую", а сами закупки часто носят несистемный характер, что нередко ведет к увеличению конечной цены продукции. Это тоже очень важно", - добавил Путин.

https://ria.ru/20201008/mchs-1578836088.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений зиничев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, безопасность, экономика