https://ria.ru/20201008/supermodels-1578689499.html

Синди Кроуфорд и Наоми Кэмпбелл расскажут о себе в сериале "Супермодели"

Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Кристи Тарлингтон и Линда Евангелиста снимутся в документальном сериале "Супермодели", в котором расскажут о своих карьерах и о... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T01:51

2020-10-08T01:51

2020-10-08T01:51

культура

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шоу-бизнес

синди кроуфорд

наоми кэмпбелл

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<strong>МОСКВА, 8 окт – РИА Новости</strong>. Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Кристи Тарлингтон и Линда Евангелиста снимутся в документальном сериале "Супермодели", в котором расскажут о своих карьерах и о том влиянии, которое они оказали на индустрию моды, <a href="https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-8811793/Naomi-Campbell-fellow-supers-star-new-docuseries-Supermodels.html" target="_blank">сообщает</a> Daily Mail. Режиссер проекта — двукратная обладательница премии "Оскар" Барбара Коппл ("Американская мечта"). Исполнительные продюсеры Брайан Грейзер и Рон Ховард. Предполагается, что сериал будет состоять из четырех эпизодов."Мои сестры, Кристи, Линда и Синди, и я очень рады, нам не терпится поделиться нашими историями со всем миром", — заявила изданию Наоми Кэмпбелл."Мне очень хочется вновь встретиться с друзьями и показать, как супермодели нарушали привычные представления и ограничения в мире моды", — <a href="https://www.instagram.com/p/CGAunO6lqTi/" target="_blank">написала</a> Синди Кроуфорд в своем инстаграме. Фильм расскажет о том, как девушки делали первые шаги в карьере в 80-е годы, как добились мировой известности и чем занимаются сейчас помимо моды. "Мне бы очень хотелось, чтобы зрители увидели в этом проекте не только истории каждой из нас, но и силу дружбы, умения мечтать и упорства", — рассказала изданию Линда Евангелиста.

https://ria.ru/20200307/1567763869.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, шоу-бизнес, синди кроуфорд, наоми кэмпбелл