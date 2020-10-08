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https://ria.ru/20201008/supermodels-1578689499.html
Синди Кроуфорд и Наоми Кэмпбелл расскажут о себе в сериале "Супермодели"
Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Кристи Тарлингтон и Линда Евангелиста снимутся в документальном сериале "Супермодели", в котором расскажут о своих карьерах и о... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T01:51
2020-10-08T01:51
культура
новости культуры
шоу-бизнес
синди кроуфорд
наоми кэмпбелл
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<strong>МОСКВА, 8 окт – РИА Новости</strong>. Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Кристи Тарлингтон и Линда Евангелиста снимутся в документальном сериале "Супермодели", в котором расскажут о своих карьерах и о том влиянии, которое они оказали на индустрию моды, <a href="https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-8811793/Naomi-Campbell-fellow-supers-star-new-docuseries-Supermodels.html" target="_blank">сообщает</a> Daily Mail. Режиссер проекта — двукратная обладательница премии "Оскар" Барбара Коппл ("Американская мечта"). Исполнительные продюсеры Брайан Грейзер и Рон Ховард. Предполагается, что сериал будет состоять из четырех эпизодов."Мои сестры, Кристи, Линда и Синди, и я очень рады, нам не терпится поделиться нашими историями со всем миром", — заявила изданию Наоми Кэмпбелл."Мне очень хочется вновь встретиться с друзьями и показать, как супермодели нарушали привычные представления и ограничения в мире моды", — <a href="https://www.instagram.com/p/CGAunO6lqTi/" target="_blank">написала</a> Синди Кроуфорд в своем инстаграме. Фильм расскажет о том, как девушки делали первые шаги в карьере в 80-е годы, как добились мировой известности и чем занимаются сейчас помимо моды. "Мне бы очень хотелось, чтобы зрители увидели в этом проекте не только истории каждой из нас, но и силу дружбы, умения мечтать и упорства", — рассказала изданию Линда Евангелиста.
https://ria.ru/20200307/1567763869.html
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новости культуры, шоу-бизнес, синди кроуфорд, наоми кэмпбелл

Синди Кроуфорд и Наоми Кэмпбелл расскажут о себе в сериале "Супермодели"

01:51 08.10.2020
 
© AP Photo / Invision/Joel C RyanМодели Наоми Кэмпбелл и Синди Кроуфорд на церемонии British Fashion Awards в Лондоне
Модели Наоми Кэмпбелл и Синди Кроуфорд на церемонии British Fashion Awards в Лондоне - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© AP Photo / Invision/Joel C Ryan
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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Кристи Тарлингтон и Линда Евангелиста снимутся в документальном сериале "Супермодели", в котором расскажут о своих карьерах и о том влиянии, которое они оказали на индустрию моды, сообщает Daily Mail.
Режиссер проекта — двукратная обладательница премии "Оскар" Барбара Коппл ("Американская мечта"). Исполнительные продюсеры Брайан Грейзер и Рон Ховард.
Предполагается, что сериал будет состоять из четырех эпизодов.
"Мои сестры, Кристи, Линда и Синди, и я очень рады, нам не терпится поделиться нашими историями со всем миром", — заявила изданию Наоми Кэмпбелл.
"Мне очень хочется вновь встретиться с друзьями и показать, как супермодели нарушали привычные представления и ограничения в мире моды", — написала Синди Кроуфорд в своем инстаграме.
Фильм расскажет о том, как девушки делали первые шаги в карьере в 80-е годы, как добились мировой известности и чем занимаются сейчас помимо моды.
"Мне бы очень хотелось, чтобы зрители увидели в этом проекте не только истории каждой из нас, но и силу дружбы, умения мечтать и упорства", — рассказала изданию Линда Евангелиста.
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